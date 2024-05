Datová centra, tak jako ostatní segmenty, čelily v posledních třech letech velkým změnám. Inflace i ceny za elektrickou energii rostly nevídaným a neočekávaným tempem a přiměla téměř všechny poskytovatele v tomto segmentu reagovat – zdražením. Jak ovšem zjistit, zdali je váš stávající, nebo budoucí housing cenově výhodný?

Pozor na líbivou cenu a nekompletní nabídku

Každé datové centrum má svojí vlastní cenovou politiku, pomocí které stanovuje cenu za služby a elektrickou energii. Výhody jedné z nich poté propaguje. U server housingu v ČR se lze setkat s dvěma druhy cenových nabídek:

1) Lákává cena bez spotřeby

První skupina poskytovatelů prezentuje pouze základní cenu serverhousingu a cena za spotřebu serveru je vypočítána zvlášť. Na první pohled může být cena líbivá, ale nemusí se jednat o podmínky nejvýhodnější.

2) Reálná cena se spotřebou

Druhou skupinu zastupují datová centra, která do ceny již určitou spotřebu serveru, respektive příkonový paušál, zahrnují. Cena je sice vyšší, ale zahrnuje „většinou“ vše základní.

„Rozdíl 50W ve spotřebě vám může ušetřit tisíce korun ročně.“

U obou typů housingů je nutné důkladně prostudovat podmínky provozování dané služby, které nejsou vždy jednoduše dostupné, co přesně obsahují a srovnávat jednotlivé položky a ceny při zachování stejných parametrů, nejlépe 1:1. V nabídce můžete získat úžasnou cenu za elektrickou energii, ale pokud vám základní položka jako konektivita, nebo zásah technické podpory chybí, může to finální cenu služby nepřiměřeně navýšit. To je potřeba brát v úvahu.

Měření spotřeby serveru – proč platit víc, když to jde za méně

U služeb rack hostingu si troufáme tvrdit, že se v ČR nevyskytuje seriózní poskytovatel, který by měřil spotřebu rackových stojanů jinak než elektroměrem, nebo dle maximální hodnoty jističe. Pokud se setkáte s něčím odlišným, je na místě si tuto „odchylku“ důkladně prostudovat a spočítat.

U serverhousingu je situace kolem měření spotřeby serveru a podmínek jeho účtování poměrně složitější. Spotřeba serveru může tvořit až 50% výsledné ceny housingu, proto jak daný poskytovatel měří příkon vašeho serveru je z finančního hlediska klíčová:

1) Měření podle štítku, nebo testeru při startu

Donedávna někteří poskytovatelé určovali spotřebu serveru pomocí štítkového příkonu zdroje, nebo pomocí testeru při startu serveru, kdy samozřejmě je výkon serveru na 90 % svého maxima. Což nekoresponduje s reálným a často s dvojnásobně nižším provozem. Pokud se s takovým přístupem setkáte, doporučujeme jednoduše utéct.

2) Měření podle reálné spotřeby serveru

U seriózních provozovatelů serverhousingu se setkáte s pouze s touto metodou měření, kteří na základě naměřené spotřeby (a s vámi tyto hodnoty transparentně a pravidelně sdílejí) stanoví příkonový měsíční paušál, který lze v průběhu času měnit dle spotřeby.

Každý poskytovatel k paušálu přistupuje jinak a často je minimální příkon nastaven na hodnotě 100 W. Jakékoliv zařízení s nižším příkonem je účtováno stejně, tedy 100 W. Výjimkou je v tomhle přístupu datové centrum Coolhousing, které měří průměrný reálný příkon serveru již od 50 W. Jejich Audit prokázal, že téměř 80% serverů spotřebuje právě do 100W. A rozdíl 50W vám může ušetřit tisíce korun ročně.

Kalkulačka nákladů na housing – ověřte si výši nákladů

Nyní je potřeba si vše pečlivě spočítat. Každé DC pracuje s jinými jednotkami – W, kW, kWh. V nich při převodu mnoho uživatelů často chybuje. Proto přišel pražský Coolhousing se zjednodušující kalkulačkou, v níž zjistíte měsíční finanční výdaje za jakýkoliv housing včetně spotřeby elektrické energie.

V kalkulačce vyplníte měsíční náklady za housing nebo zvolíte jednu z variant rackhousingu, dále cenu za kWh a příkon – průměrnou spotřebu. Pokud si nejste jistí měsíční spotřebou svých technologií, využijte příkonovou kalkulačku, která vám při zadání všech HW komponent poskytne přibližný odhad jejich spotřeby.

Kvalita a spolehlivost

Nyní máte několik tipů, jak si vyhodnotit výhodnost nových i stávajících podmínek vašeho housingu. Díky kalkulačce nákladů na housing získáte základní přehled o celkové měsíčně spotřebě vašeho serveru či technologií a analýza trhu bude tím pádem pro vás mnohem jednodušší. Nicméně ověřte si před finálním rozhodnutím nejen cenové podmínky, ale také reference, technické zázemí, dostupnost a spolehlivost daného poskytovatele, neboť

o spolehlivosti a kvalitě služeb jde v IT především.