Udržte autenticitu v AI světě. Buďte zapamatovatelní i pro gen Z

AI zrychluje tvorbu, sociální sítě formují vkus gen Z a značky snadno splývají. Jak udržet autenticitu, vrátit do hry kreativitu a stavět na ambasadorech, kterým lidé věří, ukážou řečníci BRANDstorming.
Dnes
V praxi dnes rozhoduje, jestli značka dokáže proměnit autenticitu a kreativitu ve skutečnou konkurenční výhodu a nenechá se převálcovat honbou za efektivitou. Na konferenci BRANDstorming 2026 řečníci prozradí své recepty na to, jak přenést důvěryhodnost do komunikace, jak udržet nápady živé i v době AI a automatizace i jak funguje budování značky přes známé tváře a ambasadory – od emocí k růstu.

Zaměříme se také na umělou inteligenci a na to, jak ji zapojit do celého marketingového procesu, kdy značkám pomáhá růst a kdy je může naopak poškodit. A podíváme se na stále koupěschopnější generace Z a Alfa, včetně toho, jak generace Alfa vnímá značky a mění jazyk i logiku nákupu.

To vše vypukne 9. dubna v Hotelu Jalta v Praze, na kdy jsme si pro vás připravili nabitý program plný inspirace i praktických rad. Ještě do 9. února máte možnost získat zvýhodněné vstupné.

Hlavní témata

  • Jak vnímají značky generace Z a Alfa a jak je zaujmout
  • Kreativita jako konkurenční výhoda
  • Jak propsat autenticitu do komunikace značky
  • Budování značek přes ambasadory a práce s emocemi
  • Marketing v éře AI: od promptů k autonomním kampaním
  • Ochrana značky: reputační i právní rizika

O čem konkrétně budeme mluvit:

Jak známá tvář pomáhá budovat brand: od emocí k růstu

V době, kdy algoritmy našeptávají, co a kde koupit, finální volbu pořád dělá člověk – podle emocí a důvěry. Jak lokální ambasadorka, autentické partnerství a konzistentní kreativa zvedají brand i byznys ukážou Zuzana Hadrbolcová a Martina Juráňová (Notino).

Proč optimalizovaný marketing nikoho nezajímá

Tomáš Pohl (Justmighty) rozebere, proč „bezpečné“ kampaně často nefungují a jak honba za efektivitou vytlačuje kreativní myšlení. Ukáže taky, jak vrátit do hry nápady, které nejsou jen správné, ale i zapamatovatelné.

Od vysílání ke scrollování: Jak televize oslovuje generaci Z

Jak udělat, aby televizní obsah fungoval na sociálních sítích a neztratil se v social-first světě? Praktické postupy a chytré adaptace trendů nabídnou Natálie Procházková a Kristina Rudišová (FTV Prima).

AI: Zkratka k úspěchu… i ke katastrofě

Kdy umělá inteligence značku vystřelí dopředu – a kdy naopak odhalí slabiny strategie i týmu? Tohle téma pojmenuje Martin Svetlík (Ogilvy) a ukáže, jak z AI vytěžit maximum bez drahých přešlapů.

Marketing v AI éře: Od promptů k plně autonomním kampaním

Experimenty s ChatGPT jsou jen začátek – teď přichází agentizace a „AI tým“, který pracuje samostatně. Jak se z dvoutýdenní práce stávají hodiny a marketér se mění v dirigenta předvede Josef Martinkovič (WPP Media).

Autenticita jako konkurenční výhoda a jak ji propsat do komunikace značky

Proč ji lidé považují za klíčovou a kde je hranice mezi deklarovanou a skutečně žitou důvěryhodností značky? Sweet spot i konkrétní přístup přiblíží Jaroslav Malina a Klára Chalupecká (Publicis Groupe).

Právní fuck-upy při ochraně značky

Prakticky, svižně a #bezparagrafů s Petrou Dolejšovou: nejčastější právní přešlapy, které umí odpálit reputaci nebo vést k „nedobrovolnému rebrandingu“. Co si pohlídat dřív, než bude pozdě, zazní na reálných příkladech.

Hledáte nápady a postupy, které využijete u vlastní značky?Zajistěte si místo na BRANDstorming a využijte EARLY BIRDS do 9. února 2026.

Programpřehled řečníků konference BRANDstorming najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.

Mediálními partnery konference jsou MediaGuru a Marketing Journal. Produktovým partnerem je Easy Event. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.

