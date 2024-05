Pracuje rychle a za minimální náklady. Jaká povolání změní umělá inteligence?

AI na pracovním trhu

Stačí jen notebook, počítač nebo chytrý telefon a připojení k internetu – a ihned máte k dispozici nového všestranného pracovníka, který nevyžaduje spánek ani plat. Umělou inteligenci můžete zaměstnat k usnadnění opakujících se úkolů či jako nápaditého tvůrce.

Odborníci odhadují, že do několika let bude AI asistenty nahrazeno 85 milionů pracovních míst – ale zároveň by mělo vzniknout dalších 97 milionů volných pozic vztahujících se k nové technologii, které stále bude nutné obsadit živými zaměstnanci. Proto se vyplatí novou technologii nepřehlížet.

Co umí umělá inteligence?

● Shromažďovat a analyzovat data.

● Rozpoznávat určité vzorce a na jejich základě vytvářet předpovědi.

● Provádět opakující se rutinní úkoly.

● Plánovat trasy.

● Generovat a upravovat texty či grafiku.

● Skládat hudbu.

● Nabízet kreativní řešení.

Konkrétní využití AI v různých oborech

Schopnosti umělé inteligence lze využít v průmyslu (např. automatizace procesů, eliminování chyb), v logistice (plánování tras), ve zdravotnictví (určování diagnózy), v bankovnictví (analýzy a předpovědi), v kreativě (generování návrhů, zefektivnění tvůrčího procesu), ve školství (tvorba výukových plánů, vyhodnocení testů), v účetnictví a administrativě (kategorizace, korespondence, zpracovávání dokumentů), na zákaznických linkách (hlasoví asistenti), v náborovém procesu či během kurzů (virtuální školitel).

Kdo se o práci bát nemusí (zatím)

Technologie umělé inteligence se i přes ohromující výsledky stále nachází ve svých začátcích, a její výstupy tak ještě nějaký čas bude muset kontrolovat živý člověk. Ani v budoucnu však samotná AI zaměstnance o místa nepřipraví – připraví se o ně ti, kteří ji nebudou umět využít.

Díky AI se procesy stanou dokonalejšími, rychlejšími, produktivnějšími. Některé pozice ale počítač nahradit nedokáže. Jsou to povolání, při nichž je důležitá osobní interakce se zákazníkem či klientem, profese založené na emocích, komplexní kreativitě či manuální práci. Ale i jim může AI usnadnit alespoň část rutiny nebo pomoci s návrhy na zlepšení.

Efektivní nástroj, nebo konkurence?

Spíše než jako konkurenta je lepší AI vnímat jako nápomocného kolegu či nástroj pro zlepšení výkonnosti. Pracovníci budou mít více času se věnovat kreativní, empatické a strategické práci, zatímco rutinu zvládne nehmotný asistent. Klíčové však bude, jak (a jestli) bude pracovník umět umělou inteligenci využít.

V této souvislosti je důležité nezapomínat ani na optimalizaci nákladů provozu takových kanceláří, a to včetně aspektu vývoje ceny elektřiny. Efektivní využívání AI může mít značný dopad na spotřebu energie v kancelářských prostorách, a tím i na náklady spojené s provozem. Optimalizace nákladů na elektřinu je proto důležitým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti a ekonomické stability firem v době rostoucího využívání umělé inteligence.