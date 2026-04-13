SafeDX Server Hotel: Deset let stabilního zázemí pro firemní IT

Výběr datového centra není rozhodnutí na rok, ale minimálně na dobu životnosti instalované IT infrastruktury.
Je to podobné jako s výběrem hotelu pro dlouhodobý pobyt – rozhoduje zázemí, stabilita a úroveň služeb. SafeDX v pražských Vysočanech letos slaví deset let provozu a profiluje se jako specializovaný poskytovatel služeb datového centra pro firmy, které chtějí mít své technologie pod kontrolou, avšak mimo vlastní budovu – v prostředí, které je na jejich provoz skutečně připravené.

Datové centrum je téměř neviditelné – dokud funguje. Podobně jako hotelové zázemí, které host prakticky nevnímá, protože vše běží hladce. A právě v tom spočívá jeho role: poskytovat stabilní, bezpečné a předvídatelné prostředí pro infrastrukturu, na které stojí firemní procesy, výroba, obchod i zákaznické služby.

SafeDX se od svého vzniku zaměřuje na rackhousing pro firemní zákazníky a nabízí optimální podmínky pro provoz vlastní IT infrastruktury. Základem je moderní a energeticky efektivní infrastruktura navržená podle standardu Tier III. V praxi to znamená redundantní napájení a chlazení – tedy oddělené technologie a nezávislé trasy, které umožňují provádět plánovanou údržbu bez přerušení provozu. Stejně jako kvalitní hotel plánuje servis tak, aby hosté nic nepoznali.

Vedle samotného prostoru a energie nabízí datové centrum i konektivitu a fyzické a kybernetické zabezpečení odpovídající nárokům kladeným na provoz kriticky důležitých aplikací. Přístup je řízený, prostředí monitorované a infrastruktura pod dohledem – nikoli deklarativně, ale procesně.

Rostoucí nároky na výkon, hustotu osazení racků i příkon přinášejí nové výzvy. SafeDX Server Hotel je připraven na provoz výkonné infrastruktury včetně řešení určených pro výpočetně náročné aplikace či projekty spojené s lokální umělou inteligencí. Z pohledu zákazníků to znamená možnost postupně navyšovat kapacitu bez nutnosti „stěhování“ jinam – tedy bez rizika a nákladů spojených se změnou prostředí.

Deset let provozu představuje především zkušenost s každodenním zajišťováním dostupnosti s důrazem na stabilitu, předvídatelnost a osobní přístup. Stejně jako v dobře vedeném hotelu není klíčová jen budova, ale i tým, který zajišťuje provoz v režimu 24×7. Transparentní podmínky a dlouhodobá kontinuita jsou solidním základem pro spolupráci, která přesahuje jednorázový kontrakt.

Mezi zákazníky SafeDX se řadí společnosti z oblasti financí, výroby, retailu i technologických služeb. Často jde o organizace, které chtějí mít svou infrastrukturu fyzicky oddělenou od kancelářských prostor, potřebují splnit interní či regulatorní požadavky nebo zajistit georedundanci. V takovém případě dává smysl umístit klíčové technologie do prostředí, které je na jejich provoz specializované – nikoli jen „upravené“.

Výběr datového centra je strategickým rozhodnutím. Datové centrum SafeDX může být jedním z partnerů, které má smysl při tomto rozhodování zvážit – pokud hledáte dlouhodobé, stabilní a profesionálně spravované zázemí pro své firemní IT.

