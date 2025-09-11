Připravte se na novou éru kybernetických hrozeb

Kybernetická bezpečnost dnes čelí novým, stále sofistikovanějším hrozbám. Mezi ty největší patří AI-generované malwary, deepfake phishing a Ransomware-as-a-Service (RaaS), které ohrožují nejen jednotlivce, ale i celé ekosystémy a reputaci firem. Jak se připravit na tyto výzvy, jak se chránit a jak vyjít z kybernetického útoku posílen? To všechno bude předmětem konference Cyber Security 2025, která vám pomůže být o krok napřed.
Sejdeme se už 16. října v Konferenčním centru City v Praze. Do 30. září můžete vstupenky pořídit za zvýhodněnou cenu Early Bird.
Hlavní témata konference:
- Ochrana dat v hybridních prostředích a příprava na éru kvantového šifrování
Petr Kunstát (Thales) vás provede výzvami spojenými s ochranou dat v cloudu i kvantovém prostředí.
- AI a automatizace v kyberobraně
Pavel Škorpil (Bitdefender) ukáže, jak díky umělé inteligenci snížit útočnou plochu až o 95 % a zrychlit detekci hrozeb.
- Identita a přístup jako klíč k bezpečnosti
Martin Haller (PATRON-IT) vám poradí, jak detekovat kompromitované účty v Microsoft 365 a jak je efektivně chránit.
- Nová legislativa: NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti
Jana Pattynová (Pierstone) přiblíží změny, které přinese nový zákon, a řekne, jak se připravit na náročnější regulace.
- Regulace dodavatelů IT služeb a kritické infrastruktury
Petr Kopřiva (NÚKIB) představí zásadní změny pro poskytovatele IT služeb a digitální infrastruktury v souvislosti s novým zákonem.
- OSINT a právo – hranice legálního využití informací
Milan Listík (LISTIK LEGAL) vysvětlí, jak se vyhnout právním problémům při využívání veřejně dostupných informací.
- Jak se bránit kyberzáhubě
Odborník na kyberbezpečnost Aleš Špidla se podělí o praktické rady, jak přežít kybernetické útoky a vyjít z nich silnější.
- Kyberbezpečnost z pohledu zaměstnanců firem
Martin Charvát (Úřad vlády ČR) se zaměří na to, jak zaměstnanci mohou být silnou stránkou firmy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Připojte se k odborníkům na konferenci Cyber Security 2025 a získejte praktické nástroje a strategie pro ochranu vašich dat, systémů a využívání AI v kyberobraně.
Pro koho je konference určena:
IT manažeři, bezpečnostní specialisté, správci sítí i zástupci státních institucí a firem, kteří chtějí chránit data i reputaci organizace.
Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security
