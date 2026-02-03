Udržte autenticitu v AI světě. Buďte zapamatovatelní i pro gen Z

V praxi dnes rozhoduje, jestli značka dokáže proměnit autenticitu a kreativitu ve skutečnou konkurenční výhodu a nenechá se převálcovat honbou za efektivitou. Na konferenci BRANDstorming 2026 řečníci prozradí své recepty na to, jak přenést důvěryhodnost do komunikace, jak udržet nápady živé i v době AI a automatizace i jak funguje budování značky přes známé tváře a ambasadory – od emocí k růstu.
Zaměříme se také na umělou inteligenci a na to, jak ji zapojit do celého marketingového procesu, kdy značkám pomáhá růst a kdy je může naopak poškodit. A podíváme se na stále koupěschopnější generace Z a Alfa, včetně toho, jak generace Alfa vnímá značky a mění jazyk i logiku nákupu.
To vše vypukne 9. dubna v Hotelu Jalta v Praze, na kdy jsme si pro vás připravili nabitý program plný inspirace i praktických rad. Ještě do 9. února máte možnost získat zvýhodněné vstupné.
Hlavní témata
- Jak vnímají značky generace Z a Alfa a jak je zaujmout
- Kreativita jako konkurenční výhoda
- Jak propsat autenticitu do komunikace značky
- Budování značek přes ambasadory a práce s emocemi
- Marketing v éře AI: od promptů k autonomním kampaním
- Ochrana značky: reputační i právní rizika
O čem konkrétně budeme mluvit:
Jak známá tvář pomáhá budovat brand: od emocí k růstu
V době, kdy algoritmy našeptávají, co a kde koupit, finální volbu pořád dělá člověk – podle emocí a důvěry. Jak lokální ambasadorka, autentické partnerství a konzistentní kreativa zvedají brand i byznys ukážou Zuzana Hadrbolcová a Martina Juráňová (Notino).
Proč optimalizovaný marketing nikoho nezajímá
Tomáš Pohl (Justmighty) rozebere, proč „bezpečné“ kampaně často nefungují a jak honba za efektivitou vytlačuje kreativní myšlení. Ukáže taky, jak vrátit do hry nápady, které nejsou jen správné, ale i zapamatovatelné.
Od vysílání ke scrollování: Jak televize oslovuje generaci Z
Jak udělat, aby televizní obsah fungoval na sociálních sítích a neztratil se v social-first světě? Praktické postupy a chytré adaptace trendů nabídnou Natálie Procházková a Kristina Rudišová (FTV Prima).
AI: Zkratka k úspěchu… i ke katastrofě
Kdy umělá inteligence značku vystřelí dopředu – a kdy naopak odhalí slabiny strategie i týmu? Tohle téma pojmenuje Martin Svetlík (Ogilvy) a ukáže, jak z AI vytěžit maximum bez drahých přešlapů.
Marketing v AI éře: Od promptů k plně autonomním kampaním
Experimenty s ChatGPT jsou jen začátek – teď přichází agentizace a „AI tým“, který pracuje samostatně. Jak se z dvoutýdenní práce stávají hodiny a marketér se mění v dirigenta předvede Josef Martinkovič (WPP Media).
Autenticita jako konkurenční výhoda a jak ji propsat do komunikace značky
Proč ji lidé považují za klíčovou a kde je hranice mezi deklarovanou a skutečně žitou důvěryhodností značky? Sweet spot i konkrétní přístup přiblíží Jaroslav Malina a Klára Chalupecká (Publicis Groupe).
Právní fuck-upy při ochraně značky
Prakticky, svižně a #bezparagrafů s Petrou Dolejšovou: nejčastější právní přešlapy, které umí odpálit reputaci nebo vést k „nedobrovolnému rebrandingu“. Co si pohlídat dřív, než bude pozdě, zazní na reálných příkladech.
Program i přehled řečníků konference BRANDstorming najdete na stránkách TUESDAY.cz
