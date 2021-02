Tři měny, jež v loňském roce z hlediska růstu překonaly bitcoin

Přesto ještě na konci minulého roku lámal rekordy. Dokázal překonat magickou hranici 20 000 dolarů, dokonce se dostal vcelku vysoko nad tuto hranici. Přesto se ale daly najít kryptoměny, které na tom byly z hlediska růstu ještě lépe. Konkrétně se jednalo o tři z nich. My se na všechny podíváme podrobněji, nicméně předtím se zaměříme na tržní kapitalizaci kryptoměn obecně.

Extrémní meziroční nárůst

Jen pro představu, na počátku loňského roku dosáhla tržní kapitalizace veškerých virtuálních měn, jichž je více než 7900, 191,5 miliardy dolarů. Na konci loňského roku, konkrétně 18. prosince, už byla tato hodnota na 658 miliardách dolarů. Zvýšení tedy bylo 244%! Zcela neuvěřitelné. Ano, z velké části se na tomto růstu podílel právě bitcoin, nicméně stály za ním i ostatní kryptoměny. S bitcoiny se výhodně obchodovalo třeba na platformě Bitstock.

Obří nárůst u Etherea

Tato kryptoměna se v loňském roce vyznamenala, vždyť její hodnota vzrostla o 430 %! Oproti bitcoinu šlo tak o zhruba dvojnásobné zvýšení hodnoty. Ethereum se vyznačuje základní blockchainovou technologií, která je velmi populární. Vynikající jsou především smart kontrakty. Jedná se o jakousi správu vzájemných dohod mezi dvěma uživateli. Jestliže jsou mezi dvěma stranami podmínky dané smlouvou splněné, může dojít ke konkrétní akci. Firmy v podstatě řídí a sledují dané dodavatelské řetězce zcela inovativním způsobem. Za zmínku u této kryptoměny stojí také podpora EEA. Jde o uskupení Enterprise Ethereum Alliance. Tato organizace seskupuje přes 200 společností, jež chtějí podpořit spolupráci na blockchainu Ethereum. Mezi institucemi budí tato měna skutečně velký zájem. Mimo jiné do EEA patří i slavná finanční firma JPMorgan Chase. Tradičně se s Ethereem obchoduje na Coinbase.

Růst v síti Cardano

Byl také signifikantní a činil 495 %. Zaznamenán byl především růst osmé největší měny ADA, která funguje v rámci sítě Cardano. Její zhodnocení v loňském roce bylo oproti bitcoinu dvojnásobné a činili 500 %. Investice do blockchainu Cardano se staly stále oblíbenějšími a investoři byli doslova nadšení. Velkou devízou této sítě je bezesporu také zahájení programu nazvaného Shelley. Díky němu mohou účastnici provozovat větší množství uzlů. Díky zmiňovanému programu se také zvyšuje decentralizace sítě a samozřejmě bezpečnost. Do budoucna je třeba počítat ještě s dalšími systémy, které zvýší bezpečnost obchodování. Jsou jimi Goguen a Voltaire. Do sítě přijdou smart kontakty a další funkcionalita.

U NEMU šla čísla nahoru o 780 %

Zmínit se musíme také o 17. největší kryptoměně, již představuje XEM. Jedná se o virtuální měnu běžící na známém protokolu NEM. Letošní zisk u ní byl oproti bitcoinu trojnásobný, konkrétně šlo o závratných 780 %. Ať už investoři šli přes Simplecoin nebo cokoli jiného, mohli se dočkat velmi zajímavého zhodnocení. A hlavní přednost obchodování v rámci tohoto systému? Smart Asset Systém. Právě on dokáže technologii přizpůsobit tak, aby dokonale korespondovala s potřebami dané firmy. Samotný blockchain je v tomto případě otevřený nebo uzavřený v závislosti na tom, co si aktuálně přeje daný podnik, respektive jaká jsou jeho očekávání. Jedná se o vynikající službu, jež může posloužit i v případě ověření kryptografických podpisů. Na posledních několik let se protokol NEM vydal cestou mnohých partnerství. Hodně diskutovaná a kvitovaná byla hlavně spolupráce se StakeHound. V prosinci loňského roku byl spuštěn systém stakedXEM.