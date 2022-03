Tohle jsou nejlepší stolní mixéry dle německých testů

Koupě kuchyňského mixéru zní jako jednoduchý úkol, ale s různými typy a dostupnými funkcemi je třeba zvážit, zda konkrétní spotřebič splňuje vaše potřeby. Náš dnešní článek, pro který jsme si vzali na pomoc test nejlepších stolních mixérů, vás nasměruje k nejlepšímu řešení pro vaše potřeby a rozpočet.

Co je to mixér a jak funguje?

Když se řekne mixér, myslí se tím většinou stolní mixér. Nazvat to jen elektronickou pomůckou na mixování a sekání tekutých nebo polotuhých surovin neodpovídá tomuto všestrannému kuchyňskému spotřebiči. Mixér je mnohem více než jednoduchým kuchyňským spotřebičem, který primárně používají vegetariáni, vegani a raw foodisté ​​ke sekání ovoce a zeleniny.

Základ mixéru tvoří stojan, protože v něm je umístěn motor, napájecí kabel a ovládací prvky. Rychlost lze regulovat přes ovladač, například v podobě otočného ovladače nebo spínače. Mnoho mixérů navíc nabízí různé programy. Na základnu lze připevnit mixovací nádobu, obvykle jednoduchým otočením, která je vyrobena ze skla nebo plastu. Uvnitř nádoby je čepel, která je přes toto rozhraní zásobována energií z motoru. Víko na mixovací nádobě zabraňuje postříkání a lze ho v závislosti na modelu vyklopit nebo odšroubovat.

Oblasti použití – nebo mixér v akci

Od dob smoothie hypu jsou mixéry opět velmi žádané. S kategorií „Smoothie Maker“ přišla na trh dokonce zcela nová produktová řada. Nicméně, kromě přípravy krémových smoothies je mixér skvělý pro přípravu polévek, omáček, krémů, dipů, koktejlů, shake-ů a dokonce i zmrzliny. K tomu, abyste se svým mixérem dokázali vyrobit zmrzlinu například z mražených banánů, však potřebujete obzvlášť výkonný přístroj.

Pokud jde výrobce je třeba je jasně rozlišit. Ne každý výrobce má stejný sortiment. Existují společnosti, které nabízejí především smoothie mixéry, jiné se specializují na vysoce výkonné mixéry s výkonem přes 1000 wattů. Který výrobce a mixér je pro vás nejlepší, záleží v podstatě na tom, co s mixérem hodláte dělat a pro kolik lidí chcete připravovat nápoje nebo jídlo.

Jak se testuje stolní mixér?

Důležitým testovacím kritériem je příprava pokrmu. Ze 40 procent to rozhoduje o tom, zda je mixér dobrý, špatný nebo dokonce nejlepší. V závislosti na testu se kontroluje, jak si příslušný mixér vede při přípravě zelených smoothies, ovocných smoothies, ledových nápojů, dipů, studených polévek, kaší, ořechového másla a zmrzliny. Mixér musí být vybaven kvalitními noži, aby se ingredience správně nasekaly a rozmixovaly. Také lopatky by měly být uspořádány tak, aby proces míchání probíhal automaticky. Druhým kritériem je manipulace. Dobrý mixér se vyznačuje jasným, srozumitelným návodem k použití, nekomplikovanou obsluhou a jednoduchou montáží.

Test také hodnotí, jak snadno se mixér čistí. Dalším nezanedbatelným testovacím kritériem je životnost.Vyznačuje se testovací model svou spolehlivostí nebo se po velmi krátké době vzdá? Takový test lze provést spuštěním mixéru v mnoha testovacích cyklech po jedné minutě. Může to být například tisíc testovacích cyklů, přičemž každý cyklus se skládá z 5 × 1 minutové testovací jízdy s krátkou přestávkou mezi nimi a poté 20 minutovým ochlazením. Během testu jsou připravovány měkké až tekuté potraviny a nápoje jako dětská výživa, smoothies a studené zeleninové polévky. Kromě toho testy přikládají velký význam životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Ať už drahé nebo levné – každé zařízení může mít vady a slabá místa. V testech téměř všechna zařízení fungují velmi hlasitě. Pokud se rozhodnete pro tišší zařízení, musíte dělat kompromisy z hlediska výkonu. Velmi velkou slabinou je také životnost, přijatelnou mají obvykle velmi drahé modely, např.od Vitamixu. U levnějších zařízení to většinou vypadá jinak. Stává se tedy, že se přehřívají základní desky nebo se trhají hnací řemeny. Neměly by být zanedbány ani bezpečnostní aspekty. Víko by mělo těsně přiléhat na nádobu a nemělo by vyskakovat. Ideálně ji nelze během mixování otevřít, aby nehrozilo zranění.

