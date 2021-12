Pohlídejte si cenu zlatých slitků. Jde hlavně o vaše peníze!

Jejich nákup není v zásadě nic složitého a k dispozici máte hned několik specializovaných obchodů s kamennými pobočkami a e-shopy. V rámci výhodné investice se však vyplatí pohlídat si, za jakou cenu vlastně zlatý slitek kupujete. Rozdíly mezi jednotlivými prodejci totiž mohou opravdu překvapit a stát vás až několik tisíc korun. Jak to tedy udělat? Více informací se dozvíte přímo v tomto článku, kde nechybí ani doporučení, kde takové slitky nakoupit.

Kde se berou zlaté slitky?

Žádná česká mincovna investiční zlato ve formě zlatých cihel nevyrábí. Mezi producenty světově uznávaných zlatých cihliček nepatří ani žádná slovenská mincovna. Zlaté slitky na českém i slovenském trhu tak pochází převážně od švýcarských producentů. Na tom není nic zvláštního, protože švýcarské zlato je celosvětově uznávané a nabízí špičkovou kvalitu. Už jen kvůli nákupu ze zahraničí za jinou měnu však při investování do zlata Češi zaplatí o trochu více v porovnání s německými nebo rakouskými investory. Tento rozdíl se může ještě zvýraznit, když si vyberete špatného prodejce. Jak je to možné?

Zlatý slitek od stejného výrobce klidně o několik tisíc dráž

Když si chcete koupit zlaté slitky, je naprosto zřejmé, že vás bude zajímat cena zlata na burze. V praxi však zlato nakoupíte za o něco vyšší ceny. Jak velký takový rozdíl bude zároveň můžete sami ovlivnit. Protože většina slitků pochází od švýcarských producentů, je nabídka na českém trhu relativně omezená. O to větším překvapením je fakt, že stejný zlatý slitek můžete u různých prodejců najít za ceny, které se vzájemně liší až o 10 procent. A to je při investování v řádech desítek až stovek tisíc korun již opravdu značná částka. Rozdíl je citelný i ve chvíli, kdy máte v plánu pořídit si menší slitky. Snažte se tak zvýšit výhodnost celé investice do drahého kovu již ve chvíli nákupu.

Jak je možné, že jsou v cenách takové rozdíly?

Na vině je snaha některých prodejců vydělat na zlatě co nejvíce. Běžně by totiž mělo platit, že: „Slitek ze stejné rafinérie, stejné hmotnosti a stejné ryzosti by měl mít ve stejné prodejní lokalitě i stejnou prodejní cenu,“ jak říká Pavel Trtík z e-shopu zlate-mince.cz. Ovšem realita je jiná a investiční zlato tak můžete nakoupit zbytečně za draho. Z toho důvodu se vyplatí udělat si malé a jednoduché srovnání, kdy si najdete co nejvíce prodejců, kteří nabízí konkrétní slitek. Následně si všechny nabídky porovnejte podle ceny, ale i na základě toho, jak věrohodně daný obchod vystupuje a zda má nějakou historii. Když věnujete výběru toho správného zlatého slitku několik minut, můžete tím ušetřit opravdu až tisíce korun. A to je při investování vždycky malá výhra, protože pozdější nárůst hodnoty bude o to větší.

Jednoduchý a rychlý prodej přes internet

A že nevíte, kde investiční zlato nakoupíte? Žádný problém, protože se stačí podívat na specializovaný internetový obchod zlate-mince.cz, kde zjistíte, jak to celé funguje. Nejdříve na vás čeká poměrně nesnadná úkol výběru konkrétního produktu a určení si, kolik peněz chcete do zlata uložit. Následně můžete rovnou objednat a těšit se na zásilku. Každý balíček by měl být pojištěný do výše hodnoty vašeho nákupu a také pečlivě a nenápadně zabalen, aby přeprava proběhla v pořádku. A kdo si není stále jistý, může navštívit kamennou prodejnu a podívat se na investiční zlato na vlastní oči. Nákup zlata totiž mnohdy není jednorázovou záležitostí, ale později budete přikupovat.