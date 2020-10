Pořizujte prvotřídní fotky se silnou baterií v zádech. Huawei P smart 2021 v sobě ukrývá všestranný potenciál

A to se netýká pouze svátečních uživatelů telefonu, kterým běžně vydrží nepoužívaný přístroj naživu dlouho. I nároční uživatelé si s modelem P smart 2021 přijdou na své, jelikož také při intenzivnějším provozu vydrží telefon fungovat na jedno nabití až tři dny. Vděčí za to baterii s úctyhodnou kapacitou 5000 mAh, která se navíc díky systému nabíjení Huawei Supercharge dokáže při vybití rychle vrátit do plné síly.

Znamená to obrovskou výhodu v tom, že si už nemusíte neustále hlídat, jestli s sebou máte nabíječku. Až tři dny životnosti baterie zaručují například bezstarostné cestování do přírody i cizích měst, kde nemáte přístup k zásuvce a zároveň potřebujete telefon neustále využívat na mapy či navigaci. A k tomu vám zbyde dost energie na vytváření tuny fotek.

Jejich pořizování si užijete díky kombinaci čtyř fotoaparátů, snímky je možné ukládat do interní paměti o velikost 128 GB. A komu by ani to nestačilo, může si snadno rozšířit úložiště pomocí paměťové karty o kapacitě až 512 GB. Vyfocená díla si naplno užijete s 6,67 palců velkým dewdrop displejem s rozlišením FHD+.

Ať už budete v telefonu třídit sebevětší množství pořízených fotek, plynulost chodu telefonu P smart 2021 bude zajištěna 4 GB operační pamětí a pohonem osmijádrového procesoru, což pochopitelně přináší výhody nejen během focení. Smartphone je rovněž vybaven postranní čtečkou otisku prstu, a zaujme už na první pohled – 3D ergonomický design bočních stran dodává telefonu švihácký vzhled.

Huawei P smart 2021 je k dostání ve třech lesklých barevných provedeních – tmavě zeleném, zlatavém a černém. K dostání je za 5 499 Kč u běžných prodejců a zároveňna shop.huawei.com. Zároveň jde o „mladšího bratra“ vlajkové lodi společnosti Huawei, smartphonu Huawei Mate 40 Pro, který bude oficiálně představen ve čtvrtek 22. října. Huawei Mate 40 Pro, tak jako předchozí telefony řady Mate, bude představovat technologickou špičku v oblasti fotoaparátů, výkonu i využití umělé inteligence.