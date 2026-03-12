Sdružení CESNET, na němž stojí česká věda i výzkum, dovršilo 30 let

CESNET letos slaví 30 let od svého založení. Sdružení, které vzniklo z iniciativy českých vysokých škol a Akademie věd České republiky, dnes představuje jednu z klíčových digitálních infrastruktur pro vědu, výzkum a vzdělávání v České republice. Vedle výzkumu a vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií buduje a provozuje také národní e-infrastrukturu pro akademickou komunitu. Za tři desetiletí se z akademické sítě stal technologický ekosystém umožňující provoz náročných výpočetních úloh, práci s rozsáhlými datovými soubory i přenos obrazu a zvuku ve vysokém rozlišení v reálném čase. S rostoucím objemem dat, nároky na výpočetní výkon i bezpečnost zároveň posílila role sdružení CESNET jako poskytovatele specializovaných služeb pro český výzkumný prostor.
Infrastruktura v praxi
Dlouhodobé poslání sdružení shrnuje jeho současný ředitel Jakub Papírník: „Za ta tři desetiletí se informační technologie proměnily k nepoznání. Objem dat, rychlost přenosů i nároky na výpočetní výkon dnes dalece přesahují vše, s čím se na začátku devadesátých let začínalo. Přesto se jedna věc nemění – základní smysl sdružení CESNET. Naším posláním je dlouhodobě podporovat vědu, výzkum a inovace prostřednictvím spolehlivé, bezpečné a udržitelné digitální infrastruktury.“
Dnes sdružení CESNET provozuje národní vysokorychlostní optickou síť o délce přes 5 600 kilometrů, která propojuje 247 institucí po celé České republice. Sdružení má 28 členů a 7 přidružených členů, zaměstnává více než 300 odborníků a poskytuje více než 60 služeb v oblasti síťové konektivity, datových úložišť, výpočetní infrastruktury, multimédií a kybernetické bezpečnosti. Modernizovaná páteřní síť CESNET3 umožňuje přenosové kanály o rychlostech až stovek gigabitů za sekundu a tvoří základ pro provoz náročných vědeckých experimentů i každodenní akademickou práci. Sdružení CESNET je zároveň koordinátorem národní výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ, kterou tvoří spolu s CERIT-SC a IT4Innovations.
Od Wi-Fi pro studenty po hudební přenosy
Jednou z nejznámějších služeb sdružení je mezinárodní roamingová síť eduroam, kterou denně využívají studenti a zaměstnanci univerzit i výzkumných institucí na více než tisíci lokalit v České republice i v zahraničí. Vedle podpory výuky a výzkumu se infrastruktura CESNETu uplatňuje také v projektech s kulturním a společenským přesahem. Patří mezi ně například nízkolatenční přenosy obrazu a zvuku v reálném čase, které umožňují společná hudební vystoupení interpretů v různých městech či státech, přenosy lékařských zákroků do přednáškových místností nebo vzdálenou spolupráci při práci s obrazovými daty o velmi vysokém rozlišení (2K, 4K či 8K).
Mezinárodní projekty a nové výzvy
Sdružení CESNET se díky svým výzkumným aktivitám podílí také na řadě mezinárodních projektů. Českou republiku zastupuje například při budování panevropské výzkumné sítě GÉANT, v projektech evropské gridové infrastruktury EGI.eu nebo v iniciativě EOSC CZ.
V posledních letech se role sdružení dále rozšiřuje v souvislosti s prudkým nárůstem objemu dat, rostoucími nároky na výpočetní výkon, rozvojem umělé inteligence a zvyšujícími se požadavky na bezpečnost digitální infrastruktury. Právě tyto oblasti dnes patří mezi hlavní směry dalšího rozvoje.