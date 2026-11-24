Začalo to jako běžný bezpečnostní incident. Systém WEDOS Global Protection zaznamenal opakované pokusy o SQL injection – útok, při kterém se automatizovaný nástroj snaží zneužít chyby webové aplikace k přístupu do databáze. Jeden ze zdrojů se nacházel v síti českého poskytovatele internetového připojení. Když mu WEDOS zaslal oznámení s přesnými časy útoků, následovalo nečekané zjištění.
Poskytovatel za útočící IP adresou dohledal dvě kompromitovaná zařízení. Obě byla podle jeho vyjádření čínské fotovoltaické střídače, tedy přístroje převádějící elektřinu ze solárních panelů pro využití v domácnosti či síti. Jejich běžná funkce nemusela být narušena. Současně ale z daného připojení odcházel provoz, který se pokoušel napadat cizí weby.
Odpověď poskytovatele přišla 23. října 2026. Jak se útočníci do střídačů dostali ani o jaké výrobce šlo, z dostupných podkladů nevyplývá.
Stejný způsob útoku z tisíců adres
Bezpečnostní tým následně prověřil, zda se stejný útočný nástroj neobjevuje i jinde. Porovnával technický otisk šifrovaného spojení (JA4) a způsob, jakým se software vydával za internetové prohlížeče. Podezřelý provoz střídal osm falešných identit prohlížečů Chrome, Edge, Firefox a Safari, přestože vykazoval shodné technické charakteristiky.
Za šest dní, od 18. do 23. října, WEDOS zaznamenal tuto kombinaci znaků z 3 210 IP adres ve 24 zemích a územích. Nejvíce jich bylo ve Francii (přes 1 500), v Česku (848) a ve Spojených státech (přes 450). Provoz pocházel z více než 250 autonomních systémů, tedy sítí různých poskytovatelů. Přibližně 99 procent adres bylo podle použité klasifikace mimo datacentra.
Takové rozložení je pro obranu komplikací. Zatímco provoz z některých serverových sítí mohou bezpečnostní nástroje vyhodnotit jako rizikový už podle původu, běžné domácí přípojky nemusí na první pohled vzbuzovat podezření. Samotná IP adresa proto k rozpoznání útoku nestačí.
Ve sledovaném období ochrana evidovala 759 027 pokusů o SQL injection souvisejících s tímto vzorcem provozu. Směřovaly proti 3 595 webům za ochranou WEDOS Global Protection. Přibližně 96 procent požadavků systém zablokoval, u zbývajících čtyř procent vyžadoval bezpečnostní ověření.
Útočení mělo opakující se průběh. Z jedné IP adresy přišlo v mediánu 72 požadavků, zpravidla na jediný web. Celkem 82 procent adres bylo v záznamech aktivních pouze jeden den. Na úrovni celé kampaně však požadavky přicházely nepřetržitě, včetně noci. Ve dnech 21. a 22. října bylo zaznamenáno přes 1 400 aktivních adres denně.
Počet zdrojů rostl. Neznamená to ale tisíce solárních elektráren
Historická data naznačují, že kampaň nabírala na intenzitě už od konce září. V týdnu od 28. září se sledovaný otisk objevil na 258 IP adresách, v následujícím týdnu na 894 a v týdnu od 12. října na 1 604. Od 19. října stačily pouhé čtyři dny k zachycení 2 620 adres.
WEDOS pro aktivitu pracovně používá název „zelený botnet“. Zásadní je ale rozdíl mezi potvrzeným zjištěním a podezřením. Fotovoltaické střídače byly identifikovány pouze dva. U ostatních zdrojů analýza prokázala shodný vzorec útočného provozu, nikoli typ připojeného zařízení. Stejně tak nelze bez dalších důkazů tvrdit, že všechny adresy ovládá jediný řídicí systém. Jedna IP adresa navíc nemusí znamenat jedno zařízení.
Samotný JA4 otisk také není důkazem útoku: podobné charakteristiky spojení mohou mít i legitimní automatizovaní klienti. Rozhodující byla kombinace otisku, falešných identit prohlížeče a konkrétních požadavků. U 94 procent adres odpovídajících sledované kombinaci WEDOS zaznamenal také zablokovaný pokus o SQL injection.
Případ ukazuje, jak mohou zařízení internetu věcí posloužit k útokům na weby. Fotovoltaický střídač je v podstatě síťový počítač s vlastním softwarem a často i vzdálenou správou. Pokud je kompromitován, může vytvářet nežádoucí provoz, aniž si toho majitel všimne.
Riziko se netýká jen velkých internetových služeb. Automatizované pokusy mohou mířit i na běžné české firemní stránky nebo e-shopy na doménách .cz. Doménová koncovka přitom sama o sobě web nijak nechrání; rozhodující je bezpečnost aplikace a schopnost odhalit škodlivé požadavky.
Majitelé fotovoltaických systémů by měli kontrolovat aktualizace firmwaru, změnit výchozí hesla a nevystavovat administrační rozhraní bez nutnosti veřejnému internetu. Provozovatelům webů incident připomíná, že útok nemusí přijít jen z datacentra. Jeho zdrojem může být i zařízení na střeše rodinného domu.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.
Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.
Údaje vycházejí z logů WEDOS Global Protection. Zachycují pouze provoz proti webům chráněným touto službou; část záznamů nebyla při analýze dostupná. Skutečný rozsah aktivity proto může být vyšší.