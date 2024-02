Přechod banky do cloudu stojí hlavně na datech

S ohledem na silnou regulaci je ale migrace do cloudu pro banky výrazně náročnější než pro poskytovatele jiných služeb. Banky patří tradičně k provozovatelům rozsáhlých datových center, kde běží jak základní bankovní systémy, tak i jednotlivé aplikace, nezbytné pro poskytování služeb klientům. V posledních letech se ale situace rychle mění a provozování všech služeb na vlastní infrastruktuře přestává být pro banky udržitelné.

K hlavním důvodům přechodu do cloudu přitom patří zejména rychlost a flexibilita, jakou klienti od svých bank očekávají, pokud jde o poskytování běžných služeb i uvádění nových produktů. „Česká spořitelna postupně přenáší svoje systémy a aplikace do cloudového prostředí, kde například už od počátku kompletně běží naše platforma pro přímé bankovnictví George. Cílem je během několika následujících let přenést do cloudu i náš základní bankovní systém na zúčtování transakcí,“ vysvětluje Tomáš Metz, Head of Engineering v České spořitelně.

Přechod do cloudu pro banky znamená extrémně pečlivě zvážit všechny dopady na poskytované služby – především z hlediska bezpečnosti, dostupnosti a spolehlivosti. K tomu se přidávají i velmi náročné regulační požadavky, které například vyžadují fyzické umístění citlivých klientských dat na území Evropské unie a celkově zásadní opatření na ochranu dat. Banky se proto mohou spoléhat pouze na dokonale prověřené cloudové technologie a ve své migraci do cloudu (označované také jako cloudifikace) postupovat bez možnosti omylů a chyb.

Banka řízená daty

Zásadním úkolem v rámci cloudifikace je i konsolidace dat, kterých při poskytování bankovních služeb milionům klientů vzniká obrovské množství. Podstatná část z nich podléhá přísnému dohledu a regulaci, zatímco z dalších datových zdrojů lze vytěžit velmi cenné poznatky pro pochopení individuálních potřeb klientů. Proto při cloudifikaci stojí banky i před rozhodnutím, která data je vlastně možné do cloudu přenést a jak s nimi dále pracovat. „V České spořitelně pracujeme se stovkami datových zdrojů a mnoha tisíci datových sestav. Abychom se mohli stát opravdu pružnou, datově řízenou firmou, musíme tato data demokratizovat – tedy zpřístupnit datové sestavy a možnost jejich analýzy našim zaměstnancům, kteří pak na jejich základě budou schopni rychle přijímat kvalifikovaná rozhodnutí a vytvářet služby podle konkrétních potřeb zákazníků,“ popisuje práci s daty v České spořitelně Tomáš Metz.

Rozebrat a znovu složit v cloudu

Přenos banky do cloudu není možný bez kompletního přepracování jednotlivých systémů, aplikací a služeb na moderní platformy. Tým pro vývoj a inovace České spořitelny se proto vydal cestou rozložení základních bankovních systémů na jednotlivé služby (platební styk, kartové operace a mnoho dalších), které postupně modernizuje a přenáší do cloudu. Všechny nové aplikace pak vznikají už výhradně jako cloudové. „Náš core bankovní systém chceme postupně cloudifikovat, i proto jsme oddělili data od systémů a aplikací, ve kterých s nimi pracujeme. Tím jsme vytvořili velmi flexibilní architekturu, která nám umožní rychlé uvádění nových, plně digitálních produktů,“ uzavírá Tomáš Metz.