Špatný hosting mě připravil o peníze i spánek. Myslel jsem, že za to může konkurence

Nejdřív jsem vinil všechny kolem
Začalo to nenápadně. Méně poptávek, méně objednávek, méně telefonátů. Říkal jsem si, že konkurence zlevnila, reklama už nefunguje a zákazníci jsou opatrnější. Večer jsem kontroloval kampaně, přepisoval texty na webu a počítal, kde ubrat. Jenže problém nebyl v ceně ani v nabídce. Byl ve webu, kterému jsem roky věřil, protože „nějak běžel“.
Zákazník, který odejde, se většinou neozve
Nejhorší na špatném webu je to, že vás nevaruje. Když se stránka načítá pomalu, zákazník nepošle zprávu, že čekal příliš dlouho. Když formulář neodejde, nezavolá, aby vám to vysvětlil. Když e-mail nedorazí, nevíte, že vůbec existoval. Jen se v tichu ztratí člověk, který mohl objednat službu, poslat poptávku nebo se vrátit příště.
Doména zůstává. Chaos kolem ní nemusí
Měl jsem vlastní .cz doménu, hosting, DNS i e-maily. Problém byl v tom, že každá služba byla jinde. Když jsem potřeboval něco změnit, začalo hledání přístupů, faktur a odpovědnosti. Až tehdy jsem pochopil, že .cz doména je jistota, o kterou při změně hostingu nepřicházím. Správcem české národní domény je CZ.NIC, zatímco registrátor, například VEDOS, zajišťuje správu domény pro zákazníka. CZ.NIC tak stojí za systémem, díky kterému může adresa webu zůstat stejná, i když se změní technické zázemí.
Migrace nebyla katastrofa, které jsem se bál
Dlouho jsem migraci odkládal, protože jsem se bál výpadku. Představoval jsem si nefunkční web, ztracené e-maily a další probdělé noci. Ve skutečnosti může přesun probíhat postupně. Web se nejdřív zkopíruje na nové zázemí, zkontrolují se stránky, formuláře, administrace, SSL certifikát i pošta a teprve potom se přepnou DNS záznamy.
Proč do toho vstoupil VEDOS
Nechtěl jsem další službu, kterou budu muset hlídat. Chtěl jsem české zázemí, vlastní datacentra, podporu a správu webhostingu, domény, DNS i e-mailů na jednom místě. VEDOS hosting pro mě dával smysl i proto, že VEDOS patří mezi jedničky v oblasti domén a hostingových služeb v Česku, provozuje vlastní česká datacentra a dlouhodobě investuje do infrastruktury, výkonu i bezpečnosti. Důraz na spolehlivost dokládají také ISO certifikace.
Dva roky zdarma potěší. Klid je důležitější
Při přechodu od konkurence nabízí VEDOS hosting až 2 roky webhostingu zdarma. To pomůže rozpočtu, ale pro mě to nebyl hlavní důvod. Důležitější bylo přestat ztrácet zákazníky kvůli technice, kterou jsem neviděl. Web má přivádět poptávky, ne je tiše ztrácet. A hosting nemá být téma každého večera, ale spolehlivý základ, o který se podnikání může opřít.
Dnes už vím, co mě stálo nejvíc
Špatný hosting mě nestál jen částku na faktuře. Stál mě čas, nervy a možná i zákazníky, o kterých se nikdy nedozvím. Myslel jsem si, že prohrávám s konkurencí. Ve skutečnosti jsem dlouho nechával vlastní web, aby rozhodoval proti mně.
Článek byl inspirován skutečnými zkušenostmi podnikatelů s provozem webu.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.
Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.