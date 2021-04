Průzkum: Wi-Fi 6 už si hledá cestu do českých firem

Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Cisco, který mapoval stav firemních bezdrátových sítí v Česku a na Slovensku. Zapojilo se do něj 900 manažerů a IT specialistů z českých a slovenských firem. Přestože z průzkumu vyšly firemní sítě poměrně dobře (jsou moderní a udržované), odhalily se i jejich slabiny: 24 % firem nemá správné nastavení sítě pro práci na dálku, jen 8 % firem dokáže efektivně využívat analytická data.

Nejrozšířenějším standardem je podle průzkumu 802.11ac – tedy Wi-Fi 5, využívá ji přes 70 % českých firem. Novější standard 802.11ax (Wi-Fi 6) už nasadilo téměř 20 % podniků. Řady uživatelů Wi-Fi 6 se podstatně rozšířily obzvláště v posledním roce, kdy muselo mnoho firem své technologie upgradovat v reakci na pandemii. „Pokud má firma moderní a dobře udržovanou Wi-Fi v ac standardu, není nutné, aby hned přecházela na nejpokročilejší standard. Když už ale potřebuje modernizovat, je to ideální chvíle k tomu, přejít rovnou na Wi-Fi 6. Koronavirus a potřeba přizpůsobit se souvisejícím bezpečnostním opatřením dostaly mnoho firem právě do takové situace,“ vysvětluje nárůst firem s Wi-Fi 6 Pavel Křižanovský, technický ředitel Cisco.

Přibývá také firem, které k Wi-Fi připojují IoT zařízení a senzory. Mezi dotázanými firmami jich bylo 31 %. Tento trend se odráží i ve vlastnostech Wi-Fi 6, která přináší IoT sítím řadu výhod. Díky pokročilým technologickým mechanismům, jako je OFDMA modulace, MU-MIMO, BSS Coloring či Target Wake Time (TWT), umožňuje Wi-Fi 6 vyšší přenosové rychlosti a větší škálování současně komunikujících zařízení. Zároveň výrazně snižuje latenci a šetří baterie připojených zařízení. To je pro oblast IoT zásadní výhoda.

„Wi-Fi 6 přináší výrazný pokrok v oblasti bezpečnosti. Nabízí totiž vyspělejší zabezpečení protokolem WPA3. Ten byl navržen tak, aby dokázal lépe čelit současným bezpečnostním hrozbám. Příkladem posílení zabezpečení je mechanismus, kdy je při využívání preshared klíčů v případě WPA3 znemožněn vzájemný odposlech mezi připojenými zařízeními, protože každá komunikace má pro šifrování svůj session klíč,“ popisuje další výhodu přechodu na nejnovější Wi-Fi standard Pavel Křižanovský. Podle průzkumu je ale prozatím stále nejčastějším typem zabezpečení starší WPA2, využívá ho 85 % firem. VPN jako nástroj pro bezpečné vzdálené připojení provozuje čtvrtina firem. Jakožto bezpečnostní prvky se u velkých firem prosazují také web autentizace (51 %) a security gateway (25 %).

Firmy ale kvůli pandemii měnily nejenom Wi-Fi standard. V rámci inovací 37 % podniků zavedlo nebo rozšířilo využití VPN přístupu do firemní sítě a více než čtvrtina zavedla nástroje pro spolupráci uživatelů (skupinové chaty, videohovory apod.). Středně velké firmy (24 % z nich) musely v reakci na pandemii měnit i páteřní IT infrastrukturu. Ne všude se ale povedlo zareagovat na požadavky současné situace dostatečně. Přestože polovina dotázaných firem podnikovou síť upgradovala, síť 24 % firem neumožňuje zaměstnancům plnohodnotně pracovat na dálku. „Firmy se často spokojí s kompromisem, mají nedostatečné zabezpečení nebo nevhodné nastavení sítě, jako je například pouze jednofaktorová autentizace jménem a heslem nebo nedostatečná auditovatelnost aktivit provedených vzdáleným uživatelem. Existují přitom i jednoduchá řešení (například office extend), která umožní zaměstnancům pracovat z domova stejně rychle a pohodlně jako z kanceláře. Přitom respektují firemní politiky a přejímají veškerá zabezpečení podnikové sítě,“ říká Pavel Křižanovský.

Dalším nedostatkem, který průzkum odhalil, je to, jak málo české a slovenské firmy využívají analytická data. Jen 8 % podniků využívá bezdrátové sítě pro získávání analytických dat. Ta mohou zefektivnit nejen byznys, ale i správu sítě. Z Wi-Fi lze získat dva typy dat: data o koncových zařízeních a telemetrická data o stavu sítě. Zatímco ta první využijete spíše v byznysu, například pro získávání informací o zákaznících, ta druhá mohou výrazně usnadnit řešení technickým problémů. „Na základě telemetrických dat můžete sestavit prediktivní modely a předcházet potížím se sítí. Třeba nestabilitám a výpadkům, které patří k nejčastějším problémům, které firmy v souvislosti s Wi-Fi zmiňovaly. V našem průzkumu si na tyto potíže stěžovalo 21 % firem,“ uvedl Křižanovský.

Nejnovější generace Wi-Fi přináší řadu vylepšení, ale mnoho nástrah nad rámec běžných standardů zůstává. Řadu z nich ale řeší inovace, se kterými přišlo Cisco. Přístupové body Catalyst disponují technologií RF ASIC. Jde o dedikované rádio určené ke kompletnímu monitorování bezdrátového spektra. Díky hardwarové podpoře dokáže přesněji a rychleji vyhodnotit možné problémy a hrozby. Dále je zda automatická bezpečnostní analýza bezdrátového prostředí, možnost dynamicky měnit režim provozu přístupových bodů a také partnerství s výrobci koncových zařízení, jehož výsledkem je lepší vzájemná spolupráce z pohledu klienta i infrastruktury při řízení nastavení přenosového kanálu. Podrobnosti o souvisejících řešeních naleznete

zde

.