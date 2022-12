Telekomunikační konference 2023: ochrana proti DDoS útokům a kyberbezpečnostní směrnice NIS 2

„Potkáváme se tam se stávajícími nebo novými partnery, se kterými potom spolupracujeme. Je to také o výměně zkušeností a know-how, ale konkrétně pro mne je většina toho hlavně networking a byznys,“ říká.

Quantcom (dříve Dial Telecom) poskytuje firmám rychlý internet a další služby prostřednictvím vlastní optické sítě. V tuzemsku patří mezi největší vlastníky této infrastruktury využívané pro superrychlý přenos dat.

Horáček má ve firmě na starosti nákup služeb pro klienty v zahraničí. Podle něj a podle dalších odborníků přinesou oborové konference v nadcházejícím roce řadu různých témat, jedno ale bude pro všechna tato profesní setkání společné: kyberbezpečnost. Boj s datovou kriminalitou a DDoS útoky se stal ještě naléhavějším zejména po vypuknutí války na Ukrajině.

Pro Quantcom a další středoevropské operátory bude hlavní událostí nadcházejícího roku zejména konference známá pod zkratkou CEE CEE (Central and Eastern Europe Carriers and Enterprises Event. Ta je naplánovaná na březen v chorvatské Opatiji a v září se přesune do Bělehradu. V červnu v Berlíně proběhne kontinentální část konference GCCM (Global Carrier Community Meeting), v září zase například CC Telco Infrastructure Summit v Římě nebo v Madridu event zaměřený na velkoobchod v telekomunikacích – Wholesale World Congress. Vrcholem sezóny bude konference Capacity Europe v Londýně, která se uskuteční v říjnu.

Na konferenčních pódiích i v kuloárech se budou řešit kromě kyberbezpečnosti také témata spojená s dopadem vysokých cen energií na telekomunikační firmy. Zdražování energií výrazně zasáhne například vlastníky datových center a je otázka, zda i v telekomunikační branži tedy dojde ke zdražování služeb.

Velkým tématem bude také nově přijatá evropská kyberbezpečnostní směrnice NIS 2. Ta, respektive její převedení do práva jednotlivých unijních zemí, ovlivní zásadním způsobem podobu a fungování telekomunikačních trhů. V Česku se transponování směrnice do zákonů očekává už příští rok a to přinese nové povinnosti pro více než 6 tisíc firem – nejen pro operátory, ale i pro menší společnosti a organizace s důležitou ICT infrastrukturou. Zavádění opatření spojených s NIS 2 může být pro řadu firem dokonce složitější, než byla příprava na nová pravidla o ochraně údajů (GDPR), spuštěná v roce 2018. Dotčené společnosti to zatíží například povinným kyberbezpečnostním reportingem a audity a bude to také znamenat větší poptávku po IT odbornících či nutnost zvýšit jejich kvalifikaci.

„NIS 2 je nyní schválena a bude mít už příští rok konkrétní dopady. Je to zásadní téma, které se bude hodně řešit,“ říká prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek. Rejzek je jedním z organizátorů asi největší tuzemské konference z oboru – Kam kráčí digitální sítě (KKDS). Dvě konference pod touto značkou, které se na příští rok už připravují, se budou věnovat nejen procesním dopadům NIS 2, ale i technickým stránkám nově vyžadovaného kybernetického zabezpečení. 31. setkání KKDS proběhne v květnu v Olomouci a další pak v září v Plzni.

Podle Rejzka se část KKDS zaměří také na evropský projekt satelitního systému pro vysokorychlostní internet, jenž je obdobou amerického Starlinku miliardáře Elona Muska. Systém bude provozován z České republiky a na rozdíl od Starlinku bude v budoucnosti komerčně využitelný – firmy si budou moci koupit přenosovou kapacitu a využít ho třeba ke zlepšení bezpečnosti přenosu dat. Další témata budou lokální: novinky v oblasti autorského práva, spor mezi Googlem a vydavatelskými domy a blok zaměřený na ekonomiku privátních 5G sítí.