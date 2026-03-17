Umí už AI psát texty a tvořit lepší obsah než lidé? Nebo jsou lidská kreativita a autenticita stále nenahraditelné? Třináctý ročník konference Content First se zaměří právě na to, jak se mění obsahový marketing pod vlivem AI a kde zůstává rozhodující role člověka. Budeme mluvit o tvorbě videí nejen s využitím AI, o podcastech, firemních médiích, influencerech, AI avatarech i nových trendech ve vyhledávání obsahu. S odborníky na obsah se sejdeme 21. května v Hotelu Jalta v Praze.
Jen do 23. března je možné koupit zvýhodněné vstupné Early Birds.
Vybíráme z programu:
Příběh. Největší kapitál značky
Jiří Langpaul z agentury WeareGinger na příkladu Kooperativy ukáže, jak může dlouhodobě konzistentní komunikace, práce s kontextem a jednoduchý lidský insight vybudovat jednu z nejsilnějších značek na trhu.
Od digitálního balastu k obsahu, který má šmrnc
Ani v době AI, dat a automatizace nevzniká kvalitní obsah sám od sebe. Jak spojit data, kreativitu a AI tak, aby výstup měl nápad i emoci, ukáže na reálných kampaních Jan Pilát z WPP Media.
Firemní média v době AI: obsah jako služba
Blogy, magazíny, newslettery i interní komunikace dnes mění nové nástroje i nové nároky na efektivitu. Lucie Milerová z 52pages vysvětlí, kde AI pomůže s kapacitami a distribucí, ale nenahradí silné téma ani lidský úsudek.
Podcasty 2026: komunitní formát, nebo „levná“ televize poháněná AI?
Posouvají se podcasty k automatizované produkci, nebo naopak posilují jako prostor pro značky a komunity, kde je lidský přístup stále klíčový? Tomu se bude věnovat Hana Němečková ze Storylab.
Jak budovat komunitu na sociálních sítích s byznysovým dopadem
David Duc ze ShortPRO se zaměří na to, proč už dnes nestačí jen sbírat dosahy a proč je komunita klíčová pro důvěru, doporučení i rozhodování o nákupu.
Jak použít AI v kreativním procesu
Kde může umělá inteligence kreativcům skutečně pomoct a kde naopak hrozí, že výsledkem bude generický obsah bez nápadu, značky a pointy? Praktický pohled nabídne Petr Koubek z LCG New Media.
Workshop: Tvorba AI videa naživo podle námětu diváků
Přímo na pódiu vznikne krátké video podle zadání publika. Interaktivní AI Video Show povede Ondřej Svoboda a ukáže, kam se dnes posunuly generativní nástroje v oblasti videa.
A to ještě není zdaleka všechno. Michal Bilka přiblíží, jak přemýšlí o obsahovém marketingu ve společnosti Astratex, a Alexander Bruna z Elevaty.ai představí AI avatary jako nový brand asset.
Program i přehled řečníků konference Content First najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Mediálním partnerem konference je MediaGuru, produktovým partnerem pak Easy Event. Akce vzniká za podpory Whitepress, organizuje ji TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.