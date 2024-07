Postkvantová kryptografie: Bojovník proti kybernetickým útokům v době kvantových počítačů

Kvantové počítače: Superhrdinové výpočetní techniky

Představte si svět, kde počítače myslí rychlostí blesku. To není sci-fi, ale realita kvantových počítačů, které mohou úplně změnit pravidla hry v informačních technologiích a kybernetické bezpečnosti. Hlavní zbraní kvantových počítačů jsou qubity. Na rozdíl od klasických bitů, které mohou být buď 0 nebo 1, qubity mohou být díky jevům jako je superpozice a provázání současně v několika stavech. To jim umožňuje provádět složité výpočty rychlostí, o jaké se nám doposud ani nesnilo. Vstup těchto super počítačů na scénu představuje značné nebezpečí pro současné a nejvíce používané kryptografické algoritmy jako RSA a ECC, které chrání například naše bankovní transakce, e-mailovou komunikaci a další citlivé údaje. Tyto algoritmy se spoléhají na složité matematické problémy, které klasickým počítačům trvají věčnost vyřešit. Kvantové počítače však díky své rychlosti mohou tato tajemství odhalit mnohem snadněji a efektivněji. Například Shorův algoritmus by mohl rozluštit současné šifry exponenciálně rychleji, než je dnes možné.

„Ulož teď, čti později“: Hrozba z budoucnosti

Je potřebné si uvědomit, že útočníci již nyní mohou ukládat zašifrovaná data s plánem je dešifrovat, jakmile budou mít k dispozici dostatečně výkonný kvantový počítač. To je reálná hrozba, na kterou se musíme připravit, proto již nějakou dobu probíhá intenzivní výzkum v oblasti postkvantové kryptografie, která je zaměřená na šifrovací techniky odolné proti kvantovým útokům. Přechod na tyto nové technologie bude nutný k ochraně našich dat v budoucnu.

Budoucnost je teď: Přechod na postkvantovou kryptografii

Očekává se, že v příštích 10–20 letech zažijeme přechod na postkvantové kryptografické standardy. Tento posun nebude jednoduchý a bude vyžadovat pečlivé plánování a přípravu. Hovoří se o i tzv. hybridních formách kryptografických algoritmů, které kombinují klasické a kvantově odolné algoritmy, což eventuelně poskytne dodatečnou vrstvu bezpečnosti a usnadní přechod na nové standardy. Klíčovým momentem budou následující roky, kdy se stávající kryptografické algoritmy začnou měnit na vyšší standardy. Tento posun iniciují dokumenty jako standard pro hodnocení bezpečnosti a zranitelnosti kryptografických algoritmů tzv. Algo paper od ENISA a požadavky na kryptografické algoritmy stanovené NÚKIB, které budou závazné pro subjekty spadající pod směrnici EU NIS2 a Zákon o kybernetické bezpečnosti.

Kombinace sil: Standardní a kvantové počítače společně

Na závěr je důležité zdůraznit, že kvantové počítače představují zásadní průlom díky jejich schopnosti řešit složité matematické problémy, které jsou základem mnoha kryptografických algoritmů. Ve výsledku to může mít významné dopady například na šifrování přenášených zpráv, elektronické podpisy a digitální certifikáty. Uživatelé by proto měli preferovat pouze důvěryhodné poskytovatele, tedy certifikační autority, které budou schopny včas a adekvátně reagovat na tyto technologické výzvy.

I když kvantové počítače přinesou revoluci, standardní počítače zůstanou nezbytné pro každodenní úkoly, jako je například správa dat a provoz aplikací.

Kvantové počítače však nabídnou obrovský výkon pro specifické úkoly v oblasti kryptografie, medicíny, energetiky a vědy obecně. Představte si rychlejší vývoj nových léků, optimalizaci energetických systémů nebo tvorbu nových materiálů s unikátními vlastnostmi. Společné využití obou typů počítačů otevře dveře k novým objevům a řešením současných problémů, což povede k technologickým pokrokům, které změní náš svět.

Petr Kolpek, Business Development Manager ve společnosti První certifikační autorita, a. s.