To nejlepší z digitálního marketingu: od uživatelského zážitku až po zahraniční expenzi

Na konferenci WebTop100 se sejdeme 16. listopadu spolu s odborníky na digitální marketing jako jsou Pavel Ungr, Ondřej Ilinčev, Dan Tržil, Lukáš Havlásek, Daniel Kafka, Irena Zatloukalová a s řadou dalších. Ti vás provedou novinkami ve svých oborech a poskytnou svou vizi toho, kam by dané oblasti mohly a měly směřovat v následujícím roce, aby přinášely co největší efekt v byznysu. Zamyslí se nad tím, co se povedlo a kde je prostor pro inovace.

Opřou se do tématických okruhů:

Tvorba webu, SEO a UX

Obsahová a brandová strategie

Retenční a výkonnostní marketing

PR a HR v digitálu

Influencerské kampaně a sociální sítě

Vývoj podcastového trhu a videomarketing

Start-upová scéna

Expanze na zahraniční trhy

Potkáte a uslyšíte tyto inspirativní osobnosti:

Trendy a aktuální výzvy emailingu

Jak ovlivní blokace cookies třetích stran webtracking? Můžeme přijít o základní metriku open rate? Na zásadní témata, která ovlivní e-mail marketing v roce 2022, se zaměří Petr Cikán z Sherpas TECH. Připomene klíčové oblasti, kterým by se každý marketér měl důsledně věnovat, a ukáže případné hrozby a omezení.

Co lze čekat od Google a Seznamu pro rok 2022?

Na konci letošního roku bude SEO komunita jistě výrazně blíže odpovědi na otázky ohledně dalšího rozvoje vyhledávacích pravidel a algoritmů obou nejdůležitějších vyhledávačů. V rámci přednášky Pavla Ungra poodhalíme, na co se pro další rok připravit.

Ideální vstupní a konverzní stránka

Ondřej Ilinčev se optimalizací konverzí zabývá prakticky celou svoji kariéru. Prozradí, jak má být konverzní landing page dlouhá, co na ní má a nemá být, v jakém pořadí poskládat informace a jaká je typická míra. Všechno uvidíte na příkladech z praxe.

Mohou být senioři důležitou cílovou skupinou vašeho e-shopu?

Od prvního lockdownu se většina lidí obrátila na internet. Ale co starší populace? Jak důležitou cílovou skupinu tvoří senioři? Od Ondřeje Slámy z Alza.cz se dozvíte, co je vidět v datech e-shopů a jak se této příležitosti případně chopit.

Efektivita firemních webů

Vojtěch Mikula z H1.czse ve své přednášce zaměří na nejdůležitější aspekty firemního webu, kterými je třeba se zabývat při jeho tvorbě tak, aby byl nejen hezký, ale i uživatelsky srozumitelný a plnil svůj účel.

Firemní kultura po pandemii

Jak vybudovat hybridní kulturu a udělat z vašich zaměstnanců komunitu a z kanceláří komunitní místo, kde se vaši lidi potkávají, baví, diskutují, ale především dosahují efektivních výsledků, to je téma Petra Skondrojanise z Cocumy.

Startupy a inovace v digitálním prostředí

Zakladatel projektu Foodgroot Petr Václavek se s vámi podívá na zajímavé trendy a problémy, které se vyskytly na české startupové scéně. Poukáže na projekty, které mají výraznější potenciál inovovat digitální prostředí.

Podíváme se i na další obory digitálu jako jsou videomarketing, digitální PR, influencerské kampaně, digitální transformace či obsahový a brand marketing. Řekneme si, kam směřuje český podcastový trh a probereme zkušenosti ze vstupu na zahraniční trhy.

V průběhu konference navíc dostanou prostor ty nejinspirativnější digitální projekty letošního roku spolu s jejich tvůrci a budou vyhlášeny výsledky soutěže WebTop100.

Pojďte se s námi na konferenci WebTop100 seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti digitálního marketingu pro váš byznys. Registrovat se můžete na stránkách TUESDAY.cz.

Hlavními partnery akce jsou Dognet a INTERNET CZ, mediálními partnery pak Marketing Journal a Lupa.cz. Odborně akci zajišťuje Sherpas a produkci Internet Info.