Šablonovitým e-shopům odzvonilo. Dnešní doba si žádá víc

Rozmach e-commerce se zdá být nezastavitelný. Internetové nakupování se zkrátka stalo běžnou součástí života mnoha z nás. Minimálně v dohledné budoucnosti tomu nebude jinak. Co pro internetové uživatele přináší větší výběr a obecně lepší možnosti při nakupování, však pro prodejce znamená stále nové výzvy. Uspět v konkurenci nabitém poli e-commerce totiž může být stále složitější. Rozhodně ale ne nemožné. Stačí na to jít jen chytře.

S rostoucím počtem e-shopů stoupá také náročnost typického zákazníka. Už dávno se nespokojí jen s nejvýhodnější cenou a levnou dopravou. Stále větší roli hrají také faktory, které byly dříve považovány za méně podstatné. Zákazníci dnes hledí také na nabídku doplňkových služeb, dostupných způsobech platby, přítomnosti pro ně nejvhodnějšího typu dopravy a podobně. Že už toto všechno svým zákazníkům nabízíte?

Internetoví zákazníci jsou stále náročnější

To je bezesporu dobrá zpráva. Stále to ale nemusí stačit. Někdy totiž o proměně návštěvníka v zákazníka rozhoduje také to, jak váš e-shop vypadá. Vysvětlení je jednoduché. Na první pohled zastaralý e-shop s grafikou z minulého desetiletí totiž nepůsobí důvěryhodně. Jakmile na takový internetový obchod potenciální zákazník zavítá, dvakrát si rozmyslí, zda mu stojí za to z takového obchodu objednávat. Vždy totiž může udělat několik dalších kliků přes webový vyhledávač nebo přes zbožový srovnávač, které jej dostanou na e-shop, který v něm zanechá zcela odlišný první dojem.

Právě designově odladěný, responzivní a intuitivně uspořádaný e-shop je pro každého internetového podnikatele tou nejlepší možnou výkladní skříní. O internetovém obchodu je totiž nutné uvažovat podobně jako o kamenné prodejně. Také na ulici zákazník spíše vejde do obchodu, který na první pohled vypadá lépe. Na internetu to funguje stejně.

Také ve virtuálním prostředí totiž nelze očekávat, že by potenciální zákazníky uhranulo něco, co viděli už nesčetněkrát. Přesně takto přitom působí šablonovité e-shopy, kterých je na internetu takřka polovina. Navzájem se liší prakticky pouze barvami. Jinak jsou si podobné jako vejce vejci. Spustit vlastní e-shop na základě jedné z šablon, které e-shopové systémy nabízejí, je velmi jednoduché. Stále složitější je ovšem s takovým internetovým obchodem v konkurenčně nabitém prostředí uspět. Pokud totiž zákazník aktivně hledá nějaké zboží s tím, že navštíví větší množství e-shopů, je namelá šance, že se mu podaří navštívit více internetových obchodů na jedné šabloně. Po podobném zjištění může e-shoper v očích nakupujícího ztratit důvěru.

Volte e-shopové řešení chytře

