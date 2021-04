Se start-upem do cloudu chytře. Získejte flexibilitu a snižte náklady

Majitelé a zakladatelé start-upů v Česku nemají snadné začátky. V počáteční fázi, kdy ještě často neexistuje ani jasná organizační struktura jejich společnosti, řeší administrativu, financování, byznys model, iterují produkt, vymýšlí marketingovou strategii, zpracovávají pitche, najímají lidi… Serverové zázemí je jen jedna z mnoha položek na jejich nekonečném to-do listu. Pro další rozvoj ale zcela klíčová. Ovlivní totiž růst firmy a v budoucnu třeba i dostupnost provozovaných aplikací.

Častá volba: AWS napřímo

Pokud si jejich produkt nevystačí s jednoduchým e-shopem, míří technologické start-upy nejčastěji do cloudu od Amazonu. Ten jim totiž díky škálovatelnosti a automatizaci dokáže výrazně usnadnit vývoj. Těžit tak mohou z propracovaného ekosystému giganta, který rozumí potřebám IT firem a pro vývojáře má k dispozici řadu předchystaných produktů od výpočetního výkonu přes databázová řešení, loadbalancery či analytické nástroje pro zpracování big data.

Paleta dostupných nástrojů je dechberoucí. Jak by taky ne, když platforma AWS pohání i takové značky jako jsou Netflix, Expedia nebo miliardový Shipmonk. Ale v tom je právě ten háček. Výkon veřejného cloudu a možnosti, které vývojářům nabízí, jsou skvělé jen do chvíle, než překvapí výší fakturace a celkovou složitostí celého ekosystému.

Nastudovat prostředí dá zabrat a živou podporu aby jeden pohledal. Ekosystém AWS je pro malé firmy s omezenými prostředky tak složitý, že než ho stihnou pochopit, utratí zbytečně další peníze nedokonalým nastavením. Ale je tu ještě jedna cesta.

Do cloudu raději s AWS partnerem

Právě pro start-upy je výhodné najít si certifikovaného lokálního partnera a do Amazonu se vydat s ním. Úspora na prostředí může být díky kreditům až stoprocentní. Partner nejenže obvykle dokáže vyjednat lepší ceny. Zajistí start-upům od AWS kredity zdarma, jejichž výše pokryje náklady na prostředí a zákazník tak ve výsledku platí jen za správu lokálnímu partnerovi.

V případě služby Managed AWS může sleva na prostředí dosáhnout až 9 500 USD. A to je částka, kterou tech start-upy mohou v počátcích investovat třeba právě do vývoje.

Co všechno tedy start-upy získají navíc, pokud se rozhodnou do AWS vstoupit se zkušeným partnerem? Za srovnatelnou cenu dosáhnou kromě prostředí na:

Návrh architektury Partner provede audit stávající serverové infrastruktury a použitých technologií, zmapuje, za co zákazník utrácí a kolik, navrhne možná zlepšení z hlediska výkonu, stability i bezpečí.

Pomoc s migrací a nonstop podporu AWS partneři zajišťují komplexní migrace aplikací i dat do cloudu, celý systém pravidelně a proaktivně monitorují, analyzují logy a postarají se i o správu a nastavení záloh. K dispozici běžně bývají 24/7.

Automatizaci Kdo z tech start-upu by nechtěl ušetřit čas a zefektivnit procesy. Partneři, kteří jsou v cloudu jako doma, vědí a vývojářům poradí, jak zrychlit nasazování a testování nových verzí bez výpadků.

Optimalizaci nákladů Neboli také cost management. Partner zákazníkovi pomáhá se snížením nákladů na provoz a chytrým přizpůsobením infrastruktury tak, aby zbytečně neplatil za služby, které nepotřebuje.

Zabezpečení a know-how Protože občas běžná ochrana nestačí a je potřeba využít sofistikovaná řešení jako je segmentace, šifrování a další. I s tím v plánování cloudové strategie partneři počítají. Své zkušenosti dále sdílí formou on-line workshopů či on-site tréninků.

Když musí být data nebo technologie fyzicky v Česku…

Vydat se do cloudu s lokálním AWS partnerem může dávat smysl i ve specifických případech, kdy se kromě pomocné ruky s nastavením a správou služeb, start-upu hodí mít data umístěna v Česku. Pak přichází na řadu takzvaný hybridní cloud. Pro zákazníky jde o unikátní možnost, jak přejít do hybridní infrastruktury a vytěžit to nejlepší z obou světů. Typicky světa fyzických serverů umístěných z různých legálních důvodů u nás v Česku a světa veřejného cloudu s takřka neomezenými výpočetními prostředky. Klíčovou součástí je přímý propoj AWS Direct Connect.

Z technologických start-upů je hybridní cloud zajímavý hlavně pro firmy, které mají specifické požadavky na hardware. Potřebují pro svůj produkt testovat konkrétní technologie nebo třeba připojovat hardware klíč, což veřejný cloud neumožňuje. Ocení jej i ty společnosti, jejichž aplikace pracují na principu umělé inteligence a neuronových sítí. V takových případech totiž potřebují nárazově zpracovat extrémně velké množství dat, což je obvykle možné jen v těch největších datacentrech, jako je například AWS.