 »   »  Samsung Knox Configure: jak zvládnout organizaci akce pro tisíce lidí

Když se česká pobočka Harley-Davidson připravovala na pořádání oslav 115. výročí vzniku značky této kultovní motorky, řešila problém, jak zajistit bezproblémové odbavení desítek tisíc účastníků u vstupních bran. Hrozilo totiž, že pokud se organizátoři spolehnou na starý způsob kontroly papírových vstupenek, kontrola se neúměrně protáhne a celé oslavy naplánované na červenec 2018 do areálu pražského výstaviště v Holešovicích zkolabují. Pořadatelé také potřebovali komunikační platformu, jejímž prostřednictvím by mohli koordinovat svoji práci. To vše pokud možno online přes mobilní telefony jednotlivých organizátorů i účastníků a tak, aby to bylo snadné a pochopitelné pro uživatele ve věku 50 let a výše.

Rebrandované mobily i chytrá mobilní aplikace

Nejvhodnějším řešením se ukázaly být chytré telefony vybavené platformou Samsung Knox, konkrétně pak Knox Configure. Jejím prostřednictvím bylo možné na všechna mobilní zařízení pořadatelů hromadně nahrát speciální grafiku akce Prague Harley Day, nainstalovat potřebné aplikace a zablokovat nepotřebné části telefonu. Samotná instalace proběhla bezdrátově před mobilní síť. Organizátoři používali vlastní speciální komunikační program a Návštěvníci si koupili online vstupenku, kterou měli v e-mailu, a obsluha ji díky QR kódu na branách nebo čerpacích stanicích vyměnila za náramek. Celý proces odbavování účastníků se tak zkrátil na jednoduché odečtení kódu na displeji mobilu.

Přitom nešlo o malou akci: Prague Harley Day 2018 navštívilo 110 tisíc lidí ze 77 zemí světa a 67,5 tisíce motocyklů. Jenom logistika takové masy fanoušků Harley-Davidson při přesunu od hranic České republiky do Prahy zabrala části organizačního týmu dost času. Opět jim pomohl Samsung Knox Configure a průběžné úpravy aplikace pro účastníky v reálném čase tak, aby se dozvěděli o volných příjezdových cestách. Bezplatná mobilní aplikace nabídla účastníkům i podrobný program setkání a tipy na výlety s motorkami do okolí Prahy. Hlavní organizátoři pak měli díky centrální konzoli Knox Comfigure neustálý přehled o tom, kde se nachází jednotliví zaměstnanci a jak jsou pracovně vytíženi, takže je mohli na dálku navigovat, aby se přesunuli na potřebnější místo.

Nasazení platformy Samsung Knox Configure si pochvalovali i návštěvníci akce, kteří nemuseli kvůli vjezdu do areálu holešovického výstaviště sesedat z motorky a všechny potřebné informace dostali přímo do svého mobilního telefonu. Akce dopadla tak skvěle, že okamžitě po jejím ukončení organizátoři objednali Knox Configure pro pořádání dalšího srazu v roce 2019 a spolupracují se Samsungem dodnes.

Vzdálená správa všech zařízení přes centrální konzoli

Knox Configure je aktuálně nejpoptávanějším produktem platformy Samsung Knox na českém a slovenském trhu. Mnoho firem si ho pořizuje pro vytvoření jakéhosi „podhoubí“, které nastaví zařízení do stavu, aby se s ním snadno pracovalo a bylo dále připraveno se integrovat do organizací. Jde o instalace úvodních melodií, tapet s logem firmy a dalších částí firemní identity. Díky nim je možné firemní mobilní zařízení rebrandovat a hned na začátku provést prostřednictvím cloudu hromadnou instalaci aplikací a naopak odebrání těch, které nejsou ve firemních telefonech a tabletech žádoucí. Umí například o nastavit hromadně přístup k firemním Wi-Fi sítím, aniž by uživatelé museli sami individuálně zadávat heslo.

Knox Configure samozřejmě nabízí i mnoho možností, jak definovat, co se zařízením dělat nesmí. Administrátor prostřednictvím centrální konzole zakáže přístup do různých částí menu nastavení, nebo ze zařízení udělá tzv. „kiosk“. V tomto módu je se zařízením dovoleno pracovat pouze v určené aplikaci. Tuto funkcionalitu si oblíbily například restaurace rychlého občerstvení u svých objednávacích displejů.

Na platformě Knox můžete stavět svůj firemní ekosystém i bezpečnost pro mobilní zařízení. Proto tvoří cenově velmi dostupnou základnu, ovšem licence není vše. Partneři Samsungu k nim nabízí poradenství, pomoc s nasazením, a dokonce i se správou. Každá organizace má jiné požadavky, takže Samsung Knox obsluhuje případy od několika málo zařízení až po obrovské korporace. Zájemci by měli nejprve konzultovat svoje představy a požadavky s partnerem Samsungu, který jim navrhne nejlepší řešení a vyhotoví cenový návrh. Podrobnosti včetně seznamu partnerů a jejich kontaktů naleznete na webu www.samsungknox.com.