Přechod na FRMCS, nová éra železnic startuje

Rychlejší, přesnější, spolehlivější, bezpečnější… Ne, toto nebude další článek odtržený od reality, který by jen vychvaloval FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). Podívejme se naopak na výzvy, které bude třeba překonat, aby se systém začal používat.

Zastaralost stávajícího systému GSM-R. Systém GSM-R je založen na technologii rádiové sítě druhé generace, která byla zavedena v 90. letech 20. století. Tato skutečnost generuje několik problémů, např. čipové sady pro traťová a palubní zařízení se již nevyrábí, lidé znalí této technologie odcházejí do důchodu, kybernetické hrozby jsou obtížně zvládnutelné, protože v době vývoje GSM nikdo na takové útoky ani nepomyslel, a v neposlední řadě bylo do síťové vrstvy zahrnuto mnoho specifických funkcí pro železnici, což činí její údržbu složitou. GSM-R lze proto provozovat pouze po omezenou dobu a s rostoucími náklady. Z těchto důvodů byl vytvořen koncept FRMCS, síťová vrstva, která neobsahuje specifické funkce pro železnici, a nad ní aplikační vrstva, která naopak tyto funkce implementuje. To umožňuje mnohem jednodušší způsob výměny komponent, udržení tempa s budoucím technologickým vývojem a využívání jeho výhod.

Technická složitost a integrace. FRMCS je technologicky vyspělý systém, který musí být plně integrován se stávající železniční infrastrukturou. Interoperabilita v tomto heterogenním prostředí často vyvolá nucenou obnovu zastaralé infrastruktury, která musí ale být vyměněna tak jako tak (např. SDH, TDM).

Společnost COMPLUS působí na trhu telekomunikačních a informačních technologií přes 30 let. Zabývá se návrhem, projektováním, inženýringem, výstavbou, servisem a poradenstvím v oblasti telekomunikačních a informačních technologií. Společnost COMPLUS, partner Nokia Go-to-market, spustila na své pobočce v Ústí nad Labem první privátní neoperátorskou bezdrátovou síť 5G SA postavenou na technologii Nokia. Tato nejmodernější infrastruktura slouží k testování aplikací a zařízení v sítích 5G.

Ochrana soukromí a kybernetická bezpečnost. S rostoucím propojením a digitalizací železničních systémů (nejen FRMCS, ale i aplikací pro prodej jízdenek a jízdních řádů, nebo nástrojů pro pracovní postupy) nabývají na významu otázky ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti. Útok na takto složitý systém by měl fatální následky. Přizpůsobení veškeré infrastruktury současným technologiím umožňuje využívat nejmodernější postupy a nástroje kybernetické ochrany.

Technologický rozvoj a přizpůsobivost. Rychlý technologický vývoj může znamenat, že dnešní řešení rychle zastarají. Systém FRMCS musí být dostatečně flexibilní, aby dokázal absorbovat budoucí inovace, aniž by vyžadoval kompletní přestavbu systému. Díky svému vícevrstvému přístupu umožní FRMCS reflektovat technologický vývoj mnohem snadněji, než se děje nyní při přechodu od 2G (GSM-R) k 5G (FRMCS).

Překonání těchto výzev (spolu s otázkou financování a legislativy) vyžaduje spolupráci na všech úrovních, od vlád a vedoucích představitelů průmyslu, až po technologické inovátory a mezinárodní organizace. Stefan Weidmann (Nokia Enterprise – vedoucí prodeje v oblasti dopravy v Evropě) se k tomuto tématu vyjádřil na nedávném summitu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR: „Nejsložitější částí zavádění FRMCS je integrace se stávající železniční infrastrukturou a systémy. Tedy s prvky železniční sítě, jako jsou vlaky, stanice, zabezpečení, řídicí centra a další. Železniční prostředí je specifické tím, že obnova většiny prvků bude trvat mnoho let, nebo dokonce desetiletí. Načasování nasazení FRMCS je tedy jednou z hlavních výzev při zavádění této technologie.“

Autor: Jaroslav Hercík pomocí umělé inteligence

Nyní se nacházíme ve stavu, kdy se norma FRMCS blíží ke svému dokončení. V Krušných horách na německé straně vznikla „DB Living lab“, projekt společnosti Deutsche Bahn a firem z železničního průmyslu. Cílem tohoto projektu, na němž se podílí také společnost NOKIA, je prozkoumat a otestovat plný potenciál technologie 5G v kontextu železničního provozu. Experimenty zahrnují vše od základních komunikačních služeb (hlasové hovory, data) až po sofistikovanější aplikace zaměřené na automatizaci a optimalizaci železničního provozu, jako je například automatické řízení vlaků.

Výsledky těchto zkoušek mají zásadní význam pro vývoj a standardizaci FRMCS na mezinárodní úrovni a poskytují cenné informace o tom, jak nejlépe integrovat technologie 5G do budoucích železničních zařízení, jak vytvořit ekosystém traťových, palubních a řídicích zařízení a jak překonat potenciální technické problémy. Tématu FRMCS a nejnovějším aktualitám z této oblasti bude věnována I jedna sekce 5G summitu, který pořádá společnost COM PLUS CZ a.s. 3. října 2024 v Ústí and Labem.

Autor článku: Jaroslav Hercík, technický ředitel společnosti COMPLUS