Lupa.cz  »  Články

Sluchátka soundcore usnadní hovory i poznámky ze schůzek

Liberty 5 Pro
Autor: Anker Innovations
Dva nové modely – Liberty 5 Pro a Liberty 5 Pro Max – přidávají AI Thus™ čip, silnější ANC i chytré ovládání.
Dnes
pr článek

Sdílet

Bezdrátová sluchátka už dávno nejsou jen doplňkem pro poslech hudby. Čím dál častěji nahrazují pracovní headset, pomáhají při cestování a rozhodují o tom, jestli se v hlučném prostředí dokážeme soustředit. Nová řada soundcore Liberty 5 Pro na to reaguje dvojicí modelů soundcore Liberty 5 Pro Max a soundcore Liberty 5 Pro, které staví na AI čipu Thus™, vylepšeném aktivním potlačení hluku a funkcích pro srozumitelnější hovory.

Jednou z hlavních novinek jsou Whisper-Clear Calls. Tato funkce, díky které lze i při hluku až 100 dB pouze šeptat a přesto je hovor perfektně slyšet, využívá zpracování hlasu přímo ve sluchátkách a kombinaci čipu Thus™ s deseti senzory. Systém se nesnaží jen plošně potlačit okolní hluk, ale hlavně oddělit hlas mluvčího od ruchů v pozadí. Využití tak novinka najde při hovorech z kanceláře, kavárny, ulice nebo veřejné dopravy, kde běžná sluchátka často pustí do hovoru víc okolí než jen váš hlas.

Modely Liberty 5 Pro i Pro Max tedy dokáží zpracovat okolí tak, že nemusíte na veřejnosti zvyšovat hlas, aby byl na druhé straně dobře slyšet, což se hodí jak při krátkých pracovních hovorech cestou městem, tak v open space kanceláři nebo ve chvíli, kdy člověk potřebuje vyřídit citlivější telefonát bez toho, aby o něm vědělo celé jeho okolí.

Praktičtější je také aktivní potlačení hluku. ANC u nové řady zpracovává více než 384 tisíc hlukových signálů za vteřinu a využívá osm senzorů, aby se rychle přizpůsobovalo prostředí. Výsledkem není jen ploché ticho, ale stabilní poslech v místech, kde se hladina hluku a frekvence zvuků neustále mění – v metru, letadle, kanceláři nebo na ulici.

Liberty

Autor: Anker Innovations

Model Pro Max má pouzdro, které umí víc než nabíjet

Výrazněji vybavenou variantou je Liberty 5 Pro Max. Nabíjecí pouzdro má 1,78palcový AMOLED displej, přes který lze ovládat nastavení ANC, sluchátka i AI Voice Recorder. Displej podporuje také vlastní tapety, ale jeho hlavní přínos je praktičtější: vybrané funkce jsou dostupné bez nutnosti otevírání aplikace v telefonu.

Model Pro Max přidává také AI Note-Taker. Ten umí v reálném čase přepisovat schůzky, přednášky nebo rozhovory a následně v aplikaci soundcore vytvořit shrnutí včetně akčních bodů. Funkce je kompatibilní s iPhonem, Androidem i počítači Windows a Mac, takže dává smysl nejen při telefonování, ale i při hybridní práci, studiu nebo rozhovorech.

Dva modely pro rozdílné potřeby

Model Liberty 5 Pro míří na uživatele, kteří chtějí prémiová true wireless sluchátka hlavně pro hovory, poslech a potlačení hluku. Zachovává stejný základ v podobě čipu Thus™, adaptivního ANC, hlasového ovládání a personalizace zvuku přes HearID 5.0. Model Pro Max k tomu přidává větší displej na pouzdře a funkci AI asistenta pro náročnější uživatele.

Liberty

Autor: Anker Innovations

Oba modely tak ukazují, kam se bezdrátová sluchátka posouvají. Neřeší jen kvalitu hudby, ale celý každodenní rytmus: rychlý hovor cestou městem, chvíli soustředění v kanceláři, online schůzku bez velkého headsetu i poslech přizpůsobený vašim uším. Nová řada soundcore Liberty 5 Pro je v Česku a na Slovensku dostupná od 27. května u prodejců elektroniky, například na Alza.cz nebo Datart.cz.

Dále u nás najdete

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Monopol na vstupenky křiví trh a zvyšuje ceny

Britové se bojí Mythosu a mění pravidla pro veřejné repozitáře

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).