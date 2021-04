Správa Active Directory? Pojďme vyzkoušet řešení od ManageEngine!

ManageEngine je celosvětová organizace, zabývající se vývojem softwaru pro ITSM, IT monitoring, IT security i pro auditování a management Active Directory. Více než 180 000 zákazníku po celém světě a nespočet ocenění dokládá, že se jedná o silného konkurenta všem ostatním výrobcům. Podle výhradního distributora, společnosti MWT Solutions, roste velmi poptávka i na českém a slovenském trhu, obzvlášť po segmentu produktů pro Active Directory. To dokládá i fakt, že v první trojici nejprodávanějších produktů jsou nástroje ADAudit Plus a ADManager Plus, řešení pro monitoring a správu prostředí Active Directory.



MWT Solutions, výhradní distributor řešení ManageEngine pro ČR a SR

Rodina produktů značky ManageEngine pro audit a správu nejen služby Active Directory se těší oblibě díky vysoké spolehlivosti a zároveň i nízké ceně. S velmi omezeným rozpočtem používají světoví giganti.

ADAudit Plus

Sledování událostí v Active Directory a navázaných systémech není nikterak jednoduché. Infrastruktura dokonce i malých firem může obsahovat několik desítek uživatelů a pracovních stanic, alespoň 2 řadiče domény a různá sdílená uložiště. Už v takovémto prostředí ztrácí nativní nástroje dech. Obzvlášť v dnešní úplné online době je absolutní nutností mít přehled o tom, co se v naší síti děje. Zabráníme tak obrovským škodám.

ADAudit Plus nabízí monitoring v reálném čase, budete tak mít kompletní přehled „Co? Kdo? Kdy? a Kde?“ provedl. Změny objektů Active Directory, aktivitu přihlášení a odhlášení každého uživatele, přehled o dění na sdílených úložištích, souborových clusterech i NAS, integritu souborů, zařízení USB, použití PowerShellu a mnohem více.

ADManager Plus

ADManager Plus, nástroj pro správu Active Directory, již usnadňuje práci nejednomu IT oddělení. Nabízí nespočet různých funkcí, například vytváření účtů na základě šablon a pravidel, více úrovňové workflow, delegaci správy jednotlivých organizačních jednotek i uživatelských skupin, pokročilé volby hromadné správy i možnost napojení Microsoft 365. O takovýchto si mohou nativní nástroje nechat jenom zdát.

Velká výhoda je, že funkce nevyžadují znalost PowerShell ani vyšší oprávnění doménových účtů – zakládání nových uživatelů tak můžete přenechat například kolegům z HR. Ti do předpřipravené šablony s pravidly vyplní pouze základní údaje, IT administrátor následně tyto účty zkontroluje v zaslaném reportu a schválí jejich vytvoření. Tímto způsobem můžete ušetřit drahým specialistům spoustu práce a snížit tak své náklady.

ADSelfService Plus

Ulevit administrátorům i koncovým uživatelům. Každý IT administrátor obdrží za den několik žádostí o reset zapomenutého hesla. Aplikace přesouvá tuto činnost z administrátorů na samotné uživatele. Ti si mohou změnit zapomenuté heslo i odemknout uzamčený účet na základě více faktorového ověření (MFA) přímo z přihlašovací obrazovky. OWA, SharePoint i Citrix Web Interface.

Druhá funkce, jednotné přihlášení (SSO), odlehčí hlavně uživatelům – stačí, aby si pamatovali jedno komplexní heslo pro přihlášení do svého počítače (případně využili MFA), k dalším aplikacím organizace se dostanou pouhým kliknutím.

AD360

AD360 je integrovaný balíček pro identity and access management (IAM). Od správy uživatelů, přes uživatelský reset hesla, monitorování změn v Active Directory, až po jednotné přihlašování (SSO) do podnikových aplikací. Spojuje všechny funkce pro Active Directory, Exchange servery i Microsoft 365.

Chcete se dozvědět víc?

Výhradní distributor řešení ManageEngine pro Českou a Slovenskou republiku pořádá 12.5.2021 webinář, na kterém se budou výše zmíněná řešení a jejich přínos probírat. Vše je zdarma a v češtině, zúčastnit se tudíž může opravdu každý. Více informací a registraci naleznete na

webových stránkách

.