 »   »  Už žádný strašák. Na nové datové centrum můžete přejít v řádu hodin

Klasická datová centra jsou svou kapacitou, ale i zabezpečením nevyhovující. Pro firmy je navíc přesouvání vybraných služeb a IT kapacit do cloudů externích poskytovatelů velmi komplikované. Problémem je hlavně to, že si obvykle nezvyknou přenášet úplně všechno. Ve výsledku pak často existují dva nekompatibilní světy vlastního externího datového centra, které ale nelze integrovat. Tomu všemu se dá ale jednoduše zabránit a mohou se obrátit třeba na odborníky v IT společnosti Soitron.

Řešením výše popsaného je takzvaná hyperkonvergence. Spočívá v tom, že původně samostatné části IT infrastruktury – výpočetní výkon, síť, i datová úložiště, jsou dodávány jako jeden celek. A právě Soitron je dodavatelem hyperkonvergované architektury (HCI) s technologií Cisco Hyperflex.

Specialista na HCI v Soitronu Zbyszek Lugsch připomíná, že nasazení nového či rozšíření stávajícího datového centra je možné vyřešit řádově v hodinách. V minulých letech bylo přitom pravidlem, že instalace i spuštění nového datového centra trvalo i několik týdnů. Lugsch ale podotýká, že hyperkonvergovanou IT infrastrukturu nedávno v rámci Soitronu u zákazníka nasadili včetně migrace aplikací během několika dní. Daná firma přitom ani nemusela přerušit provoz. U Soitronu je totiž samozřejmostí snadná integrace hyperkonvergovaného hardwaru s existujícím IT prostředím.

Pojďme to vyzkoušet v reálném prostředí na svých souborech Chcete vědět, jak hyperkonvergence vypadá v praxi? Žádný problém. V Soitronu vám to ukáží v programu DEMO. První scénář: Přímo v Soitronu mají vybudované univerzální prostředí, ve kterém je nakonfigurovaná fiktivní firma

DEMO je kompletně postavené i včetně síťové infrastruktury a jsou schopni do něj na zkoušku „nahrát“ datové centrum jakékoliv firmy.

Během chvíle zákazníkovi vytvoří kopii jeho vlastního firemního datového prostředí.

DEMO prostředí jsou schopni propojit s jeho sítí, pokud to chce vyzkoušet v reálném prostředí.

Po zkoušce jej z virtuálního DEMO prostředí jednoduše odmigrují. Druhý scénář: IT specialisté Soitronu umí ale nasadit hyperkonvergované prostředí přímo v dané firmě.

Fyzicky vše na místě zprovozní a propojí s jejich stávajícím prostředím.

Uživatelé v dané firmě ani nepoznají, že se něco děje. Vše se tak dá jednoduše nastavit během pracovního dne.

I po tomto testu se virtuální DEMO prostředí jednoduše odmigruje

Firmy získají vlastní firemní cloud

Společnosti, které služeb Soitronu využijí se mohou těšit na jednodušší správu firemního IT, ale i automatizované aktualizace a jednotný management. Ten pak souvisle monitoruje stav celého IT prostředí. Podle Lugsche je podstatné i to, že díky postavení hyperkonvergovaného datového centra získávají firmy vlastní privátní cloud se všemi jeho výhodami. Pomocí softwarové nadstavby Cisco Cloud Center pak dokáží lehce propojit vlastní datové centrum s cloudovými službami externího poskytovatele, díky čemuž uspoří i místo.

Soitron nabízí i službu s názvem Cloud Testing, díky které je možné analyzovat prostředí zákazníka a identifikovat možné problémy při přechodu do cloudu a následnou integraci privátního datového centra se službami cloudového operátora. „Díky naší divizi bezpečnostních řešení a spolupráci s několika dodavateli umíme posoudit a navrhnout design datového centra tak, aby bylo nejen spolehlivé, ale také bezpečné, což je zvláště důležité při propojování s veřejnými cloudy,“ uzavírá Lugsch.

Zástupci firem se často ptají, zda se hyperkovergované řešení mohou nějak „osahat“ v praxi. Soitronu to možné je – disponuje totiž speciální laboratoří, ve které klientům ukáže celé hyperkonvergované řešení včetně krizových situací.