TOP 3 stolní mixéry dle německých testů, dostupné i na našem trhu

Jaký je TOP stolní mixér? Pokud hledáte mixér pro běžnou domácnost, podle testů a následného srovnání je výkon 600 až 800 wattů zcela dostačující. Smoothie vyžadují více energie, aby se rostlinná vlákna správně nasekala. V takovém případě zvolte mixér, který dodává alespoň 900 wattů. Výkon mixéru lze také určit nejen podle počtu wattů, ale také podle počtu otáček. Počet otáček udává, kolikrát se nůž otočí za minutu. Čím vyšší hodnota, tím lépe. Měl by být schopen vykonat alespoň 10 000 otáček za minutu. Lepší je ale až kolem 20 000. Výhodou jsou jemně nastavitelné úrovně výkonu a rychlosti. Nádoby a čepele (nerezové) by měly být snadno čistitelné.

Než si koupíte mixér, měli byste vždy použít tato testovací kritéria jako vodítko.

1. WMF Kult Mix & G



Autor: alza.sk

Mini mixér WMF Kult X Mix & Go funguje trochu jinak jako jiné mixéry. Skládá se z bloku motoru a láhve na pití o objemu 0,6 litru. Pro láhev na pití jsou dva šroubovací uzávěry. Úplně normální, jak je známo ze sportovních lahví na pití. A druhý, na jehož vrcholu je konektor k bloku motoru. Ve spodní části je čtyřbřitý nůž. Pro mixování musíte tento uzávěr natočit na láhev a položit dnem vzhůru na blok motoru. Stiskněte jediné tlačítko. 300 wattů, které otáčí čepelí rychlostí 23 000 otáček za minutu, by měly mou ovocnou směs nasekat během okamžiku. Neexistují žádné různé úrovně rychlosti nebo intervalová funkce. Po mixování sundáte láhev z bloku motoru a vyměníte víčka.

Výrobce doporučuje čistit multifunkční mixér ručně. Maximální provozní hlasitost je 88 decibelů. Základna WMF Kult Mix & Go má nerezový vzhled s černou horní a spodní částí. Nádoba je průhledná a má černé víko. Mixér měří 10,5 × 10,5 × 40,0 (délka x šířka x výška) centimetrů a váží 1,6 kilogramu. Za svou cenu WMF Kult X Mix & Go smoothie maker, který byl zredukován na základní funkce dělá svou práci dobře. Výsledky mixování jsou naprosto v pořádku.

2. Philips Avance HR3655 00



Autor: philips.sk

Vysoce výkonný mixér Philips HR3655 splňuje různé potřeby mixování s více nádobami a silným výkonem 1 400 wattů. Skleněná konvice o objemu 1,8 litru je ideální pro zásobování rodiny smoothie bohatými na vitamíny. Zařízení také rychle a snadno vytvoří omáčky, dipy, dezerty a ledovou tříšť. Dvě 600 mililitrové nádoby Tritan umožňují vzít si s sebou koktejly, smoothies nebo salátové dresingy na cesty. Jsou nerozbitné, neobsahují BPA a dodávají se s víčkem na pití.

Protiskluzový moderní blok motoru v nerezovém provedení dosahuje až 35 000 otáček čepele za minutu. To je výrazně více než u běžných mixérů a zajišťuje efektivnější sekání, díky kterému je možné připravit i zelené smoothie. Výrobce slibuje výrazně jemnější výsledky mixování než předchozí modely a recenze potvrzují, že je dosaženo znatelně homogennějších konzistencí.

Možnosti ovládání jsou jednoduché a přehledné, kromě obvyklé pulzní funkce je zde tlačítko pro smoothie a jedno pro drcený led. Neexistují žádná předprogramovaná nastavení času nebo individuální rychlosti mixování. Plusem je odnímatelná čepel, která zjednodušuje čištění nádob. Jednotlivé díly jsou navíc vhodné do myčky nádobí, což usnadňuje každodenní používání. A oproti klasickým vysoce výkonným mixérům nemusíte u tohoto modelu sáhnout příliš hluboko do kapsy.

3. Russel Hobbs 23821 56



Autor: muj-russellhobbs.cz

S výkonem 600 wattů a rychlostí otáčení až 22 400 otáček za minutu je mixér Russell Hobbs vhodný zejména pro přípravu koktejlů, shake-ů a smoothies. U tvrdých potravin může dosáhnout svých limitů. Tělo je vyrobeno z nerezové oceli, nádoba o objemu 1,5 litru je skleněná. Odnímatelný uzávěr plnicího otvoru je navržený tak, aby usnadnil mixování a umožňuje plynule přidávat přísady do mixéru bez jakéhokoli úniku. Zpracování je tedy kvalitní. Součástí balení je i šálek To-Go.

Díky čtyřem břitům lze očekávat spolehlivé a rychlé sekání. Zařízení nabízí dva rychlostní stupně a má i pulzní funkci a funkci drcení ledu. Použijte pomalejší nastavení pro mixování hustých a objemných dipů nebo rychlejší nastavení pro hladké a hedvábné polévky. A pokud skutečně potřebujete kontrolu, nastavení Pulse je navrženo pro jemné a konzistentní míchání přísad. Poměr cena – výkon je velmi rozumný a koupi lze doporučit.

Zdroje informací:

● https://www.stern.de/vergle­ich/standmixer/

● https://www.computerbild.de/test-vergleich/standmixer-test/