Siemens Eigen Engineering Agent umí nejen radit, ale i samostatně jednat

Když se řekne „umělá inteligence v průmyslu”, většina lidí si představí chatbota, který odpovídá na dotazy, případně generuje kusy kódu, které pak člověk ručně vkládá do projektu. Siemens se rozhodl tuto praxi překonat. Představil řešení nazvané Eigen Engineering Agent, které funguje uvnitř reálného projektového prostředí a samo zvládá automatizační úlohy – od analýzy projektu přes psaní kódu pro programovatelné logické automaty (PLC) až po konfiguraci zařízení a ověření, zda výsledek splňuje předem stanovená kritéria kvality.
Název „Eigen” pochází z němčiny a znamená „vlastní”. Nejde jen o marketingový tah – agent se skutečně přizpůsobuje preferencím konkrétního uživatele a postupně se stává jeho osobním nástrojem. „Eigen není jen další vrstva umělé inteligence nad stávajícím softwarem. Jde o zásadní změnu v tom, jak umožňuje automatizačním inženýrům pracovat – místo opakování rutinních kroků se mohou soustředit na systémová rozhodnutí a optimalizaci celého řešení,” vysvětluje Radek Hofírek, produktový manažer ze společnosti Siemens.
Eigen Engineering Agent pracuje přímo v prostředí platformy Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), kterou celosvětově využívá více než půl milionu odborníků na automatizaci. Není to tedy experimentální prototyp, ale komerčně dostupné řešení zařazené do portfolia Siemens Xcelerator.
V pilotních nasazeních u více než stovky firem v devatenácti zemích prokázal až pětinásobné zrychlení běžných inženýrských úloh oproti tradičním postupům, až padesátiprocentní nárůst efektivity a o osmdesát procent vyšší celkovou kvalitu výstupů. Čísla působí ambiciózně, ale dávají smysl, pokud si uvědomíme, kolik času inženýři tráví opakovanými úkony, jako je přepisování seznamů zařízení, kontrola konzistence názvů nebo tvorba projektové dokumentace.
Právě na tyto bolestivé body cílí dvě nové funkce, kterými je řešení nově vybavené. První z nich propojuje svět elektrotechnického projektování (ECAD) s vývojem automatizačního softwaru. V praxi to znamená, že agent načte soubory z ECAD nástrojů ve formátech XML nebo AML, automaticky detekuje a vyřeší nesrovnalosti mezi elektrotechnickým a softwarovým projektem, přidá zařízení do projektu v TIA Portalu, nakonfiguruje jejich propojení a vygeneruje příslušné PLC tagy na základě skutečné hardwarové topologie. Dosud se tyto kroky prováděly ručně a představovaly jednu z nejčastějších příčin chyb v počáteční fázi projektu.
Druhá novinka umožňuje inženýrům popsat stroj běžným jazykem, například jeho stanice, zařízení a požadované chování, a agent během několika minut vygeneruje kompletní projekt odpovídající referenčnímu rámci Siemens Automation Framework. Výsledek se otevře přímo v TIA Portalu a je připravený k dalšímu rozpracování. „Generování projektů v souladu se standardy výrazně zkracuje fázi, která bývá pro méně zkušené inženýry největší překážkou. Místo hodin strávených nastavováním struktury projektu vytvoří agent funkční základ, na kterém mohou okamžitě stavět,” doplňuje Radek Hofírek.
Obě nové funkce jsou součástí standardního předplatného bez dalších nákladů. Za celým projektem stojí investice jedné miliardy eur do průmyslové umělé inteligence, kterou Siemens oznámil na podzim 2025. Společnost dnes zaměstnává přes 1 500 specialistů na umělou inteligenci a drží více než 2 000 patentových rodin v této oblasti. Eigen Engineering Agent je přitom jen jedním z prvků širší vize, která má za cíl vybudovat operační systém průmyslové umělé inteligence pro reálný svět.
V době, kdy se průmyslové podniky potýkají s nedostatkem kvalifikovaných automatizačních inženýrů, přichází nástroj tohoto typu ve správný okamžik. Nejde o náhradu lidí, ale o zásadní posílení jejich produktivity. A právě v tom může Eigen změnit pravidla hry.
Více na: https://www.siemens.com/cs-cz/products/tia-portal/eigen-engineering-agent/