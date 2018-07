 »   »  Proč patříme k nejspokojenějším zaměstnancům na světě?

V minulém roce byl prezentován výzkum, který mohl mít pro někoho překvapivé závěry. Čeští zaměstnanci patří k nejšťastnějším na světě. Skutečně se nejedná o překlep či mylnou interpretaci – národ skeptiků a věčně nespokojených „žbrblalů“ uzavřel první desítku výzkumu švédské společnosti Universum a nechal tak za sebou většinu světa včetně Švýcarů nebo Američanů. Do tzv. Global Workforce Happiness Indexu se promítla data od 200 tisíc mladých zaměstnanců do 35 let.

Index štěstí v práci se vypočítával na základě 3 klíčových otázek: jak jsou zaměstnanci spokojení ve své současné práci, jak moc je pravděpodobné, že doporučí svého zaměstnavatele svým přátelům, a jak jsou loajální, tedy jak moc hrozí, že v blízké budoucnosti budou práci měnit. Neméně překvapivý je závěr, že z těchto 3 parametrů jsou čeští zaměstnanci nejsilnější v loajalitě. Během dvou až čtyř let tak nemají v plánu měnit svého zaměstnavatele. Důvodů, proč jsou spokojeni, je víc. Jedním z nich je také stále propracovanější systém benefitů, který je lidem nabízen.

„Investice do spokojenosti zaměstnanců se firmě vyplatí. Jsou pak loajálnější, což se v číslech objeví na nižší fluktuaci, zpravidla bývají i méně nemocní a častěji přichází s novými podněty a nápady,“ shrnuje Andrea Linhartová Palánová, odbornice na řízení lidí z poradenské společnosti PwC.

Hýčkej si svého zaměstnance

Při rekordně nízké nezaměstnanosti a všeobecném nedostatku pracovní síly není snaha firem o spokojenost vlastních lidí už pouze něco navíc, čím se společnosti mohou chlubit v náborových brožurách. Hýčkat si zaměstnance a mít propracovaný systém jak je udržet se stává podmínkou, která může rozhodovat o samotné existenci firmy. Současné výzvy na trhu práce řeší i společnost StringData, která je na trhu již přes 20 let. Její HR ředitelka Pavla Teplá k tomu uvádí: „Uvědomujeme si, že zaměstnanci, kteří jsou ve firmě dlouho, mají s každým rokem stále větší hodnotu. Znají velmi dobře produkty, které vyvíjíme, klienty, jejich potřeby i způsob spolupráce. Kolegů si vážíme a děláme maximum pro jejich spokojenost.“

Od stravenek k půl roku placeného volna

Dávno je pryč doba, kdy se náborové inzeráty snažily oslnit uchazeče stravenkami či služebními telefony. Kreativita firem se v tomto bodě výrazně posunula a situace na trhu práce tomu jen nahrává. Běžně jsou tak dnes v kurzu třinácté platy, služební vozy i k soukromým účelům, příspěvky na různé finanční produkty, bezúročné půjčky, firemní školky, relax zóny a svačiny přímo na pracovišti, soutěže o zážitky, profesionální úklid domácnosti a další výhody. Druhým nejčastějším benefitem je v Česku stále dovolená navíc. A v tomto bodě udělala StringData odvážný krok správným směrem. Nabízí totiž svým lidem Sabatikl, což je placené volno nad rámec dovolené. Po pěti letech má zaměstnanec nárok na 1 měsíc placeného volna navíc a po 10ti letech se může těšit až na 6 měsíců placeného volna. „Zaslouží si odpočinout a nabrat sílu na další projekty,“ řekl jednatel společnosti StringData Robert Šamánek.

Tento trend bude jistě dále pokračovat a nezbývá než se těšit na to, kam až firmy budou ochotné při rozmazlování svých zaměstnanců zajít.

A jak jste na tom Vy? Cítíte se u svého zaměstnavatele jako v bavlnce? Nebo máte pocit, že Vám ke spokojenosti v práci stále něco chybí?

