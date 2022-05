Sleva až dvacet procent a dodání do druhého dne. To je HPE FlexOffers

Před několika měsíci přišla společnost Hewlett-Packard Enterprise (HPE) na český trh s novinkou – programem FlexOffers. Ten je jakýmsi vylepšením konfigurátoru iQuote, který již několik let partnerům HPE umožňuje vytvářet konfigurace serverů a storage podle potřeb jejich zákazníků. Program HPE FlexOffers jde ještě dál a přidává k objednávce dodatečnou slevu, která může dosáhnout až dvaceti procent.

“FlexOffers dodává konfigurátoru iQuote pověstnou třešničku na dortu. Při splnění několika jednoduchých pravidel zákazník automaticky získá dodatečnou slevu, která se ihned projeví v jeho objednávce,” vysvětluje princip programu Jan Zeman, distribuční manažer HPE pro Česko a Slovensko.

Jako když si kupujete nový telefon

Konfigurátor iQuote v Česku provozují dva distributoři HPE, a to AT Computers a eD system. Přes ně se zákazník pohodlně přihlásí do prostředí iQuote a může nakupovat. Celý proces nákupu se příliš neliší od toho, když si objednáváte dovolenou či nový telefon, protože rozhraní iQuote je velmi intuitivní. Při sestavování konkrétní konfigurace si zákazník vystačí pouze se základními technickými znalostmi a k ruce má přehledný návod. Systém ho navíc upozorní v případě, že si vybere dva navzájem nekompatibilní produkty.

Zákazníci na konfigurátoru ocení také viditelnou skladovou dostupnost, jež je v dnešní době naprosto klíčová. Díky napojení na sklady distributorů zákazník ihned vidí, zda je konkrétní produkt k dispozici, a může podle vlastních preferencí a časových možností vybírat. Namísto čekání dlouhé měsíce obdrží zvolenou konfiguraci do druhého dne a může ji hned začít používat.

Bestsellery ještě levněji

Zvýhodnění FlexOffers neplatí plošně na všechny produkty, ale vždy na několik vybraných. Většinou se jedná o bestsellery z portfolia HPE. “Samozřejmě chceme, aby zákazníci získali slevu na produkty, které opravdu potřebují a využívají, proto jsou do programu FlexOffers zařazeny naše nejprodávanější produkty,” vysvětluje princip programu Jan Zeman z HPE. Zákazník si tak z široké nabídky komponentů, které jsou označené ikonou FlexOffers, sestaví vlastní konfiguraci, a navíc s dodatečnou slevou.

Program HPE FlexOffers se několik měsíců od spuštění na českém trhu těší stále větší oblibě. Podle slov distribučního manažera HPE pro Česko a Slovensko Jana Zemana neustále roste počet zákazníků kteří ho pravidelně využívají. “Od spuštění programu každý kvartál rosteme. Máme také zpětnou vazbu od distributorů, kteří vnímají, že se na nás v poslední době obrací i zákazníci, jež dříve poptávali spíše konkurenční produkty,” dodává.

Vyzkoušejte i vy program HPE FlexOffers a objevte všechny jeho výhody na www.flexibilnikonfigurace.cz

Jan Zeman pracuje ve společnosti HPEjako distribuční manažer pro Česko a Slovensko. Tuto roli zastává od roku 2017, v HPE ale působí již více než 10 let. V rámci programu FlexOffers se stará o to, aby se o výhodách programu dozvěděli partneři HPE a nabízeli ho svým zákazníkům.