Proměňte AI v reálný výkon marketingu: MARKETING MEETING ukáže, jak na to

Lednová online konference ukáže marketérům, firmám i freelancerům, jak s pomocí umělé inteligence efektivněji dělat obsah, kampaně a SEO a jak z dat vytěžit víc byznysu.
AI nástroje už marketéři běžně využívají – od generování textů a vizuálů přes návrhy variant kampaní až po práci s daty z vyhledávání. Řada firem také řeší, kde se jim AI opravdu projeví v číslech a jak ji rozumně zapojit do existujících workflow.

Na praktickou rovinu je zaměřené online setkání MARKETING MEETING: AI v marketingu prakticky, které proběhne 20. ledna 2026 od 10:00. Během jednoho dne nabídne case studies z českého prostředí – od sociálních sítí a SEO přes reklamu až po práci s videem a právní otázky kolem AI nástrojů.

Podíváme se na tato stěžejní témata:

  • Jak využít AI pro tvorbu obsahu na sociálních sítích
  • Jak zvýšit organickou návštěvnost a dostat se do AI výsledků vyhledávání
  • AI jako tvůrce i režisér televizní reklamy
  • AI agenti v reklamních agenturách – co vše dokážou
  • Využití AI avatarů – jaké jsou jejich výhody i limity
  • Užitečné AI nástroje pro marketéry
  • Právní aspekty AI – co si pohlídat při tvorbě marketingového obsahu

Ukázka programu:

AI jako režisér: Příběh jedné úspěšné TV reklamy

Může se AI označit za úspěšného režiséra? Ne zcela, ale jedna TV reklama vytvořená v roce 2025 to částečně dokázala — nejen že vznikla rychleji a levněji, ale přinesla o 70 % lepší výsledky. Postupy, nástroje, slepé uličky i rozhodnutí, která stála za celým procesem, odkryje Petr Princ z ePojisteni.cz.

AI SEO hack, který ušetřil 800 tisíc korun

Jak AI SEO Copy Booster pomohl technickému webu AGC Plasma zvýšit organickou návštěvnost, ušetřil stovky tisíc na PPC a dostal obsah do výsledků AI vyhledávačů? Reálnou case study představí Daniel Musil z AITOM Digital.

AI agenti v kreativních agenturách

Jak mohou AI agenti fungovat v praxi kreativní agentury? Jan Suda z McCann Prague představí konkrétní příklady AI agentů a podělí se o zkušenosti s jejich provozem. Dozvíte se, jak agenti mění role a úlohy lidí a co je klíčové pro jejich úspěšné nasazení v marketingové praxi.

Jak využít AI při tvorbě obsahu na sociálních sítích

Chcete tipy na nové nápady a ušetřit čas během jejich realizace? Oldřiška Hradcová ze Včeliště vám ukáže konkrétní tipy, jak pomocí vlastního GPT asistenta tvořit příspěvky, jak urychlit tvorbu grafiky s AI v Canvě nebo pomocí jakých nástrojů generovat obrázky a videa.

V příštím roce pro vás máme nachystaná celkem čtyři marketingová setkávání MARKETING MEETING, během kterých se do hloubky podíváme na klíčová témata a nové trendy v marketingu. A vy můžete získat zvýhodněné vstupné na všechny čtyři akce v rámci jednoho balíčku za 6 900 Kč.

Těšit se můžete na tyto konference:

20. ledna – AI v marketingu prakticky

12. února – Jak na obsah a reklamu na sociálních sítích 

4. června – Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery 

24. září – Hravý marketing: jak na mobilní aplikace a gaming

Programpřehled řečníků konference MARKETING MEETING: AI v marketingu prakticky najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete registrovat. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.

Partnerem je agentura Sherpas a mediálními partnery jsou MediaGuru a Marketing Journal. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info

