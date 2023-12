Připravte se na budoucnost marketingu s AI na MARKETING MEETING

Už 18. ledna se na online MARKETING MEETING: AI jako pomocníka v marketingu setkáme s marketéry, které ve své práci používají umělou inteligenci ku prospěchu značky, a odborníky na nejnovější technologie, a společně vás provedou fascinujícím světem AI. Ukáží, jak můžete pomocí AI zefektivnit svou práci, zlepšit generování nápadů, urychlit tvorbu reklamního obsahu od tvorby textů, grafiky nebo reklamních spotů. Předvedou, jak naučit AI mluvit firemním jazykem a jak zlepšit péči o zákazníky.

Podíváme se na tato stěžejní témata:

Jaké AI nástroje jsou relevantní pro marketéry

jsou relevantní pro marketéry Jak může AI pomáhat generovat kreativní nápady

Jak pomocí AI tvořit reklamní texty, grafiku i videa

Možnosti a potenciál AI influencerů

Právní aspekty AI – na co si dát pozor

– na co si dát pozor Využití AI v péči o zákazníky

Techniky prompting, RAG i fine-tuning

i Jak naučit ChatGPT mluvit jazykem vaší značky

Vybíráme z programu:

Jak efektivně zařadit AI do kreativního procesu

Zajímá vás, jak efektivně zařadit AI do celého kreativního procesu od brainstormingů přes tvorbu kreativních konceptů až po postprodukci kampaňových vizuálů a spotů? Nikola Foktová, kreativní ředitelka agentur Leo Burnett a MSL, vám představí praktické tipy a AI nástroje, které využívá se svým týmem. Dozvíte se třeba, jak zlepšit své prompty, abyste z AI toolů dostali ještě lepší výsledky, nebo jak brainstormovat s Einsteinem.

Prompting, RAG nebo fine-tuning? Co marketingu pomůže nejvíc?

Jiří Malý z Wunderman Thompson Prague představí klíčové techniky při komunikaci s AI nástroji a ukáže jejich potenciál i limity při tvorbě obsahu. Ukáže si, proč prompting vede často k průměrným výsledkům. Vysvětlí možnosti techniky RAG, která dokáže směrovat generování obsahu pomocí vlastních dat, i cestu k originálnímu obsahu pomocí fine-tuning, modelu dovolujícímu vytvářet texty a obsah zcela na míru značce díky trénování AI na firemních datech.

Virtuální influenceři: Nová éra marketingu

Jsou virtuální influenceři příležitostí nebo hrozbou? V přednášce Iva Veselého se dozvíte, jak vytvořit vlastního virtuálního influencera, který oživí komunikaci vaší značky, přinese zapojení i nové příležitosti. Inspirovat se můžete i případovými studiemi firem, které již virtuální influencery úspěšně začlenily do svých marketingových strategií.

Jak právně správně promptovat a nezasahovat do autorských práv?

Pokud při své práci využíváte nástroje jako ChatGPT nebo Midjourney, měli byste si dávat pozor, jaké vstupy do nich zadáváte a jak výstupy dále používáte. V praktické přednášce advokáta Ondřeje Hanáka z eLegal se dozvíte, jak právně správně promptovat, abyste nezasahovali do autorských práv, osobních údajů nebo nevyzrazovali důvěrné informace.

Naši řečníci ukáží efektivní AI nástroje a dají vám spoustu inspirace potřebné k udržení kroku s rychle se měnícím digitálním světem. Pokud se na MARKETING MEETING přihlásíte do 29. prosince, můžete využít zvýhodněné ceny za celou sérii setkání, během kterých se do hloubky podíváme na klíčová témata a nové trendy v marketingu. Balíček zahrnuje nejen AI jako pomocník v marketingu 18. ledna, ale také Copywriting od A do Z 7. března a Jak na vymazlený emailing 11. června.

A pro ty z vás, kdo nebudete moci sledovat celé setkání online, budeme mít samozřejmě záznam.