 »   »  Případové studie a konkrétní čísla. Tak bude vypadat letošní Content First

Letošní ročník konference Content First nebude omíláním toho, co už dávno všichni víme. Program akce nabídne potravu nejen pro juniory, ale i pro seniorní lidi z oboru. Markeťáci s mnoha lety praxe si pak odnesou nové poznatky, které budou moci hned aplikovat. Tradičně nebudou chybět ani aktuální trendy a nápady s návody, jak vytvářet efektivnější firemní obsah. Řeč bude i o nativní reklamě, takže se máte na co těšit. Dorazte 12. června do OKsystemu v Praze a překvapte své zákazníky i konkurenty delikátním obsahem.

Petru Dolejšovou z advokátní kanceláře eLegal znáte jako advokátku a mistryni ve znalostech o GDPR. Tentokrát se z právního pohledu podívá na zoubek obsahu. Myslíte při jeho tvorbě i na to, abyste si nevykoledovali flastr od úřadu nebo nepříjemnou žalobu od konkurence? Zjistěte, kde jsou hranice zákona a co pro vás může znamenat, když je překročíte.

Kvalitní a pečlivě vytvářený obsah dokáže nejenom sbírat palce a srdíčka, ale v dlouhodobém měřítku i měnit sentiment okolo celé značky. Jiří Markvart z Follow Bubble o tom ví své. Přijďte si poslechnout, jak Mekáči pomohli rozprášit hoaxy, umlčet hejtry a s minimálními náklady nasbírat oddané ambasadory.

O tom, jak vybudovat úspěšnou kampaň na Messenger Botovi bude mluvit Tereza Hažmuková ze Socialsharks. Na příkladu značky Kinder Bueno vám ukáže, jak stvořili chatovacího ďábla, který jim svými výsledky vytřel zrak.

Uslyšíte i rozhovor Lukáše Záhoře z Internet Mall a Jána Simkaniče z vydavatelství Internet Info. Lukáš stál za nejznámějšími internetovými pořady a seriály Stream.cz od Kazmovy ONE MAN SHOW po Kancelář Blaník. Dozvíte se, zda existuje tajný recept na úspěšné internetové video a jak díky němu můžete dosáhnout obchodního úspěchu.

Co kdyby vám meziročně klesl rozpočet na facebookovou reklamu o 93 % a na Instagram a Twitter žádné peníze nezbyly? V téhle situaci byly v roce 2017 zahraniční účty Prahy. I přesto dokázaly navýšit engagement na Instagramu skoro o 20 000 % a na Twitteru téměř o 2 000 %. Michaela Losekoot z Prague City Tourism vám řekne, jak i s omezeným rozpočtem dosáhnout skvělých výsledků.

