Lupa.cz  »  Články  »  Software na míru jako základ úspěšného byznysu

Software na míru jako základ úspěšného byznysu

Tomáš Smékal
Autor: Tomáš Smékal
Software pro firmy představuje páteř podnikání. Společnosti se na něj spoléhají stále více a předávají mu stále více úkonů. Software už jenom nástroj, jedná se o klíčový systém, který odvádí největší množství práce ve firmě.
5. 2. 2026
pr článek

Sdílet

Na začátku podnikání se některé firmy spoléhají na krabicové řešení. Jde o jednoduchou a levnou investici, která jim pomůže s rozvojem podnikání. Univerzální řešení ale brzy přestane stačit a organizace narazí na limity nástroje, kterému se stále více přizpůsobují.

Software na míru jako opora firmy

Společně s růstem firmy roste poptávka po specifických procesech. Na ty běžně dostupná krabicová řešení už nestačí, hraniční scénáře se obcházejí a dělají se kompromisy, které zdržují a zvyšují riziko chybovosti.

Vlastní aplikace se stane oporou v momentě, kdy už nejde o „nějaký systém“. Firma vyžaduje specifické řešení, protože nabízí specifickou službu nebo produkt. Jestliže porážíte konkurenci skvělým produktem nebo službou, potřebujete partnera, který vám nehází klacky pod nohy.

Vývoj na míru automaticky neznamená lepší software. Znamená to, že splňuje požadavky na to, jak vyděláváte peníze. Pokud v marketingových prohlášeních tvrdíte, že děláte věci jinak, nepracujte s nástrojem, který využívá vaše konkurence.

Kdy se vyplatí software na míru?

Na počátku vývoje stojí podrobná analýza fungování firmy. IT firma pochopí vaše firemní procesy, kde vás tlačí pata a najde prostor pro zlepšení. Na základě toho vystaví optimální řešení, které pomůže s rozvojem podnikání.

Kdy se vyplatí software na míru? Jednoduše řečeno tam, kde běžné řešení nestačí. Společně s ním si ale připravíte prostor pro další růst. Vývoj softwaru využívají například společnosti, kde konkurenční výhodu přináší už samotné procesy.

  • Logistika a doprava
  • Firmy s komplexními cenami a účtováním (B2B obchody)
  • Společnosti v regulovaném a auditovaném prostředí (fintech, pojišťovny, zdravotnictví)
  • Rychle rostoucí společnosti s nutností rychlého škálování

Když firma nabízí něco víc…

Standardní společnosti si vystačí s běžným řešením. Specifické podnikání ale vyžaduje individuální přístup, který přináší vývoj softwaru na míru. Ten firmám zpřístupní unikátní funkcionality, se kterými předběhnou konkurenci.

  • Konfigurátory: produkty, které se skládají z mnoha variant
  • Logistika a plánování: automatizace tvorby tras, plánování kapacit
  • Zákaznické portály: samoobsluha, B2B platformy, sledování stavu zakázek
  • Specifické schvalování: limity, uživatelské role, více kroků v procesech, výjimky
  • Komplexní cenotvorba: tvorba individuálních cen, automatizace nabídek

Software na míru podpoří vaše podnikání

Jaké jsou výhody softwaru na míru? Vytvoříte oporu pro vlastní podnikání a usnadníte si další rozvoj. Vlastní software se projeví na několika úrovních.

  • Optimalizace procesů a vyšší efektivita: software zapadne do stávajícího workflow a eliminuje nutnost přizpůsobení firemních procesů.
  • Konkurenční výhoda: s novým systémem firma získá unikátní nástroj, který konkurenci chybí. Obsahuje specifické funkce (např. klientský portál), které firmu odliší na trhu, ale také poskytne významnou oporu, kterou je možné využít v obchodní a marketingové komunikaci firmy.
  • Škálovatelnost a dlouhodobá investice: počáteční investice je vyšší, v dlouhodobém měřítku se ale vyplatí. Software roste společně s firmou a navíc získáte dlouhodobou podporu.
  • Bezpečnost a integrace: zakázkový software se snadno integruje do IT ekosystému (ERP, CRM, účetnictví) a zabezpečí jej podle individuálních potřeb organizace.

Kde se vlastní software projeví nejvíce?

Pokud investujete do vlastního softwarového řešení, změny poznáte na všech úrovních podnikání. Vhodně navržené řešení usnadní plánování, zpracování objednávek a podpoří klíčová oddělení ve firmě. 

  • Obchodnímu oddělení usnadní zpracování objednávek a sníží chyby v cenách a cenových konfiguracích.
  • Zkrátíte si čas při zpracování zakázek a snížíte počet ručně prováděných provozních kroků.
  • Finanční oddělení lépe zpracuje cash flow a vytvářífinanční strategii, která se zakládá na tvrdých datech.
  • Zrychlíte zpracování požadavků na zákaznickou podporu (např. pomocí samoobsluhy v zákaznickém portálu).
  • Management se rozhoduje podle dat, nikoliv na základě pocitů.

Software na míru se vyplatí firmám, které hledají růst bez zbytečného chaosu a kompromisů. Nástroj se přizpůsobí podnikání a vy neřešíte jeho limity. V MEMOS Software pro vás zpracujeme analýzu firemních procesů, podle které se rozhodnete, zda váš byznys vyžaduje vlastní řešení.

Dále u nás najdete

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Máslo bude levné až do podzimu

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).