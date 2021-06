Rozesílejte e-maily profesionálně: s přesným trackingem a segmentací

E-mailing patří mezi stálice marketingových řešení pro efektivní oslovení zákazníků. Pokud hledáte skutečně profesionální nástroj pro rozesílání a správu e-mailů, vyzkoušejte Maileon. Jeho moderní řešení vám garantuje vysokou technickou i obsahovou kvalitu rozesílaných zpráv. CSA certifikace, vlastní subdomény a komunikace Maileonu přímo s poskytovateli freemailů vám zaručí, že vaše zprávy hromadně neskončí ve složkách určených pro spam.

Inteligentní segmentace a pokročilá personalizace

Inteligentní segmentace roztřídí vaše zákazníky podle jejich aktivit, zájmů, zakoupeného zboží a mnoha dalších parametrů. Detailní tracking vám ukáže, co vaše zákazníky opravdu zajímá. Budete mít k dispozici přesná data, podle kterých budete rozesílat e-maily obsahující přesně to, co adresáty zajímá.

Maileon dokáže efektivně využívat datové zdroje (eventy) pro ukládání libovolných dat vašich zákazníků. Oproti jiným řešením jsou eventy zahrnuty v ceně Maileonu a nejsou omezeny ani počtem, ani datem expirace. Mezi typické eventy patří objednávky zákazníka, data z věrnostního systému, jakékoli události na webu a obecně veškerá data ze CRM.

Pokročilé personalizační funkce Maileonu umožňují zobrazování obsahu e-mailů na základě externích datových zdrojů (XML feed, csv importy, JSON). Personalizaci můžete využít k automatizovanému zobrazení doporučených produktů pro konkrétního zákazníka, k načítání dat o konkrétní pobočce či prodejně, pro ad hoc načítání slevových kuponů, zobrazování souvisejících článků, recenzí apod.

Rozsáhlá automatizace a špičkový webtracking

Rozsáhlá automatizace všech procesů poskytuje uživatelům Maileonu dostatek prostoru pro přípravu obsahu. Nemusíte se starat o sběr údajů o aktivitách uživatelů, přípravu reportů nebo export dat. Maileon poskytuje prostřednictvím vlastního API napojení vašich vlastních procesů, stejně jako efektivní synchronizaci a integraci s vaším CRM.

Pro klienty využívající řešení společnosti Sherpas TECH lze v Maileonu využít také špičkový webtracking, který informuje o každém kliknutí zákazníka na webových stránkách. Na základě získaných dat můžete spouštět automatizované kampaně, jakými jsou např. opuštěný košík. Data z webtrackingu o způsobu, jakým zákazník prochází web, lze využít také pro kampaně typu nákupních rádců, propagace značek, remarketingové kampaně a dalších. Využití webtrackingu je bezplatné a všechna získaná data lze automatizovaně exportovat pro využití v jiných nástrojích.

Dokonalá integrace s dalšími nástroji

Velkou výhodou je dokonalá integrace Maileonu s dalšími nástroji ze skupiny Mailnatives. Ty představují ucelený soubor aplikací, s jejichž pomocí efektivně a jednoduše oslovíte nové zákazníky, validujete databázi kontaktů nebo třeba jediným kliknutím doplníte položky zboží do newsletteru.

Součástí skupiny Mailnatives je například Mailocator, platforma pro optimalizaci zákaznické cesty. Mailocator dokáže posílit loajalitu vašich zákazníků a současně poskytne nová data pro efektivní a správně cílenou komunikaci. Propojením Mailocatoru s Maileonem si vytvoříte velmi silný instrument pro posílení vašeho obchodního úspěchu.

Maximální zabezpečení a příznivý cenový model

Samozřejmostí nabídky Maileonu je vysoký standard ochrany dat a maximální zabezpečení. Na rozdíl od některých konkurenčních řešení navíc Maileon plně vyhovuje evropské legislativě týkající se GDPR, zejména pak nesdílí žádné osobní údaje svých klientů do USA ani do jiné země mimo EU.

Maileon nabízí příznivý cenový model, ve kterém platíte pouze za skutečně rozeslané e-maily. Nezávaznou kalkulaci si můžete kdykoli spočítat na webu Maileonu, k dispozici jsou rovněž cenové balíčky, kterými zafixujete náklady a budete mít možnost měnit své aktivity podle momentálních výdajů.

Při výčtu výhod Maileonu nelze zapomenout na plnou podporu v češtině, na našem trhu tento nástroj zastupuje Mailnatives s.r.o., která se specializuje na vývoj nástrojů pro e-mail marketing. Společnost během posledních 5 let realizovala přes sto integrací v segmentu středních a velkých firem a může tak nabídnout unikátní a především v praxi ověřené a funkční řešení.