Lupa.cz  »  Články  »  Sdružení CESNET, na němž stojí česká věda i výzkum, dovršilo 30 let

Sdružení CESNET, na němž stojí česká věda i výzkum, dovršilo 30 let

Zobrazit seriál >
CESNET
Autor: Dana Lišková
Z akademického projektu vznikla infrastruktura, která dnes propojuje univerzity i výzkumné instituce.
Dnes
pr článek

Sdílet

CESNET letos slaví 30 let od svého založení. Sdružení, které vzniklo z iniciativy českých vysokých škol a Akademie věd České republiky, dnes představuje jednu z klíčových digitálních infrastruktur pro vědu, výzkum a vzdělávání v České republice. Vedle výzkumu a vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií buduje a provozuje také národní e-infrastrukturu pro akademickou komunitu. Za tři desetiletí se z akademické sítě stal technologický ekosystém umožňující provoz náročných výpočetních úloh, práci s rozsáhlými datovými soubory i přenos obrazu a zvuku ve vysokém rozlišení v reálném čase. S rostoucím objemem dat, nároky na výpočetní výkon i bezpečnost zároveň posílila role sdružení CESNET jako poskytovatele specializovaných služeb pro český výzkumný prostor.

Infrastruktura v praxi

Dlouhodobé poslání sdružení shrnuje jeho současný ředitel Jakub Papírník: „Za ta tři desetiletí se informační technologie proměnily k nepoznání. Objem dat, rychlost přenosů i nároky na výpočetní výkon dnes dalece přesahují vše, s čím se na začátku devadesátých let začínalo. Přesto se jedna věc nemění – základní smysl sdružení CESNET. Naším posláním je dlouhodobě podporovat vědu, výzkum a inovace prostřednictvím spolehlivé, bezpečné a udržitelné digitální infrastruktury.“

Dnes sdružení CESNET provozuje národní vysokorychlostní optickou síť o délce přes 5 600 kilometrů, která propojuje 247 institucí po celé České republice. Sdružení má 28 členů a 7 přidružených členů, zaměstnává více než 300 odborníků a poskytuje více než 60 služeb v oblasti síťové konektivity, datových úložišť, výpočetní infrastruktury, multimédií a kybernetické bezpečnosti. Modernizovaná páteřní síť CESNET3 umožňuje přenosové kanály o rychlostech až stovek gigabitů za sekundu a tvoří základ pro provoz náročných vědeckých experimentů i každodenní akademickou práci. Sdružení CESNET je zároveň koordinátorem národní výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ, kterou tvoří spolu s CERIT-SC a IT4Innovations.

Od Wi-Fi pro studenty po hudební přenosy

Jednou z nejznámějších služeb sdružení je mezinárodní roamingová síť eduroam, kterou denně využívají studenti a zaměstnanci univerzit i výzkumných institucí na více než tisíci lokalit v České republice i v zahraničí. Vedle podpory výuky a výzkumu se infrastruktura CESNETu uplatňuje také v projektech s kulturním a společenským přesahem. Patří mezi ně například nízkolatenční přenosy obrazu a zvuku v reálném čase, které umožňují společná hudební vystoupení interpretů v různých městech či státech, přenosy lékařských zákroků do přednáškových místností nebo vzdálenou spolupráci při práci s obrazovými daty o velmi vysokém rozlišení (2K, 4K či 8K).

Mezinárodní projekty a nové výzvy

Sdružení CESNET se díky svým výzkumným aktivitám podílí také na řadě mezinárodních projektů. Českou republiku zastupuje například při budování panevropské výzkumné sítě GÉANT, v projektech evropské gridové infrastruktury EGI.eu nebo v iniciativě EOSC CZ.

V posledních letech se role sdružení dále rozšiřuje v souvislosti s prudkým nárůstem objemu dat, rostoucími nároky na výpočetní výkon, rozvojem umělé inteligence a zvyšujícími se požadavky na bezpečnost digitální infrastruktury. Právě tyto oblasti dnes patří mezi hlavní směry dalšího rozvoje.

Dále u nás najdete

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Prodávají, protože musí. Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Tisíce firem se sice vyhnou auditu, účetní závěrku za rok 2025 ale ještě ověřit musí

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).