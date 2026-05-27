Sluchátka soundcore usnadní hovory i poznámky ze schůzek

Bezdrátová sluchátka už dávno nejsou jen doplňkem pro poslech hudby. Čím dál častěji nahrazují pracovní headset, pomáhají při cestování a rozhodují o tom, jestli se v hlučném prostředí dokážeme soustředit. Nová řada soundcore Liberty 5 Pro na to reaguje dvojicí modelů soundcore Liberty 5 Pro Max a soundcore Liberty 5 Pro, které staví na AI čipu Thus™, vylepšeném aktivním potlačení hluku a funkcích pro srozumitelnější hovory.
Jednou z hlavních novinek jsou Whisper-Clear Calls. Tato funkce, díky které lze i při hluku až 100 dB pouze šeptat a přesto je hovor perfektně slyšet, využívá zpracování hlasu přímo ve sluchátkách a kombinaci čipu Thus™ s deseti senzory. Systém se nesnaží jen plošně potlačit okolní hluk, ale hlavně oddělit hlas mluvčího od ruchů v pozadí. Využití tak novinka najde při hovorech z kanceláře, kavárny, ulice nebo veřejné dopravy, kde běžná sluchátka často pustí do hovoru víc okolí než jen váš hlas.
Modely Liberty 5 Pro i Pro Max tedy dokáží zpracovat okolí tak, že nemusíte na veřejnosti zvyšovat hlas, aby byl na druhé straně dobře slyšet, což se hodí jak při krátkých pracovních hovorech cestou městem, tak v open space kanceláři nebo ve chvíli, kdy člověk potřebuje vyřídit citlivější telefonát bez toho, aby o něm vědělo celé jeho okolí.
Praktičtější je také aktivní potlačení hluku. ANC u nové řady zpracovává více než 384 tisíc hlukových signálů za vteřinu a využívá osm senzorů, aby se rychle přizpůsobovalo prostředí. Výsledkem není jen ploché ticho, ale stabilní poslech v místech, kde se hladina hluku a frekvence zvuků neustále mění – v metru, letadle, kanceláři nebo na ulici.
Model Pro Max má pouzdro, které umí víc než nabíjet
Výrazněji vybavenou variantou je Liberty 5 Pro Max. Nabíjecí pouzdro má 1,78palcový AMOLED displej, přes který lze ovládat nastavení ANC, sluchátka i AI Voice Recorder. Displej podporuje také vlastní tapety, ale jeho hlavní přínos je praktičtější: vybrané funkce jsou dostupné bez nutnosti otevírání aplikace v telefonu.
Model Pro Max přidává také AI Note-Taker. Ten umí v reálném čase přepisovat schůzky, přednášky nebo rozhovory a následně v aplikaci soundcore vytvořit shrnutí včetně akčních bodů. Funkce je kompatibilní s iPhonem, Androidem i počítači Windows a Mac, takže dává smysl nejen při telefonování, ale i při hybridní práci, studiu nebo rozhovorech.
Dva modely pro rozdílné potřeby
Model Liberty 5 Pro míří na uživatele, kteří chtějí prémiová true wireless sluchátka hlavně pro hovory, poslech a potlačení hluku. Zachovává stejný základ v podobě čipu Thus™, adaptivního ANC, hlasového ovládání a personalizace zvuku přes HearID 5.0. Model Pro Max k tomu přidává větší displej na pouzdře a funkci AI asistenta pro náročnější uživatele.
Oba modely tak ukazují, kam se bezdrátová sluchátka posouvají. Neřeší jen kvalitu hudby, ale celý každodenní rytmus: rychlý hovor cestou městem, chvíli soustředění v kanceláři, online schůzku bez velkého headsetu i poslech přizpůsobený vašim uším. Nová řada soundcore Liberty 5 Pro je v Česku a na Slovensku dostupná od 27. května u prodejců elektroniky, například na Alza.cz nebo Datart.cz.