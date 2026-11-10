SEO už nestačí. Jak dostat značku do odpovědí AI a obstát ve světě zero-click vyhledávání?

AI vyhledávání mění zavedená pravidla SEO i způsob, jakým značky získávají návštěvnost a zákazníky. Vedle pozic ve výsledcích vyhledávání začíná hrát stále větší roli také to, zda se značka objevuje v odpovědích AI asistentů a generovaných souhrnech Googlu. Do popředí se tak dostává otázka, jak tuto viditelnost měřit a systematicky zlepšovat.
Pro provozovatele webů, e-shopů i digitální marketéry to znamená především nutnost přizpůsobit obsah a technické řešení webů novým požadavkům. Zároveň se otevírají další možnosti využití AI agentů při tvorbě obsahu, auditech a optimalizaci webů. A proměnou prochází i online reklama, která si postupně hledá své místo přímo v prostředí AI asistentů.
Právě těmto tématům se bude věnovat online konference AI Visibility, která se uskuteční 3. prosince. Zaměří se na propojení tradičního SEO s GEO (Generative Engine Optimization), měření viditelnosti značek, tvorbu obsahu pro AI vyhledávání i praktické využití AI agentů. Dojde také na Agentic Commerce a reklamu v ChatGPT.
Do 31. října lze navíc získat vstupenku za zvýhodněnou cenu Early Birds.
Co rozhoduje o viditelnosti značek v AI?
Proč některé značky AI asistenti pravidelně doporučují, zatímco jiné přehlížejí? Martin Brablec z Hook & Tell představí poznatky z více než 40 hloubkových auditů českých značek. Na konkrétních příkladech ukáže, co ovlivňuje jejich viditelnost v AI odpovědích a jak vypadá systematická práce na jejím zlepšování.
Tomáš Novák z Marketing Miner přidá deset praktických kroků pro zvýšení AI visibility. Vysvětlí, jak ověřit přístup AI robotů na web, zjistit, při kterých dotazech AI doporučuje konkurenci, a proč mohou měření přes API a reálná rozhraní AI asistentů poskytovat odlišné výsledky. Zaměří se také na budování zmínek o značce, které AI využívá jako zdroje.
AI agenti od tvorby obsahu až po úpravy webu
Jak využít AI agenty při tvorbě obsahu, a přitom neztratit kontrolu nad jeho kvalitou? SEO expert Pavel Ungr ukáže, jak vytvořit obsahového agenta, který pracuje s podklady, pravidly značky a kontrolními mechanismy. Vysvětlí, kde automatizace šetří čas a jak připravovat obsah, který bude pro AI vyhledávání srozumitelný a důvěryhodný.
Od tvorby obsahu k technické optimalizaci webu se posune Lukáš Kostka z Effectix. Na konkrétním příkladu předvede, jak pomocí Claude Code a dalších agentních nástrojů auditovat AI viditelnost, porovnat konkurenci a připravit úpravy obsahu a návrhy na odstranění technických nedostatků webu. Ukáže také, jak správně zadávat úkoly, kontrolovat výstupy a kde se nedokážeme obejít bez lidského úsudku.
ChatGPT Ads: Nový reklamní kanál?
Umělá inteligence neproměňuje jen organickou viditelnost značek, ale otevírá také otázku nových reklamních formátů. Markéta Kabátová z uLab představí data a studie o změnách uživatelského chování i dopadech AI na PPC reklamu. Zaměří se na možnosti ChatGPT Ads, jejich potenciální roli v marketingovém mixu a srovnání s Google Ads a Metou.
Agentic Commerce: Když za zákazníka nakupuje AI
AI agenti mohou postupně přebírat stále větší část nákupního procesu – od vyhledání produktů přes porovnání nabídek až po samotný nákup. Tomáš Čupr ze SEOCONSULT vysvětlí principy Agentic Commerce, dopady na SEO, PPC i fungování e-shopů a představí konkrétní kroky, kterými se mohou firmy na tento způsob nakupování připravit.
Early Birds jen do konce října
Online konference AI Visibility proběhne 3. prosince 2026 od 10 hodin. Určena je SEO a PPC specialistům, digitálním marketérům, provozovatelům webů a e-shopů i všem, kdo chtějí zlepšit viditelnost svých značek v AI vyhledávání. Součástí vstupenky je také záznam konference.
Program i přehled řečníků najdete na stránkách konference, kde se můžete i registrovat.
Mediálními partnery akce jsou Česká asociace umělé inteligence, Lupa.cz a Podnikatel.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.