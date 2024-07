Quantcom vytvoří nejkratší optickou trasu mezi Frankfurtem a Vídní

Nový optický kabel bude instalován na českém území (mezi Rozvadovem a Hatěmi) a rakouském území (mezi Hatěmi a Vídní). Prvním zákazníkem tohoto projektu je jedna z největších světových technologických firem, která si od Quantcomu pronajme 12 vláken na dobu 20 let.

Celková délka trasy bude přibližně 900 km, což zkrátí dosavadní nejkratší trasu o více než 200 km. Dokončení projektu je plánováno na druhou polovinu roku 2025. Polovina celé trasy bude osazena nejnovějšími kabely a bude schopna pokrýt hyperscale projekty i požadavky operátorů a korporací na optická spojení dedikovanými vlákny. Trasa bude zároveň nejbezpečnější, protože v České republice povede okolo plynovodu v bezpečnostním koridoru.

Mapa sítě Quantcom Autor: Quantcom

Budoucnost trasy

Strategií Quantcomu je již více než 20 let investovat do optických sítí a budovat trasy s co nejnižší latencí, aby uspokojil požadavky zákazníků po co nejkratším spojení ve střední Evropě. Vznikají tak „ultra low latency sítě“, díky čemuž jsou zákazníky Quantcomu již 4 z 5 největších technologických firem světa a velká část operátorů, kteří mají zájem propojit velké technologické huby ve střední Evropě, jako jsou Frankfurt, Praha, Vídeň, Krakov nebo Bratislava.

Vídeň Autor: Pixabay

Nová trasa je tak určena především pro ty firmy, které chtějí zkrátit napojení Vídně a potažmo Balkánu do Frankfurtu a zajistit si bezkonkurenční latenci na své síti. To je klíčové nejen pro datový provoz aplikací mezi datacentry, ale také pro klienty z finančního sektoru, jejichž provoz mezi servery vyžaduje nejkratší odezvy při obchodování na burzách (high frequency + low latency trading).

Nejvýznamnějšími zákazníky Quantcomu na těchto trasách jsou především největší technologické firmy světa, které potřebují přenášet tak obrovské objemy dat, a proto si pronajímají několik párů vláken již od počátku. Jeden pár vláken může dnes přenášet i 12.8 Tb/s při osazení 128 kanálů, každý o 100 Gb/s. Nicméně tyto hranice se posouvají každý rok výše.

Quantcom touto investicí a novou trasou posílí svou pozici jedničky mezi poskytovateli optických vláken a kapacit pro mezinárodní projekty spojující ČR a okolní země. Tento krok reflektuje dlouhodobou strategii firmy směřující k neustálému zlepšování infrastruktury a poskytování špičkových služeb svým klientům.