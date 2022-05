Trh s internetem pro firmy se pročistil, konsolidace čeká poskytovatele připojení pro domácnosti, shodli se v IT Session Marek Štastný z Quantcomu a Martin Kříha z Pe3ny Net

„Konsolidace v segmentu zaměřeném na firmy proběhla, my tam už nenajdeme operátora, kterého bychom dokázali koupit a jeho portfolio tvořila převážně firemní klientela,“ říká v dalším dílu podcastové série IT Session Marek Šťastný, technický ředitel společnosti Quantcom, která je jedním z největších vlastníků optických sítí v Česku. Nyní podle něj čeká konsolidace i trh s internetem pro individuální zákazníky, protože tolik malých hráčů bez větší vlastní sítě nemůže dlouhodobě obstát.

„Celkově je v Česku určitě přes tisíc poskytovatelů internetu, což je fenomén, který je naprosto jedinečný,“ říká Štastný. A vysvětluje, že jde o dědictví někdejšího telekomunikačního monopolu, který byl hodně zdrženlivý ke sdílení sítě s jinými operátory. Otevřel se tak prostor vznik řady menších konkurentů, kteří se na trhu prosazovali po svém.

„Často jsou to malí lokální hráči, kteří mají kus pevné sítě, kus bezdrátové sítě a pronajímají si kapacitu od větších operátorů,“ přibližuje Šťastný s tím, že typický český poskytovatel ze středního města má ve svém portfoliu zpravidla do deseti procent firem, zbytek klientů představují domácnosti.

Celý podcast si můžete pustit zde:

<a href=„https://rss.com/podcasts/quantcom-it-sessions-2022/469975/“>Počet hráčů na českém trhu s internetem je unikum. V IT Session debatovali Marek Šťastný z Quantcomu a Martin Kříha z Pe3ny Net | RSS.com</a>

Na trhu fungují i čistě virtuální operátoři, kteří si fyzickou infrastrukturu pouze pronajímají. Ceny dat i hlasových služeb ale klesají, což omezuje prostor pro marži těchto firem, které tak přirozeně spíše ubývají. „Když si pronajímáte službu a jen ji přeprodáváte, dříve nebo později vám dojde dech,“ říká Marek Šťastný. Vlastní síť naopak znamená kvalitu, vlastní produktovou i cenovou politiku, a tedy mnohem lepší postavení v ostré konkurenci.

Jako nevyhnutelnou vidí konsolidaci trhu s datovým připojením i další z účastníků třetí IT Session Martin Kříha, ředitel společnosti Pe3ny Net. Mluví přitom z vlastní zkušenosti. Se společníky začínali v roce 2003 jako komunitní síť, která si kladla za cíl zajišťovat časově neomezené připojení domácnostem. „Následně v roce 2005, když už jsme připojili všechny kamarády a známé, založili jsme s.r.o. a začali neomezený internet šířit komerčně. Musíme si uvědomit, že tehdy to byl opravdu internetový pravěk. Rychlosti se pohybovaly v řádech kilobitů za sekundu,“ říká Kříha.

Pe3ny Net startovaly jako všichni alternativní operátoři na bezdrátových sítích, které časem přeměňovali do sítí optických, jež jsou budoucností pevného internetu. Zlomový byl pro firmu rok 2010, kdy na optiku připojila téměř všechny bytové domy v pražské čtvrti Petřiny. Zhruba v polovině minulé dekády se ale trh podle Kříhy začal měnit, operátoři obecně více investovali do vlastní optické sítě, přibylo akvizic a začalo se bojovat o území.

„Šlo o to kopat optiku tam, kde ještě není, a získat výhodu být tam první. My jsme s našimi financemi nemohli stavět tak rychle, potřebovali jsme silného partnera se zkušenostmi, a proto jsme se v roce 2016 rozhodli přejít pod křídla Quantcomu,“ vysvětluje Kříha. V současnosti podle něj Pe3ny Net patří i díky tomuto rozhodnutí zhruba mezi dvacítku největších poskytovatelů internetu pro domácnosti.

Quantcom zase díky podobným převzetím postupně vyrostl do současné velikosti. „Těch zásadních akvizic bylo asi kolem osmi, každá přinesla něco jiného, což je dáno povahou subjektu, který kupujete. Někdy je to více infrastruktury, někdy více firemních klientů, někdy je to know how lidí, kteří tam pracují,“ poznamenává Marek Šťastný. Podobně podle něj postupují i jiní hráči, Quantcom má ale výhodu, že není obří firma se spoustou složitých procesů, která jako parní válec akvizici zpracovává léta, než ji dokončí. „Jestli jsme při akvizicích v něčem unikátní, tak možná v tom, že jsme na to zvyklí, a máme určité know how, jak to udělat rychle,“ dodává Šťastný.

Zároveň připouští, že slučování firem zeslabuje konkurenci, domácí trh je ale podle něj ve službách pro domácnosti stále tak fragmentovaný, že to zákazníkovi spíše komplikuje orientaci. Vývoj, který se zhoupl od absolutního monopolu ke spoustě malých firem a teď směřuje zase zpět, se nakonec stabilizuje a zůstanou menší desítky středně velkých operátorů, odhaduje expert z Quantcomu.

Podobně to vidí i Martin Kříha z Pe3ny Net. „Z mého pohledu by bylo ideální, kdyby si každá domácnost mohla vybrat třeba ze dvou až pěti operátorů. Protože trh je prostorově rozsegmentovaný – někdo dělá Prahu, někdo Brno – tak by to znamenalo, že v Česku budou působit desítky firem,“ říká Kříha.

Dodává ale, že v republice jsou stále i neobsazená místa, kam lze optickou síť dovést jako první. Nejprve totiž byla v segmentů domácností připojena sídliště, kde není nutné kopat do země, protože tam vedou kolektory, jimiž se pouze natáhne kabel. „Ty bílé nevykolíkované lokality z pohledu služeb pro domácnosti zůstávají v širších centrech měst. Pak je to řada hůře dostupných míst, které potřebují větší investice,“ říká Kříha. Funkční a rentabilní síť lze podle něj vybudovat i na venkově. Důležitá je ale vstřícnost samotné obce k takové výstavbě, což rozhodně nebývá pravidlem.