Proč je grafická karta důležitá pro editaci fotek a videa? A která je ta pravá?

Při práci s fotografiemi a videem na PC je dnes důležité zohlednit nejen hrubý výkon, ale i vyváženost celé sestavy a podporu moderních technologií. Současné fotoaparáty a kamery produkují snímky ve vysokém rozlišení a video ve 4K, 6K nebo 8K, často v 10bitové barevné hloubce a s pokročilými kodeky. To klade výrazné nároky na hardware a důležitou roli zde hraje správný výběr platformy, potažmo grafické karty.
Grafické karty NVIDIA GeForce RTX jsou skvělou volbou, protože přinášejí do kreativních aplikací kombinaci výpočetního výkonu CUDA jader, specializovaných Tensor Cores pro úlohy umělé inteligence a dedikovaných enkodérů a dekodérů NVENC/NVDEC. Aktuálním vrcholem evoluce těchto GPU je řada 50, kterou najdeme nejen v modelech pro PC sestav, tak i v relativně kompaktních a lehkých noteboocích. Je také jedním z pilířů platformyNVIDIA Studio, která kromě hardware zastřešuje podporu v nejpopulárnějších nástrojích i spolehlivé a optimalizované ovladače.
Karty umožňují akcelerovat nejen samotné vykreslování efektů, ale i stále širší spektrum AI funkcí, které jsou dnes integrální součástí profesionálního video a foto workflow. V aplikacích jako DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements, Adobe Lightroom a Adobe Photoshop umožňuje RTX technologie používat tyto funkce až 2× rychleji v porovnání s MacBookem Pro. Plynulejší je také práce s vysokými rozlišeními nebo vyšší barevnou hloubkou. Také v oboru velmi populární nástroje od Topaz AI pro upscaling a vylepšnení fotografií i videa jsou optimalizované právě pro běh na GPU GeForce RTX.
Hardwarové enkodéry NVENC urychlují videa, což je zásadní při častém publikování obsahu nebo práci s větším objemem projektů. Proti softwarovému řešení využívajícímu CPU se jedná o několikanásobný rozdíl. Zejména při použití moderního AV1 kodeku, který je až o 40% efektivnější oproti populárnímu h.264. Kvalita AV1 se při použití NVENC na nejnovější generaci GeForce RTX zvýší o pět procent a dostupný je také nový režim Ultra High Quality (UHQ), který přidá dalších pět.
V prostředí DaVinci Resolve probíhá akcelerace na několika úrovních současně. RTX GPU zajišťují hardwarové dekódování a kódování moderních formátů videa, 10bitových a 4:2:2 variantách. To znamená, že střih i barevné korekce lze provádět přímo nad nativními soubory bez nutnosti vytvářet proxy verze. Grafické karty řady RTX 50 se mohou pochlubit desetinásobným zrychlením při kódování 4:2:2 formátu. Při práci s vícestopým 4K či 8K materiálem zůstává přehrávání plynulé, což zjednodušuje kontrolu barev, efektů i kompozic v reálném čase.
Významnou roli hrají také AI funkce využívající Tensor Cores. Nástroje Magic Mask pro inteligentní maskování, pokročilé zpomalování záběrů pomocí Speed Warp s na notebooku s GeForce RTX 5090 mohou pochlubit čtyřnásobnou rychlostí oproti MacBooku M4 Max. Redukce šumu pomocí UltraNR je pak v tomto případě dva a půl násobný. A export videa je rychlejší přibližně dvakrát. RTX akcelerace tedy výrazně zkracuje čas potřebný pro tyto výpočty a umožňuje jejich interaktivní použití během editace.
V aplikaci Adobe Premiere Pro se výkon RTX projevuje jak při samotné práci na časové ose, tak při exportu finálního videa. Mercury Playback Engine využívá GPU k akceleraci efektů, přechodů i barevných úprav, takže náhled výsledku odpovídá finálnímu výstupu bez zdlouhavého renderování. RTX GPU rovněž akcelerují AI nástroje integrované do Premiere Pro. Funkce Enhance Speech analyzuje zvukovou stopu a pomocí modelů strojového učení odstraňuje šum a zlepšuje srozumitelnost hlasu. Na noteboocích s GeForce RTX 5090 běží tato funkce až 7× rychleji než na MacBooku Pro M4 Max. Auto Reframe automaticky přepočítává kompozici obrazu pro různé poměry stran, například pro sociální sítě, přičemž sleduje hlavní objekt v záběru. Media Intelligence zase dokáže rozpoznávat obsah klipů a usnadnit jejich organizaci v rozsáhlých projektech.
Adobe Premiere Elements využívá GPU akceleraci především pro zjednodušené, ale stále pokročilé automatizované funkce jako reálné přehrávání efektů, rychlejší aplikace filtrů a inteligentní ořez či přizpůsobení záběru různým formátům.To přináší svižnější odezvu aplikace i při práci s vyšším rozlišením nebo více efekty současně.
Ve fotografických aplikacích, jako jsou Adobe Photoshop a Adobe Lightroom, je přínos RTX patrný zejména v oblasti umělé inteligence a práce s velkými soubory. Funkce Super Resolution v Lightroomu analyzuje RAW snímek a pomocí AI dopočítává detaily při zvětšení rozlišení, přičemž zachovává ostrost a strukturu obrazu. RTX Tensor Cores urychlují výpočty potřebné pro tento proces, takže výsledný snímek je k dispozici v kratším čase. A rozdíl oproti CPU s integrovanou GPU je opět několikanásobný. Podobně nástroje pro automatickou tvorbu masky pro výběr objektu, oblohy nebo pozadí využívají neuronové sítě k přesné segmentaci obrazu. Díky GeForce RTX řady 50 je i tvorba komplexních masek velmi rychlá a responzivní na kliknutí.
V Adobe Photoshopu jsou RTX GPU využívány také při aplikaci Neural Filters, které umožňují pokročilé úpravy portrétů, změny výrazu, barevného tónu nebo hloubky ostrosti na základě strojového učení. Výpočty probíhají lokálně na grafické kartě a díky tomu je tyto úpravy, které by dělané manuálně zabraly od desítek minut po hodiny práce, provádět díky AI za několik sekund. GPU akcelerují i tradiční operace, jako jsou transformace obrazu, práce s 3D objekty, pokročilé rozostření či práce s velkými vícevrtstvými dokumenty. Výsledkem je plynulejší zoomování, rychlejší překreslování plátna a efektivnější práce s vysokým rozlišením na moderních displejích.
Integrace podpory RTX technologií do těchto kreativních aplikací vytváří propojené prostředí, ve kterém se výkon GPU využívá nejen pro grafické operace, ale i pro komplexní AI výpočty. Akcelerace zpracování videa, obrazu i zvuku přináší efektivnější pracovní postupy, kratší čekací časy a možnost soustředit se na samotný proces tvorby bez technických omezení. To dělá z GeForce RTX řady 50 nedocenitelné pomocníky pro obrovské zefektivnění kreativní práce.