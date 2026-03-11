Lupa.cz  »  Články  »  SuperSite: chytrý web s podporou umělé inteligence

SuperSite: chytrý web s podporou umělé inteligence

Autor: FORPSI
Moderní nástroj od FORPSI umožní vytvořit profesionální web rychle a jednoduše s pomocí AI.
Nová generace tvorby webových stránek

Digitální prezentace je dnes naprostým základem podnikání. Ať už jde o živnostníka, menší firmu nebo lokální provozovnu, web bývá prvním místem, kde se zákazník se značkou setká. FORPSI proto přichází s novou generací nástroje pro tvorbu webu. Služba SuperSite představuje moderní řešení, které reaguje na aktuální nároky trhu, uživatelů i technologií.

SuperSite vzniká jako přirozený upgrade původní služby F-Page. Navazuje na její jednoduchost a dostupnost, ale přidává nové funkce, modernější prostředí a vyšší flexibilitu. Uživatelé tak získávají silnější nástroj, který jim umožní vytvářet profesionální weby bez nutnosti programování nebo složitého nastavování.

Umělá inteligence jako pomocník při startu

Jednou z klíčových inovací je integrace prvků umělé inteligence. SuperSite dokáže pomoci nejen s výběrem vhodné struktury webu, ale také s návrhem textového i obrázkového obsahu. Stačí zadat základní informace o oboru podnikání a zaměření projektu a systém navrhne rozložení jednotlivých sekcí i texty, které lze dále upravovat podle vlastních potřeb.

FORPSI

Autor: FORPSI

Tato funkce výrazně zjednodušuje začátek tvorby webu. Podnikatelé často odkládají spuštění stránek právě proto, že nemají připravené texty nebo si nejsou jisti jejich formulací. Díky podpoře AI lze během krátké doby vytvořit kvalitní základ, který šetří čas i náklady na externí služby.

Moderní design a plná responzivita

SuperSite nabízí širokou škálu profesionálních šablon přizpůsobených různým typům podnikání. Restaurace, realitní kanceláře, fotografové, kadeřnice, turistické služby, poradenské firmy i další obory mohou vycházet z připravených designů a následně je upravit podle své vizuální identity. SuperSite je vhodná i pro každého, kdo chce prostě jen osobní web či blog.

Editor je navržen tak, aby byl intuitivní a přehledný. Úprava textů, výměna fotografií nebo přidání nové sekce je otázkou několika kliknutí. Výsledný web splňuje současné nároky na design i technické zpracování.

FORPSI

Autor: FORPSI

Samozřejmostí je plná responzivita. Stránky vytvořené v SuperSite se automaticky přizpůsobují mobilním telefonům, tabletům i počítačům. V době, kdy většina návštěv přichází z mobilních zařízení, je optimalizace pro různé obrazovky zásadní pro úspěch i důvěryhodnost značky.

Viditelnost ve vyhledávačích a prostor pro růst

Kvalitní web musí být nejen vizuálně atraktivní, ale také dobře dohledatelný. SuperSite umožňuje upravovat důležité SEO prvky, jako jsou titulky stránek, meta popisy nebo strukturu obsahu. To pomáhá zlepšit viditelnost ve vyhledávačích a oslovit nové zákazníky bez nutnosti složitých technických zásahů.

Systém je zároveň dostatečně flexibilní, aby mohl růst spolu s podnikáním. Uživatelé mohou postupně přidávat nové sekce, aktuality, galerie nebo další obsah podle aktuálních potřeb. Aktualizaci stránek si může provést uživatel sám, v okamžiku, kdy potřebuje. Odpadá nutnost kontaktovat někoho dalšího a čekat na publikaci v závislosti na jeho časových možnostech. Web tak není statickým projektem, ale flexibilním a dynamickým nástrojem, který podporuje rozvoj firmy.

SuperSite představuje moderní evoluci nástroje, na který byli zákazníci zvyklí. Upgrade z F-Page přináší vyšší výkon, nové funkce a podporu umělé inteligence, aniž by se vytratila jednoduchost ovládání. FORPSI tak nabízí řešení, které kombinuje dostupnost, profesionální výsledek a technologie připravené na budoucnost online podnikání.

