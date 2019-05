 »   »  Program konference na veletrhu pro programátory Jobs Dev 2019

Souběžně s veletrhem bude probíhat konference s řadou odborných přednášek. Nepůjde o přednášky, jak hledat práci, ale o odborné přednášky pro programátory od českých i zahraničních speakrů.

Vstup na konferenci je zdarma

Vstup na konferenci je zdarma pro všechny návštěvníky veletrhu. Jediné, co je třeba udělat, je registrovat se jako účastník na webu www.jobsdev.cz.

Program konference

1) Migrace vašeho legacy projektu na PSR-4 automatickými nástroji

Třídy bez namespaců, soubory obsahující desítky tříd, názvy souborů absolutně neodpovídající třídám uvnitř. Zní vám to povědomě? Každý kdo to zažil a pokusil se větší projekt s legacy kódem ručně zmigrovat na PSR-4, se v noci budí s křikem a panickou hrůzou! Podělím se s vámi o to, jak jsme v Glami zmigrovali tisícovky tříd z autoloadingu pomocí Nette\RobotLoaderu na autoloading pomocí composeru a PSR-4.

To vše bez potřeby ručního zásahu do tříd. S Rectorem doba manuálních prací v PHP skončila!

Jan Mikeš, CTO & Founder Entrydo / Clean Code Ambassador, Glami

2) Self driving CI/CD

Spare your developers the burden of building processes – let them work on new business features instead! Andrey talks about his brilliant solution which allowed Veeam developers to automate the process of creating a pipeline for CI and CD. A cocktail of Golang, Groovy, Ansible ft. Jenkins with some magic sprinkled on top.

Andrey Kukoverov, Senior DevOps engineer, Veeam Software

3) Standardizace vývoje prostřednictvím PaaS

V krátké ukázce projdeme přístup, který zvolila banka pro renovaci informačního systému – referenční architekturu pro podporu „cloud native“ vývoje s deploymentem do Kubernetes clusteru běžícího v interním cloud řešení postaveném na OpenStack technologii. Pro standardizaci přístupu jsme vytvořili platformu pokrývající implementované run-time patterny (a přístup k standardním službám), vývojovou architekturu (podpora CI/CD procesy) a operační architekturu (logování, audit, monitoring, …).

Platforma akceleruje vývoj Java back-endu / Angular front-endu a je poskytována jednotlivým vývojovým týmům jako služba.

#springboot #java #microservices #kubernetes #cicd #devops #paas #transformation

David Švejda, Head of Business Services / Tribe Leader, Komerční banka.

4) Cesta od ESB k micro services

S nástupem nových technologií se postupně mění i přístup k enterprise architektuře. Podělíme se o osobní zkušenost s vývojem na ESB a motivaci k změně na mikroservisní architekturu.

Důvody proč vznikla potřeba po dalším evolučním kroku v architektuře. Výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Proč je z pohledu moderní doby nutná transformace a co nám může přinést.

Ondrej Michalčík, Integration Architect, Stratox Cloud Native, s. r. o.

Rastislav Rusinko, Integration Architect, Stratox Cloud Native, s. r. o.

5) Zákeřnosti Big Data vývoje

Big data jsou v posledních pár letech vrcholem vývoje většiny firem. Oproti klasickému programování ale takový vývoj skýtá spoustu zábavných nástrah a specifik. Spolu si na praktických příkladech ukážeme, jak je překonat. Čeká nás:

Big Data vývojář – co vlastně dělá?

Functional programming – piš lambdy, cyklus je zlo.

Distributed/parallel processing – buš do toho, až to projde. Performance je druhořadá, odvážní škálují.

Data consistency vs High availability – chceme to rychle, nebo správně?

Real time processing – Není batch jako batch a real-time jako real-time.

Automatizace – cluster vývoj vs. single node, když dojde duck tape, lepí to bash.

Obskurní technologie – NoSQL, neuronky, schedulery and other random stuff (wtf Scala podtržítka?!)

Má to smysl dělat? – Jak to nakonec vůbec funguje?

Tomáš Sedloň, Big Data Consultant, Adastra

6) Různé přístupy k testování v Ataccama

Současným trendem způsobu vývoje je CI/CD. V důsledku toho se zvyšují nároky na úroveň a kvalitu automatizovaného testování. K pomyslnému cíli funkčního CI/CD Ataccama přistupuje iterativně s hlavním cílem nalézt vhodné řešení a především se cestou k tomuto cíli něco naučit. Ráda bych se s vámi podělila o naše poznatky z cesty k automatizovanému testování:

Naše přístupy k automatizaci na různých úrovních testování front-endu a back-endu

Přechod z testování REST API na GraphQL

Implementace vlastních řešení k usnadnění testování aplikace

#qa #rest #cucumber #graphql #selenium

Alexandra Kolpakova, QA Engineer, Ataccama

7) Programátorské výzvy při vývoji software pro 3D tisk v Průša Research

Vojtěch Bubník, vedoucí vývoje software Průša Slicer, Prusa Research s.r.o.

8) Svět IoT a mobilních aplikací pro digitální budovy

Ondřej Plevka, Co-Founder & Mobile Lead, Spaceti

Kam a kdy přijít

Veletrh se koná v sobotu 18. 5. od 10.00 do 16.00 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Dostanete se tam jednoduše metrem do stanice Letňany, odtud je to pár metrů. Nebo autem na adresu Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany.

Registrovat zdarma se můžete na webu www.jobsdev.cz.