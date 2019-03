 »   »  Společnost Capacita vnáší nový vítr na trh IT profesionálů

Společnost Capacita, která vznikla v loňském roce fúzí společností Flowenta, s.r.o. a CV Relevant, s.r.o., působících na trhu IT více než 10 let, přináší na trh IT profesionálů nový rozměr. Pomáhá lépe propojit svět IT profesionálů se zájemci o jejich služby.

Společnost Capacita se zaměřuje na projekty v oblasti softwarového vývoje a systémové integrace, zabývá se dále projekty informační bezpečnosti, infrastruktury a digitální transformace organizací. Působí jak na straně firem, tak IT odborníků, a vytváří ideální podmínky pro spolupráci na obou stranách.

Nespornou výhodou společnosti jsou zejména lidé, kteří se vypracovali z pozic IT specialistů až po vrcholový management v technologických společnostech a své kompetence obohatili o řízení lidských zdrojů.

Jednou z novinek, kterou společnost přináší na IT trh, je např. služba tzv. IT agenta, která je postavena na zvláštní péči poskytované IT specialistům. Vychází z toho, že v době, kdy je celosvětově nedostatek IT odborníků, by měli tito lidé dostávat služby, které usnadní jejich rozhodování, profesní směrování a zapojení do projektů, které nejlépe vyhovují jejich potřebám a požadavkům.

Zakladatelé společnosti Petr Prokša a Jiří Soljak k tomu říkají: „Vyšli jsme ze situace na trhu, která se dramaticky změnila. Nedostatek IT odborníků způsobuje na jedné straně velké problémy firmám, na druhé straně stálý lov IT odborníků nekompetentními agenturami a lidmi tento trh ještě více blokuje. Díky našim dlouhodobým zkušenostem, znalosti IT a trhu a naší touze po kvalitě, jsme dnes partnerem mnoha významných společností a tisíců IT expertů. Propojit je a najít ideální řešení pro obě strany je pro nás závazkem a výzvou. Nebojíme se zkoušet nové věci, a to je to, co nás posouvá vpřed.“

Informace o společnosti a poskytované služby najdete na www.capacita.cz