Průzkum: Zaměstnavatelé zrychlují tempo zavádění nových digitálních technologií, naprostá většina pracovníků se bez nich neobejde

Mnoho digitálních pomůcek a inovací zaměstnavatelé zavedli v uplynulém roce a lidé si je osvojují rádi. Vyplývá to z průzkumu společnosti Solitea, který zrealizovala agentura EMA data.

Digitální technologie jsou zásadní v práci naprosté většiny Čechů. Více než polovina (54 %) je pro práci potřebuje částečně a 22 % by bez nich pracovat vůbec nemohlo. Pouze necelých 13 % respondentů v průzkumu společnosti Solitea uvedlo, že pro svou práci digitální nástroje nepotřebují.

Průzkum naznačuje, že zaměstnání, které se bez digitálních technologií zcela obejdou, ubývá. Mezi pracovníky i zaměstnavateli převládají ti, kteří digitální pomůcky chtějí a aktivně je zavádějí. Zhruba tři ze čtyř (73 %) Čechů oceňují, pokud zaměstnavatelé digitální pomůcky v práci zavádějí. Zhruba každý druhý (49 %) to i očekává. Okolo 42 % lidí dokonce úroveň digitalizace chápe jako rozhodující faktor v rozhodování se mezi dvěma podobnými pracovními nabídkami.

Moderní technologie mají být pomocníkem, ne překážkou

Podle šéfa mezinárodní IT společnosti Solitea Martina Cíglera zavádění digitálních nástrojů na pracovištích akcelerovala pandemie koronaviru. „Poslední dva roky jednoznačně ukázaly potřebu zavedení digitálních technologií. Náročné období, kdy fyzická přítomnost zaměstnanců v kancelářích nebyla možná, dokázali mnozí zaměstnavatelé překonat jen díky online nástrojům. Měli tak příležitost vyzkoušet jiný způsob komunikace, organizace činností, procesů či třeba ukládání dat. To, že u používání nových digitálních nástrojů ve velké míře zůstali, je jen důkazem jejich užitečnosti,“ říká Cígler.

To potvrzuje průzkum. Přes polovinu respondentů uvedlo, že zažili ve své práci zavedení nové digitální pomůcky, která jim usnadnila práci. Našlo se ale i 7 % lidí, jimž se práce údajně vinou nové digitální technologie ztížila. Podle Cíglera to dokazuje, že někteří zaměstnavatelé si neosvojují inovace správně.

„Rozhodující je, aby moderní technologie byly vždy pomocníkem, ne překážkou. Na trhu je v současnosti mnoho nástrojů a je proto vhodné nechat si poradit od IT odborníků a dobře komunikovat svou potřebu, protože za každou implementací nového nástroje by mělo být jednoznačně zvýšení efektivity některé fáze pracovního procesu,” vysvětluje Cígler.

Nejčastěji si lidé v práci osvojili digitální komunikační nástroje

Které digitální pomůcky se na pracovištích nejvíce rozmáhají? Z důvodu nedávného uzavírání pracovišť během pandemie koronaviru vedou komunikační nástroje. Skoro polovina dotazovaných uvedla, že v posledním roce začali pro práci využívat chat (45 %), 24 % videokonference a 23 % sdílená uložiště a 27 % sdílené dokumenty. 24 % začalo používat elektronickou docházku, 22 % intranet, 16 % digitální kalendář a 13 % online fakturaci. Každý desátý začal využívat nástroje pro tvorbu prezentací, 9 % photoshop a podobné editory, 7 % programovací nástroje, 5 % programy pro střih videí.

O společnosti SOLITEA

Solitea, a.s. patří mezi velké evropské dodavatele ICT řešení. Společnost zaměstnává v sedmi zemích více než 1 400 zaměstnanců a celosvětově obsluhuje více než 260 000 zákazníků v 35 zemích. V tomto roce Solitea očekává konsolidované výnosy přesahující 130 milionů eur a dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostem v regionu. V posledních čtyřech letech uskutečnila Solitea mnoho významných akvizic IT společností v evropském regionu. Solitea dlouhodobě posiluje svoji pozici významného evropského dodavatele informačních technologií pro komerční subjekty i státní správu. Majoritními vlastníky společnosti Solitea jsou slovenská private equity společnost Sandberg Capital a Martin Cígler.