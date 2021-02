Překrmuje vaše wi-fi zařízení, která se do ní připojují?

Pro lepší představu se na ni můžeme podívat třeba jako na kuchaře, který servíruje pizzu. Dosud byl hodně štědrý a každému příchozímu připravil pizzu celou, bez ohledu na to, jak byl příchozí hladový. Tak přesně se chovají Wi-Fi sítě starších generací, které každému jednotlivému připojenému zařízení vyhrazují celý časový slot. S tím, jak v sítích přibývá věcí, které nejsou hladové (tedy nemají vysoké nároky na přenos v síti), zbývá hodně nedojené pizzy. Zároveň na ni ale hosté musí hodně dlouho čekat a dostávali ji mnohdy už studenou.

To se teď změní. Wi-Fi 6, už hosty nepřekrmuje, pizzu rozkrájela na díly a každému přiděluje jen tolik, kolik sní. Výsledek? Obslouží mnohem více hostů. A bez čekání. Kromě toho je bezpečnější a umožní začít využívat podrobnou analytiku. Na síti je závislé fungování celé firmy od aplikací počínaje přes zajištění bezpečnosti až po zákaznické služby. Proto je dobré zamyslet se a promítnout si tyto technologické výhody do byznysových dopadů.

V diskuzích o modernizaci sítě totiž často chybí právě pohled na byznysový potenciál. Jako hlavní argument je slyšet, že vše v pořádku funguje, tak proč to měnit. Ale síť je víc než součást vybavení kanceláře nebo utilita, je to prostředek nutný k fungování byznysu. Podobně jako vozový park. Kdyby v Česku jezdila jen stará auta, mělo by to řadu negativních vlivů nejen na životní prostředí, ale i na výkonnost firem. Vysoká poruchovost, zpoždění dodávek, nerealizované obchodní schůzky, vysoké náklady na provoz. U aut si to ale každý snadno představí a bylo by to hned vidět. Na stav sítí v českých firmách ale takový pohled zatím chybí. Proto společnost Cisco připravila průzkum, jehož cílem je zmapovat právě stav sítí v České republice. A vy se můžete stát jeho součástí. Stačí vyplnit těchto několik dotazů. O výsledky se s vámi zde na Lupě opět podělíme a budete tak mít možnost porovnat stav své síťové infrastruktury s průměrnou situací v ČR.

Zákazníci, ale i zaměstnanci vyžadují nové služby a není možné jich uspokojivě dosáhnout se zastaralou infrastrukturou. Pokud průzkum ukáže, že v Česku převládá infrastruktura o několik generací starší, bude zřejmé, že firmy nevyužívají potenciál nebo dokonce hazardují se svou budoucností. V opačném případě by to byl důkaz fungujícího konkurenční ho boje a pádný argument do zmíněné diskuze ve prospěch Wi-Fi 6.