READY servery: když potřebujete výkon bez čekání

Když není čas čekat
Je pátek večer, e-shop jede marketingovou akci a infrastruktura přestává stíhat. Nebo sobotní noc a vy zjistíte, že stávající server nezvládá provoz kritické aplikace. Stejně tak může přijít situace, kdy freelancer nebo menší tým dostane během víkendu nápad na nový projekt a chce ho okamžitě spustit.
V podobných scénářích bývá největší problém čas. Klasický dedikovaný server často znamená čekání na konfiguraci, instalaci systému nebo technické přípravy. Jenže když potřebujete reagovat okamžitě, není možné čekat na spuštění serveru hodiny či dny.
Právě proto vznikly READY servery od FORPSI. Jde o předpřipravené dedikované servery s nainstalovaným operačním systémem či možností instalace vlastního OS pomocí iDRAC. Servery jsou dostupné do jedné hodiny od objednání, kombinují tedy výkon fyzického serveru s rychlostí nasazení, kterou firmy běžně očekávají spíše od cloudových služeb.
Když už VPS nestačí
Virtuální privátní servery jsou skvělým řešením pro menší projekty nebo běžný provoz. Ve chvíli, kdy začínají růst nároky na výkon, stabilitu nebo množství prostředků, může být VPS méně efektivní z pohledu ceny i výkonu.
Právě v takových situacích dávají dedikované servery největší smysl. Nabízí vyhrazený výkon bez sdílení prostředků s dalšími uživateli a ve vyšších konfiguracích často vycházejí výrazně lépe z pohledu poměru cena/výkon než rozsáhlejší VPS řešení.
Firmy tak získávají stabilní prostředí pro provoz e-shopů, databází, firemních systémů, vývojových prostředí nebo aplikací s vyšší návštěvností a nároky na odezvu.
Stabilní výkon bez kompromisů
Dedikovaný server znamená, že veškerý výkon máte k dispozici pouze pro svůj projekt. Procesor, operační paměť, diskové operace i síťová konektivita nejsou ovlivněné ostatními zákazníky. Výsledkem je stabilnější a předvídatelnější prostředí vhodné i pro náročnější provoz.
Dedikované servery FORPSI jsou provozované ve vlastním českém datacentru s nepřetržitým dohledem a 1Gb/s konektivitou. Samozřejmostí je také možnost dalšího rozšíření o doplňkové služby, například monitoring, zálohovací prostor nebo pokročilé síťové konfigurace. Díky tomu lze infrastrukturu postupně rozvíjet podle aktuálních potřeb projektu nebo firmy.
Připraveno i pro moderní workloady
Součástí nabídky FORPSI jsou také výkonnější konfigurace postavené na moderních procesorech AMD Ryzen a rychlých NVMe discích. Tyto servery jsou vhodné nejen pro klasické webové projekty, ale také pro virtualizaci, vývojová prostředí nebo výpočetně náročnější úlohy.
Vybrané konfigurace lze využít také pro AI workloady, automatizaci nebo práci s daty. Firmy i jednotlivci tak mohou velmi rychle získat výkonnou infrastrukturu bez složité přípravy a dlouhého plánování.
Server připravený ve chvíli, kdy ho potřebujete
Moderní online projekty často nevznikají týdny dopředu. Někdy rozhodují hodiny. A někdy je potřeba rychle reagovat na situaci, která nepočká do pondělí.
READY servery od FORPSI vznikly právě pro tyto scénáře. Spojují výkon fyzického serveru s rychlostí zřízení a jednoduchostí nasazení. Výsledkem je řešení pro firmy i jednotlivce, kteří potřebují stabilní výkon bez kompromisů a zároveň nechtějí ztrácet čas zdlouhavou přípravou infrastruktury.