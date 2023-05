Své know-how na tvorbu fungujícího obsahu přinesou řečníci konference Content First

Jak se dá pojmout obsah v newsletteru, aby se z něj stal virál? Jak z technického produktu udělat miláčka sociálních sítí? Jak využít data z vyhledávání pro tvorbu skvělého obsahu nebo jak příběhový vzorec ohýbat ve svůj prospěch? Nejen to jsou témata konference Content First, která dá opět nahlédnout do tajů obsahového marketingu a vychytávek pro sociální média.

Odnesete si spoustu tipů a nápadů z úspěšných případových studií českých i světových značek. S jejich zástupci se sejdeme 25. května v prostorách Hotelu Jalta. Dnem plným obsahové inspirace vás provede guru sociálních sítí Eliška Vyhnánková.

Těšit se můžete například na tyto přednášky:

Jak tvořit poutavý titulek, k němuž ani nepotřebujete obrázek

Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. Miloš Kočí z VMLY&R vám ukáže, že to může být i naopak. Že když máte dobrý titulek, obrázek nebudete potřebovat. A že headliny nikdo nečte? Omyl! Stačí poskládat pár výstižných slov.

Pindíci, Brno a knihy

Jak na virální obsah vám předvede Adam Pýcha z Knihy Dobrovský. Všichni víme, že nápady chodí zpravidla o půl páté. Jinak to není ani u obsahu, který tvoří v KNIHY DOBROVSKÝ. Snaží se vás překvapit v mailingu, šokovat na sociálních sítích a pobavit, když vám dorazí jejich balíček. V této přednášce se na některé takové nápady podíváme a ano – dojde i na pindíka.

Jak na text, který zákazníci nepřeskočí

Jak na komunikaci, kterou lidé nechtějí „přeskočit“? Jak vytvářet obsah, který klienti, média a hlavně miliony zákazníků skutečně milují? A jak efektivně snoubit kreativní myšlení se světem PR? To všechno vám ukáží Nikola Foktová a Radek Vítek z Publicis Groupe na příkladech značek Malteesers, Huawei, Heinz, Snickers či McDonald's.

Jak díky si díky obsahu udržet zákazníka

Zamýšlíte se někdy nad tím, proč vaši uživatelé opouštějí váš produkt a proč už se případně nevracejí? V přednášce Vladany Bačové z agentury Pretty Much Nomads se podíváme na to, jak pomocí dobře načasovaného a implementovaného obsahu udržet své zákazníky.

Jak využít data k osvětové kampani

Na podzim roku 2021 došlo ke krachu Bohemia Energy. Adam Ondráček ukáže, jak komunikační agentura #KONTRAClimateChange ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a Budovy21 vytvořila obsah založený na datech s dosahem v ekvivalentu 221 milionů korun v mediální hodnotě a odkomunikovala jasně původce energetické krize.

Jaký obsah a kanály vítězí u mladých zákazníků

S Jurajem Kováčem z THIS IS LOCCO zjistíte, jak se tvoří obsah, který boduje u mladých zákazníků i na kreativních soutěžích. Zavede vás do světa gamingu, livestreamu i metaverse.

Mapy.cz: Z technického produktu miláčkem sociálních sítí

Jana Kovářová ze Seznam.cz předvede, jak za roky působení na sociálních sítích z Map vybudovali brand s jednotnou a rozpoznatelnou komunikací napříč kanály, který při představování nových funkcí pro aplikaci i web sbírá stovky pozitivních reakcí. Jaká byla evoluce příspěvků? Jak komunita pomáhá posouvat Mapy dál? A jak se koordinují produktové releasy s komunikací?

Strčte si brainstorming do básnického střeva

Kreativní profese a manažerské profese jsou dva různé kmeny, které se spolu potřebují domluvit. Pracují ale trochu jinak a mluví trochu jiným jazykem. Jak najít společnou řeč? Jak se domluvit a vytvořit spolu nějakou tu hodnotu?…Vaše bába je brainstorming. To je téma pro Petra Koubka z LCG New Media.

Přijďte se s námi inspirovat k tvorbě lepšího obsahu na konferenci Content First 2023, která proběhne 25. května od 9 do 16.30 hod v Hotelu Jalta Praha na Václavském náměstí. Zaregistrovat se můžete na stránkách akce, kde najdete kompletní program, stejně jako profily jejich řečníků.

Partnery akce jsou LCG New Media a Seznam.cz. Mediálními partnery pak Dobrý web, Marketing Journal, MediaGuru.cz a Newsfeed. Produktový partner je EasyEvent. Organizátorem je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.