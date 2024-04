Proč přizvat umělou inteligenci do kreativního procesu?

Tvorba obsahu s využitím umělé inteligence, trendy a novinky na sociálních sítích, inovativní formáty, příprava obsahové strategie na základě analýzy dat či konkrétní case studies značek.

To jsou hlavní témata dalšího ročníku konference Content First 2024, která ukáže opět to nejlepší z obsahového marketingu českých i světových značek. Sejdeme se 28. května v Hotelu Jalta v Praze a vy ještě do konce března můžete získat zvýhodněné vstupné.

NA JAKÁ TÉMATA SI POSVÍTÍME

Jak umělá inteligence promlouvá do tvorby obsahu

Proč přizvat AI do kreativního procesu a tvorby obsahu bude téma pro Nikolu Foktovou z Publicis Groupe.

z Publicis Groupe. Natáčejte videa s AI jako Spielberg! Nebo Troška…? Praktické tipy, jak s pomocí AI natočit video, prozradí Jakub Křenek z Adisonu.

z Adisonu. Jak prakticky využít AI při optimalizaci webu pro vyhledavače vysvětlí Kateřina Líbalová z GroupM Nexus

z GroupM Nexus Hodinový workshop na téma Vaše AI tvorba a právo v marketingu si pro vás připravila advokátka Petra Dolejšová. Dozvíte se, jak promptovat, aby byly výstupy z AI nástrojů opravdu vaše, nebo co si pohlídat ve smlouvách s klienty i dodavateli, když používáte AI.

Obsahové strategie značek

Jak uvést novou značku na sedm trhů prostřednictvím influencer marketingu ukáže na příkladu e-commerce firmy Trendyol Martin Fryč z World of Online.

z World of Online. Recept na úspěšné a obsahově silné PR si pro vás připravily Alice Divišová z Heinekenu a Tereza Raidová z Ogilvy PR, a to na konkrétních ukázkách kampaní a komunikace lokálních pivních značek.

Jak tvořit úspěšný obsah díky datům

Které metriky na sociálních sítích stojí za to sledovat a jak s nimi naložit dále v rámci obsahové strategie? To vám objasní Petra Pokorná a Lukáš Bartošek z Business Factory.

a z Business Factory. Jak se lépe orientovat v datech o chování publika, jeho preferencích? Vojtěch Matoušek z Carl Data Company vás seznámí s datovým asistentem Carlem, který pomáhá tvůrcům obsahu.

Sociální sítě a tvorba obsahu

Jaké jsou aktuální trendy v obsahu na LinkedInu? B2B marketérka Radka Legerská prozradí, jak letos psát na této sociální síti tak, abyste byli in, a přitom si plnili marketingové i obchodní cíle.

prozradí, jak letos psát na této sociální síti tak, abyste byli in, a přitom si plnili marketingové i obchodní cíle. Využíváte ve svých reels útržky z filmů nebo jste příznivcem reakčního marketingu? Uvádíte v copy, že jste v něčem „NEJ“? Pak právě pro vás chystá Karolína Kropíka z eLegal přehled 9 chyb, kterých se (možná) dopouštíte při tvorbě obsahu.

z eLegal přehled 9 chyb, kterých se (možná) dopouštíte při tvorbě obsahu. Smiřte se s tím, že vám zákazníci nevěří. Jakmile to přijmete, můžete to začít měnit. Bára Hlavicová z Komuniké vám ukáže, jak si díky dobrému textu (a nejen tím) získat důvěru zákazníků ždibíček po ždibíčku.

Autor: Internet Info

Nezmeškejte konferenční den plný obsahové inspirace na Content First 28. května v Hotelu Jalta Praha na Václavském náměstí. Program najdete na stránkách akce, stejně jako profily jejich řečníků a registrační formulář. Partnery akce jsou LCG New Media a Sherpas. Mediálními partnery pak Dobrý web, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Produktový partner je EasyEvent. Organizátorem je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.