Trend retro her je v Česku a na Slovensku na vzestupu

Videoherní průmysl se za posledních několik let nesmírně posunul směrem kupředu, a to jak z hlediska výběru titulů, žánrů nebo třeba herních mechanik. I v současné době jsou však staré retro hry, které si můžete prohlédnout například na stránce stareretrohry.cz, pro Čechy i Slováky nesmírně populární, a to v několika konkrétních titulech a verzích. Pojďme se na ně v tomto článku podívat a zjistit, proč si popularitu zajistily a proč jsou i nyní tak ostře sledované.
Trendy v současné době v rámci retro her
I v současné době jsou retro zábavné hry jako na stránce zabavne-hry.sk pro Čechy a Slováky nesmírně hrané. Zde si proto popíšeme několik trendů, které se objevují v dnešním světě gamingu.
Remaky a remastery retro her
Remaky a remastery přivádějí k životu staré legendární hry. Otázkou však mnohdy je, jak se remake či remaster povede a zda bude mít kýžený výsledek. Pro představu o tom, co tyto termíny znamenají:
- Remake: Kompletní předělávky hry od nuly, často však s implementací nových technologií, jako je nový engine, level design, grafika. Mění se také ovládání a přidávány nebo upraveny jsou i samotné scény, například v rámci cutscén. Výsledek bývá moderní hra, která jen čerpá inspiraci z originální verze.
- Remaster: U remasteru zůstává základ hry stejný. V tomto případě je tedy hra podobné originálu, tzn. stejný engine, stejné animace i stejné mechaniky. Co je však upraveno, je grafika, zvuk, ovládání nebo nové moderní efekty. Cílem se v tomto případě stává zpřístupnit retro hru novým hráčům nebo novým zařízením.
Zde je několik remaků a remasterů, se kterými se můžete v současné setkat:
- Resident Evil 2, 3 a 4 remaky – nyní jsou to přepracované survival horory.
- Final Fantasy VII remake – představuje modernizovanou verzi legendárního RPG.
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 a 2 remaky – navrací tyto legendární tituly ze skateboardového prostředí opět na moderní zařízení a s moderními enginy.
- Mafie 1 remake – přepracovaná moderní verze naší české legendární hry, která má zcela nový engine, grafiku, efekty i nové mise.
- Silent Hill 2 remake – remake z původní verze hry z roku 2001 vydaný během roku 2024.
- Dead Space remake – znovu vytváří originální hru z roku 2008 a přepracovává do nového kabátu, vydaný v roce 2023.
- Bioshock The Collection remaster – byl vydán v roce 2016.
- GTA: The Trilogy – remaster pro trilogii GTA titulů vydaný v 2021.
Remaků a remasterů samozřejmě existuje mnohem více, takže pokud jste měli svůj oblíbený titul jako retro hru a jednalo se o známou videohru, je dost vysoká šance na to, že se ho ujal remake nebo alespoň remaster. Prohledejte tedy internet a zkuste novou verzi hry nalézt, často si připomenete jak samotný legendární příběh, tak i obohatíte své zážitky o nové scény či mise (jako v případě Mafie).
Nové hry v retro designu
Za retro design si každý dosadíme svou představu o tom, jak by mohly takové hry vypadat. Často se jedná o kostičkovanou plošinku nebo nějakou FPS střílečku s kostičkovanou nebo 3D grafikou. V současné době však existuje několik titulů přesně na těchto designech, které si své místo na trhu s hrami velmi rychle našly. Jedná se například o:
- Minecraft: Minecrat trend stylu retro her v podstatě začal, jelikož představil kostičkový svět typický pro staré 3D hry. Minecraft kromě retro grafiky přinesl i kreativní stavění, ať už se jedná o základní domy nebo třeba pokročilé počítače vybudované právě v této hře. Jako takový příběh nemá, ale dokončit hru i tak můžete – je třeba nalézt portál do Endu a zabít draka.
- Teraria: Teraria je v podstatě 2D verze Minecraftu. Hráč se zde ocitne v nově vygenerovaném světě a může těžit suroviny, přežívat a bojovat s monstry. Herní svět je plný tajemství a skutečně rozsáhlý, takže má neustále co nového objevovat.
- Celeste: Celeste je hardcore plošinovka, kde se hráč snaží vyšplhat na horu Celeste. Během své cesty a snažení však čelí náročným výzvám, a to především parkourového, skokanského typu. Jedná se o příběh, který je zaměřený na učení se svým chybám a překonávání překážek – ať už fyzických, tak i psychických.
- Undertale: Nakonec hra Undertale spojuje RPG s retro tematikou. Hra má jednoduchý pixelový design a byla vydána v roce 2015, takže ji lze zařadit mezi nově vzniklé retro hry. Hráč se zde setkáte se vzrušujícími souboji, pro které se ale může rozhodnout – nepřátele může totiž i šetřit. Každé rozhodnutí pak ovlivňuje celý příběh. Tento titul tak může být skvělý, pokud chcete vyzkoušet něco nového, postaveného na moderních technologiích, ale s nádechem retro designu.
Proč jsou retro hry nyní populární?
S posunem technologií se posouvá i doba, za kterou hráči své oblíbené tituly hráli – třeba i v dětství. Jeden z důvodů, proč jsou retro hry nyní tak populární, je tedy jednoduše nostalgie. Dále jsou tyto hry také často jednoduché, což snižuje čas potřebný k naučení se hry. Styl pixel-art je také v mnoha případech prostě cool, což přitahuje pozornost hráčů i samotných vývojářů.
Lidé a hráči mají staré retro hry neustále v oblibě. Díky remakům a remasterům, jakožto moderním trendům v tomto odvětví, se k nim mohou vracet a užívat si zábavy a zážitků, které nabízejí. Pokud se rozhodnete pro remaster, můžete očekávat starý titul v novém kabátě, pokud pro remake, jedná se v podstatě o novou hru, která je navázána na svou původní verzi.
Dalším trendem pak je také vývoj nových her s jednoduchými mechanikami, které však mohou být ve hře jinak náročné – typickými tituly mohou být Jump King nebo Celeste. Ze starých retro her nebo jejich moderních verzí si tak bezpochyby každý vybere a je to také skvělá zábava, pokud se chcete vrátit do svých dětských let.