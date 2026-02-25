Lupa.cz  »  Články  »  Robotický sklad, omnichannel model a fintech platby. Euromedia technologicky přestavuje český knižní trh

Robotický sklad, omnichannel model a fintech platby. Euromedia technologicky přestavuje český knižní trh

Knihkupectví LUXOR
Autor: Knihkupectví LUXOR
Český knižní trh, tradičně považovaný za konzervativní segment retailu, prochází výraznou technologickou proměnou. Euromedia Group investovala stovky milionů korun do robotizace svého logistického centra, dokončila integraci s knihkupectvím KNIHCENTRUM a vybudovala největší knihkupeckou síť v Česku podle počtu poboček. Paralelně stále rozvíjí vlastní aplikaci, digitální obsah i širší spektrum fintech platebních metod.
Logistika jako technologická platforma

Jedním z nejvýznamnějších kroků posledního období je implementace robotického systému AutoStore v distribučním centru ve Stochově. Investice přesahující stovky milionů korun znamená zásadní posun ve způsobu, jakým se knihy skladují a expedují.

AutoStore funguje na principu robotických jednotek pohybujících se nad skladovací mřížkou, které automatizovaně vychystávají objednávky. Systém umožňuje výrazně vyšší hustotu skladování, rychlejší odbavení objednávek a lepší škálovatelnost při sezónních špičkách.

Pro Euromedii jde o klíčovou infrastrukturu, která podporuje nejen kamenné prodejny, ale především e-commerce segment. Bez moderní automatizace dnes nelze dlouhodobě konkurovat online trhu. Technologie jim umožňují reagovat na rostoucí objem objednávek i vyšší očekávání zákazníků.

Konsolidace a vertikální integrace

Technologická modernizace probíhá paralelně s konsolidací trhu. Euromedia dokončila fúzi s knihkupectvím KNIHCENTRUM, silným hráčem v oblasti prodeje knih. Následovalo převzetí části prodejen KANZELSBERGER včetně brněnského knihkupectví Barvič & Novotný.

Vzniká tak vertikálně integrovaný model spojující nakladatelství, distribuci, maloobchod i e-commerce pod jednu skupinu. Tento model umožňuje centralizované řízení zásob, optimalizaci procesů a rychlejší reakci na poptávku.

Značka LUXOR je největší knihkupeckou sítí u nás

Po dokončených akvizicích provozuje značka LUXOR více než 70 kamenných prodejen v 50 městech po celé České republice a stala se největší knihkupeckou sítí podle počtu poboček. Tyto prodejny fungují nejen jako retailové pobočky, ale i jako výdejní místa pro online objednávky.

Sjednocení Knižního klubu a LUXOR

Dalším krokem je integrace Knižního klubu pod značku LUXOR. Věrnostní program nyní funguje napříč celou sítí i e-shopem, což umožňuje centralizovanou správu zákaznických dat. Pro zákazníky se tak princip fungování původního Knižního klubu výrazně změnil, nyní je modernější a dostupnější.

Členové mohou využít klubové ceny se slevou až 20 % na prodejnách, na e-shopu i v mobilní aplikaci. Z pohledu digitální strategie jde o sjednocení identit zákazníků napříč kanály a efektivnější personalizaci nabídek.

Aplikace MŮJ LUXOR, digitální obsah a platební metody

Euromedia nadále rozvíjí také vlastní aplikaci MŮJ LUXOR, která propojuje věrnostní program, e-shop a nabídku audioknih a e-knih. Mobilní aplikaci využívá pro nákup a následné čtení e-knih či poslech audioknih stále více uživatelů. Digitální obsah se stává přirozenou součástí ekosystému, nikoli odděleným segmentem a jedná se o rostoucí část trhu.

LUXOR rozšířil také nabídku platebních metod. Vedle tradičních platebních karet podporuje Apple Pay a Google Pay, ale také odložené platby Skip Pay, Twisto Pay a MúzaPay. K dispozici jsou rovněž zaměstnanecké benefity Benefit Plus, eBenefit, Edenred a Pluxee.

Z technologického hlediska jde o integraci fintech služeb přímo do retailového prostředí, která snižuje bariéry nákupu a zvyšuje konverzi zejména v online segmentu.

