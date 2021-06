Testuji softwary a české pivo, říká Ana ze Siemens Advanta

„Bez ohledu na to, na jak těžkém projektu pracujete, vždy máte prostor pro rozvoj. Pokud narazíte na problém, požádáte o pomoc. Kolegové jsou velmi přátelští a navzájem se podporujeme,“ říká Brazilka Ana Carolina o své práci.

„Tady v Advantě máme tým složený z kolegů z různých koutů světa. Sama pocházím z Brazílie. Když pracuji s lidmi z různých kultur, kteří mají jiné názory, jiné hodnoty, nutí mě to přemýšlet a hledat nové možnosti. Vnímám to jako profesní a osobnostní růst. Firma se tím také rozvíjí. Má možnost čerpat z více myšlenek a to je skvělé,“ popisuje Ana, která při testování integrace rozhraní úzce spolupracuje se softwarovými vývojáři.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu studovat radiační záření.“

Každé ukončení projektu vnímá jako úspěch. Ten nejzajímavější, na kterém se podílela, trval déle než rok. Pracovali na něm společně se zákazníkem ze zahraničí.

„Projekt mě přiměl studovat problematiku, o které jsem si nikdy nemyslela, že ji budu ke své práci potřebovat. Šlo o radiační testování odolnosti. To je na práci v Advantě skvělé. Když jsem se ucházela o tuhle pozici, nikdy by mě nenapadlo, že budu zkoumat, jak záření působí na naše zařízení,“ říká Ana.

„Chtěla jsem profesně růst, v Advantě to jde bez problémů.“

K tomu, aby se ucházela o práci ve společnosti Siemens, ji vedlo doporučení kolegy, který zde pracoval. V té době působila na plný úvazek jako studentka postgraduálního studia. Chtěla se profesně posunout. Kolega jí řekl, jak skvělé pracovní prostředí je v Advantě, a to Anu přivedlo do společnosti.

„Když se v Advantě něco nedaří, zabýváme se jádrem problému. Snažíme se zjistit, co se nepovedlo a co můžeme příště udělat lépe. Každý den čelíme novým výzvám. Profesně tak rok od roku rostu,“ popisuje IT specialistka.

„Pokud přemýšlíš o nové práci nebo hledáš místo v oblasti IT, v Advantě uplatníš v praxi vše, co ses naučil na univerzitě. Chceš-li se neustále rozvíjet a zároveň být hrdý na to, co děláš, stačí přijít k nám. Protože to je to, co tady děláme,“ míní Ana.

„V Praze všechno funguje a lidé jsou milí.“

Miluje život v Praze a českou přírodu. Měla možnost poznat několik zemí. Bydlela ve Španělsku, v Belgii a na Novém Zélandu. Nyní si vybrala Prahu, na které má ráda její různorodost.

„Když potřebuji relaxovat, stačí si obout sportovní boty a vyrazit na Kampu. Praha je skvělé, bezpečné město a lidé jsou velmi milí. Ráda si s nimi povídám u sklenice piva. Zamilovala jsem si Česko i svoji práci,“ dodává.

Přidejte se k Siemens Advanta

Siemens Advanta zaměstnává v České republice přes 300 odborníků, v Evropě pak více než tři tisícovky. Dlouhodobě se podílí na procesu vývoje produktů Siemens a identifikuje nové trendy na trhu s cílem naplňovat potřeby zákazníků prostřednictvím inovativních koncepcí a řešení.

V současné době Siemens Advanta hledá nové kolegy na místa vývojářů softwaru, programátory Linux a testery. Nová místa nabízí v Praze, Plzni a Brně. Zkušení vývojáři, absolventi a studenti technických oborů se mohou s nabídkou volných míst seznámit na www.siemensvyvojar.cz.