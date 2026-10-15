Půjčka ihned a podvody na internetu: Sledujte tyto varovné signály

Na půjčku ihned podvodníci lákají nejčastěji
Pokud je krize, hledají se rychlá řešení, což podvodníci moc dobře vědí. Spoléhají na to, že člověk ve spěchu nemusí každou nabídku pečlivě zkoumat, a tak cílí přesně na to. Česká národní banka na tyto praktiky a poskytovatele s nimi spojené opakovaně upozorňuje. V minulosti např. varovala před společností, která slibovala peníze ihned, ale před poskytnutím úvěru požadovala poplatek.
5 varovných signálů podvodné nabídky
1. Chtějí po vás peníze předem
Poplatek „za vyřízení“, „za pojištění“ nebo „za ověření“, který máte zaplatit ještě před vyplacením úvěru, je nejtypičtějším znakem podvodu. ČNB popisuje přesně tento scénář: člověk poplatek zaplatí, ale žádný úvěr pak nedostane.
2. Slibují schválení každému
„Bez registru, bez příjmu, schválení zaručeno.“ Zní to lákavě, jenže legální poskytovatel musí podle zákona před poskytnutím úvěru posoudit, zda ho zvládnete splácet. Kdo slibuje schválení předem a bez prověření, buď zákon obchází, nebo vám nic půjčit nechce.
3. Nevíte, s kým jednáte
Na webu chybí název firmy, IČO, sídlo nebo kontakt, případně údaje nesedí. Skrývání identity řadí ČNB mezi typické znaky nedůvěryhodných nabídek. Zbystřete i tehdy, když stopa vede do zahraničí, protože vymáhat odtud zaplacené peníze bývá velmi obtížné.
4. Tlačí vás do rychlého rozhodnutí
„Nabídka platí jen dnes“ nebo „podepište do hodiny“. Seriózní poskytovatel vám dá čas si podmínky v klidu přečíst. U spotřebitelského úvěru navíc máte ze zákona 14 dní na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
5. Komunikace běží jen přes chat nebo sociální sítě
Zpráva od neznámého účtu, odkaz poslaný přes chatovací aplikaci nebo žádost o fotku občanky do chatu by vás měly zastavit. Kopie dokladů mohou podvodníci zneužít i jinak, například při pokusu sjednat něco na vaše jméno.
Jak si poskytovatele ověřit za dvě minuty?
Spotřebitelské úvěry smějí v Česku poskytovat jen firmy s oprávněním od ČNB, případně poskytovatelé z jiných zemí EU, jejichž oprávnění ČNB oznámil tamní dohledový orgán. Pro nebankovní společnosti platí povinnost mít licenci od roku 2016. Ověření zvládnete sami:
- Najděte na webu nebo ve smlouvě přesný název firmy a její IČO.
- Otevřete Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu na webu ČNB.
- Vyhledejte firmu a zkontrolujte, že má oprávnění poskytovat spotřebitelské úvěry.
- Porovnejte název, IČO a sídlo s údaji v nabídce.
TIP: Nespoléhejte na logo ani na název webu. Podvodníci rádi napodobují známé značky. Rozhoduje, kdo je ve smlouvě uvedený jako poskytovatel úvěru.
Co dělat, když už jste naletěli?
Stát se to může komukoli. Důležité je jednat rychle:
- Podejte oznámení na Policii ČR.
- Pokud jste poslali kopie dokladů, požádejte o výpis z úvěrových registrů a zkontrolujte, zda na vaše jméno nevznikl závazek, o kterém nevíte.
- Pro informace se můžete obrátit i na Zelenou linku ČNB 800 160 170.
Jak vypadá legální půjčka ihned online?
Bezpečnou nabídku poznáte podle toho, že od začátku víte, s kým jednáte a kolik vás půjčka bude stát. Před podpisem dostanete informace o úroku, RPSN, výši splátek i částce, kterou zaplatíte. Poskytovatel posoudí vaši schopnost splácet a za vyřízení žádosti po vás nic předem nechce.
Pokud zvažujete půjčku ihned u licencovaného poskytovatele, žádost můžete podat online z domova a během chvilky. O tom, zda úvěr dostanete, ale vždy rozhoduje posouzení žádosti, a peníze přicházejí až po schválení a podpisu smlouvy.
Ještě předtím si poctivě spočítejte, jestli splátku zvládnete i v měsíci, kdy se něco pokazí. Půjčka je závazek na měsíce či roky a není řešením každé finanční situace. Pokud už teď máte se splácením potíže, obraťte se raději na bezplatnou dluhovou poradnu.
Časté otázky
Je nebankovní půjčka sama o sobě riziková?
Ne. Licencovaní nebankovní poskytovatelé jsou pod dohledem ČNB a řídí se stejným zákonem o spotřebitelském úvěru jako banky. Riziko představují subjekty, které oprávnění nemají.
Může legální poskytovatel účtovat poplatky?
Může, ale musí být jasně uvedené ve smlouvě a promítnuté do RPSN. Požadavek zaplatit něco předem, aby vám byly peníze vyplaceny, je typickým znakem podvodu.
Kde nahlásit podvodnou nabídku?
Podvod oznamte Policii ČR. Podnět ohledně subjektu, který nabízí úvěry bez oprávnění, můžete poslat i České národní bance.
Dvě minuty kontroly, které se vyplatí
Podvodníci spoléhají na spěch a důvěřivost. Stačí ale zpomalit, nikomu neplatit předem a ověřit si poskytovatele v seznamu ČNB. Těch pár minut vás může ochránit před ztrátou peněz i zneužitím osobních údajů.