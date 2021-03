Šedá eminence kamerových systémů. Na co si dát pozor při výběru VMS

Přitom právě VMS jako pomyslný „manažer a tiskový mluvčí“ bezpečnostních kamer určuje, jak dobře se vy nebo váš zákazník s kamerami domluvíte. A také jaký užitek kamerový systém přinese.

I ve světě dohledových softwarů přitom existují dva základní přístupy k věci – tzv. „Best-in-breed“, tedy výběr těch nejvhodnějších a nejlepších produktů na trhu v každém článku řetězce (kamera, servery, VMS), nebo strategie end-to-end (často nazývaná i „Best-in-suite“). Ta slibuje komplexní řešení od jednoho jediného dodavatele.

Software pro správu videa AXIS Camera Station je v kombinaci s hardwarem společnosti Axis příkladem jednoho z nejkomplexnějších end-to-end řešení na trhu. Přináší totiž všechny výhody tohoto přístupu: jednoduchou instalaci, integraci i správu kamerového systému a 100% kompatibilitu všech zařízení. V případě AXIS Camera Station se navíc u „Best-in-suite“ strategie nemusíte obávat sníženého spektra funkcionalit – právě naopak. Na co se tedy soustředit, když vybíráte správný VMS pro vaše zákazníky?

1. Vsaďte na spolehlivá koncová zařízení

Není pochyb, že kvalita dohledu se odvíjí od koncových zařízení – to jsou oči i uši bezpečnostního systému. V případě přístupu end-to-end by měla být právě kvalita a variabilita koncových zařízení hlavním parametrem výběru dodavatele. Široké kamerové portfolio Axis Communications dává jistotu, že v každém typu instalace vyberete hardware, který bude odpovídat vašim požadavkům, bez nutnosti činit kompromisy. Pětiletá záruka na produkty a sázka na technologického lídra na trhu pak dává zákazníkovi jistotu návratnosti investice do zabezpečení a snižuje náklady na vlastnictví. Vezmeme-li v potaz pokračující trend svěřovat analytiku koncovým zařízením (tzv. edge computing), ukazuje se výběr kvalitního dodavatele kamer důležitějším než kdy dřív.

2. Nepodceňte kyberbezpečnost

Zásadní výhodou end-to-end řešení je maximální možné zabezpečení proti kybernetickým útokům. Například VMS AXIS Camera Station zajišťuje v kombinaci s kamerami Axis šifrovanou komunikaci ve všech fázích pohybu dat, od samotné kamery až po koncového klienta, který výstupy sleduje kupříkladu na vrátnici podniku. Byť kyberbezpečnost obvykle nepatří mezi hlavní požadavky zákazníka (i když to se vzhledem k rostoucímu počtu napadení kamerových systémů a čím dál větší informovanosti o kybernetických hrozbách mění), měla by být neodmyslitelnou součástí uvažování o kamerovém systému. V případě odcizení dat totiž mohou být ztráty obrovské.

3. Nezapomínejte na přístup odkudkoliv

Jsme zvyklí odbavovat prostřednictvím svého mobilu většinu komunikace, online pracovní schůzky i osobní bankovnictví. Proč by měl být kamerový systém výjimkou? Myslete proto na to, aby zvolený VMS systém podporoval možnost správy z libovolných zařízení. Součástí AXIS Camera Station je mobilní aplikace pro iOS i Android, která umožní spravovat kamerový systém třeba během procházky. Krom živého náhledu kamer je možné prostřednictvím aplikace ovládat otočné kamery, vizualizovat časovou osu zaznamenaných událostí nebo exportovat video. Samozřejmostí je pokročilé zabezpečení, které zajistí bezpečný přenos dat, ať už jste vy nebo zákazník připojení odkudkoliv.

4. Zákazníci ocení snadné ovládání

Je důležité, aby byla zvolená platforma pro videodohled intuitivní a pro zákazníka jednoduše ovladatelná. Přehledné grafické rozhraní AXIS Camera Station zjednodušuje navigaci, řízení incidentů a rychlou reakci, a to i pro uživatele, kteří s ním nepracují až tak často. Alarmy jsou jasně viditelné, což umožňuje obsluze okamžitě reagovat, funkce inteligentního vyhledávání umožňuje během několika sekund projít hodiny HD záznamů a díky vizualizaci časové osy lze rychle získat a vyexportovat potřebné důkazy. Výsledkem je spokojený zákazník a také minimální potřeba technické podpory.

5. Usnadněte si GDPR

GDPR se kamerových systémů neodmyslitelně dotýká, a je proto výhodou, když software pro správu videa s ochranou osobních údajů předem počítá. Samozřejmostí je možnost exportu a evidence všech připojených zařízení. AXIS Camera Station disponuje navíc praktickými nástroji pro redakci a maskování videa. Zakrýt identitu osob nebo registrační značky aut je velice snadné a exportovaný záznam z kamer díky tomu splní veškeré zásady pro ochranu osobních údajů. Chránit soukromí osob lze také v reálném čase, prostřednictvím volitelné aplikace pro kamery AXIS Live Privacy Shield. Ta maskuje osoby v záběru a videopřenos je tak prostý jakýchkoliv osobních dat.

6. Ověřte, zda lze integrovat řízení vstupů a síťový zvuk

Funkční zabezpečení nejsou jenom kamery. Jednoduchá kontrola přístupu a možnost připojit síťové audio přímo v platformě VMS může významně přispět k uspokojení potřeb zákazníka a také výrazně zvýšit účinnost zabezpečení. V AXIS Camera Station je možné mít pod kontrolou tři systémy v jednom – kompletní videodohled, IP audio a přístupový systém včetně správy přístupových bodů, příslušných interkomů a přístupových údajů osob i karet. Toto spojení 3v1 (audio, video, přístup) šetří čas, práci při nastavování a údržbě a v neposlední řadě se zbavíte problémů s kompatibilitou, které přinášejí integrace separátních systémů.

7. Myslete na budoucnost

Bude možné v budoucnu do VMS přidávat nová zařízení a funkcionality? Odpověď by měla být vždy ano. Škálovatelnost a flexibilita znamenají, že se dnešní investice do VMS v budoucnu dále zúročí. AXIS Camera Station má velmi přehlednou licenční politiku, licence na zařízeních jsou přenosné a veškeré aktualizace máte doživotně zdarma. Budoucnost vám tak nemusí dělat vrásky a můžete společně se svými zákazníky realizovat další smělé plány.

Je-li portfolio vašich zákazníků složené převážně ze středních nebo menších firem, je-li hlavním požadavkem na software pro správu videa snadné a intuitivní používání a je-li škálovatelnost a bezstarostný provoz dnes i v budoucnu prioritou vašich zákazníků, je end-to-end řešení od Axis Communications tou správnou volbou. Nabízí bezkonkurenční jednoduchost nastavení a správy, 100% kompatibilitu s produkty Axis, možnost přidat do řešení systém pro kontrolu přístupů a síťové audio, spolehlivé zabezpečení proti kyberútokům v každé fázi datové cesty, doživotní aktualizace a v neposlední řadě jistotu, že poskytujete svým zákazníkům ty nejmodernější technologie na trhu.

Vyzkoušejte 30denní zkušební verzi softwaru pro správu videa AXIS Camera Station. Zdarma a bez rizika.